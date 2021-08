Le LOSC a déjà fait mieux que Montpellier et Monaco. Pour la première fois depuis 2012, un an après le rachat du PSG par QSI, le Trophée des Champions a échappé au club de la capitale (ndlr : il y a 9 ans, Lyon s'était imposé devant le MHSC). Et c'est Lille, champion de France en titre, qui a réussi à s'adjuger le trophée , face au PSG, qui évoluait sans Neymar, Marquinhos, Sergio Ramos, Kylian Mbappé... mais avec Mauro Icardi, Presnel Kimpembe, Keylor Navas ou la nouvelle recrue Hachraf Hakimi.

Ce premier succès de prestige pose une base solide avant d'aborder une saison 2021-22 de tous les dangers. Si Montpellier n'avait pas réussi à confirmer lors de l'exercice 2012-13 (9e de L1), Monaco avait cependant fini dauphin du PSG en 2017-18 mais avait explosé en vol en Ligue des champions (deux petits points et une quatrième place dans un groupe composé du Besiktas Istanbul, Porto et Leipzig). La C1, le LOSC va la retrouver deux ans après. Une compétition que les Nordistes avaient quittée dès le mois de décembre 2019 et qui avait laissé des plumes dans les dernières journées en Ligue 1. Car en mars 2020, le championnat de France s'arrêtait brusquement et Lille terminait à la quatrième place.

Ligue 1 Lopez annonce un Bordeaux "joueur et offensif" IL Y A 12 HEURES

Il y a des joueurs qui peuvent être amenés à partir

Il y a des joueurs qui peuvent être amenés à partir, mais le club a prévu de les remplacer, notamment ceux qui sont à un an de la fin de leur contrat. Je suis prévenu", a indiqué le nouveau technicien des Dogues, le 25 juillet à L'Equipe, alors que Mike Mignan et Boubakary Soumaré ont déjà quitté le navire lillois. Depuis l'effectif lillois a évolué et mûri. Mais pourra-t-il mener les deux compétitions de front, en plus de la Coupe de France ? Alors que le marché des transferts se termine dans un peu moins d'un mois, Jocelyn Gourvennec n'est pas assuré d'avoir le même effectif que face au PSG. "", a indiqué le nouveau technicien des Dogues, le 25 juillet à, alors que Mike Mignan et Boubakary Soumaré ont déjà quitté le navire lillois.

"Pour moi il représente le professionnalisme, le leadership, l'expérience, le vécu, le haut niveau... Je suis très heureux qu'il continue l'aventure", avait souligné fin juillet Jocelyn Gourvennec. Le marché du LOSC devrait donc encore s'animer car ils sont nombreux à être en fin de contrat au 30 juin 2022 : Burak Yilmaz, Luiz Araujo, Xeka ou Jérémy Pied. Sans compter José Fonte (37 ans) qui vient de prolonger pour une saison supplémentaire.", avait souligné fin juillet Jocelyn Gourvennec.

Le duel : Donnarumma-Navas, qui est le meilleur ?

Comme tous les clubs, le champion de France en titre a été secoué par la pandémie de Covid-19. Alors en cas de belle opportunité sur le marché des transferts, les joueurs à forte valeur marchande pourraient ne pas être retenus. Renato Sanches, suivi de près par les plus grandes formations d'Europe, fait partie de cette liste, tout comme Jonathan Ikoné et Jonathan Bamba. Olivier Letang aurait notamment fixé la clause libératoire du milieu international portugais à 35 millions d'euros, d'après L'Equipe.

Cependant, si Lille réussit à conserver son ossature (Botman-André-Yilmaz, ainsi que David et Yazici), à se renforcer au poste de gardien de but (ndlr : c'est Léo Jardim qui va débuter la saison), et à ne pas se brûler les ailes en Ligue des champions, alors il pourra viser les sommets de la Ligue 1. Peut-être pas un nouveau titre car le PSG semble plus armé que jamais, mais au moins le top 3.

Tout dépendra alors de la façon dont Jocelyn Gourvennec reprendra le flambeau de Christophe Galtier. Une arrivée qui n'a pas été vue d'un bon oeil par certains suiveurs lillois. "Je pense que l'envie du président était d'assurer une continuité après le travail de Christophe Galtier. Et j'ai la capacité de l'assurer par rapport aux idées de jeu du LOSC", a déclaré le technicien de 49 ans, qui reste sur deux expériences compliquées à Bordeaux et Guingamp, malgré de très belles promesses à l'EAG, au début de la dernière décennie.

Jocelyn Gourvennec lors de Lille - PSG au Trophée des champions 2021 à Tel Aviv Crédit: Getty Images

"Mais j'ai aussi dit au président que s'il souhaitait une rupture, et un fonctionnement nouveau, il ne fallait pas me prendre. J'ai eu cette franchise.... La pression autour de moi ne sera jamais supérieure à la pression que je m'impose au quotidien. C'est un challenge hyper relevé car le travail de Christophe et de son staff a été remarquable. Mon job, c'est de poursuivre... Les joueurs ont leurs habitudes de travail, de jeu. Il ne convient pas de tout révolutionner", a-t-il renchéri. Jocelyn Gourvennec aura un nouveau test dimanche à Metz, pour l'ouverture de la Ligue 1... avant de retrouver Christophe Galtier et Nice au Stade Pierre-Mauroy le samedi 14 août.

Ligue 1 Henry rejoint Amazon et commentera la Ligue 1 IL Y A 16 HEURES