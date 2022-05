11 août 2021 : Le coup de pression d’Al-Khelaïfi

"Kylian est au centre de notre projet. Aujourd'hui, on a une équipe très forte, une des meilleures au monde (...) Kylian a tout pour rester ici. Je suis très positif. Personne ne comprendrait s'il partait aujourd'hui", insiste le président parisien. Le PSG vient de frapper un grand coup sur le marché des transferts en attirant Lionel Messi, que l’on pensait pourtant à jamais indissociable du FC Barcelone. En marge de la présentation de "la Pulga" à la presse, Nasser Al-Khelaïfi adresse un message à Kylian Mbappé , auquel il ne reste qu’un an de contrat et dont les velléités de départ ne sont un secret pour personne., insiste le président parisien.

Ad

Messi au PSG, qu'est-ce que ça change pour Mbappé ?

Football Mbappé aurait pris la décision de prolonger avec le PSG IL Y A 4 HEURES

14 août 2021 : Les sifflets du Parc des Princes

Pour son premier match à domicile de la saison, le PSG fait le spectacle face à une équipe de Strasbourg dominée mais guère ridicule (4-2). Les nouvelles recrues sont présentées au public, qui les acclame vivement. Les supporters parisiens sont en revanche beaucoup moins tendres avec Mbappé, ciblé par les sifflets avant et pendant la partie . Pas de quoi déstabiliser le gamin de Bondy, qui va transformer les huées en hourras au fil de la saison et de ses performances XXL.

Kylian Mbappé lors de la réception de Strasbourg, le 14 août 2021. Crédit: Getty Images

24 août 2021 : Le Real passe à l’attaque… en vain

À une semaine de la fin du mercato, l’information fait l’effet d’une bombe : d’après plusieurs médias français et étrangers, le Real Madrid a proposé pas moins de 160 millions d’euros au PSG afin d’enrôler Mbappé . Une somme colossale, surtout pour un joueur qui n’a plus qu’un an de contrat. Deux jours plus tard, les Merengues formulent une deuxième offre (170 millions d’euros plus 10 millions de bonus) mais se heurtent à nouveau au refus du club de la capitale. L’attaquant des Bleus ne s’en ira pas cet été.

Et le terrain dans tout ça… Mbappé au Real, ça donnerait quoi ?

4 octobre 2021 : Une sortie médiatique qui fait du bruit

RMC Sport, le champion du monde reconnaît que "J’ai demandé à partir, parce qu’à partir du moment où je ne voulais pas prolonger, je voulais que le club ait une indemnité de transfert pour avoir un remplaçant de qualité", explique-t-il, en toute transparence. Des déclarations qui ne passent pas inaperçues et alimentent la thèse d’un départ à Madrid dans les mois à venir. Le mercato est passé, le calme est revenu et Kylian Mbappé sort du silence. Dans un entretien accordé à, le champion du monde reconnaît que sa volonté était de quitter le PSG pendant l’été , explique-t-il, en toute transparence. Des déclarations qui ne passent pas inaperçues et alimentent la thèse d’un départ à Madrid dans les mois à venir.

5 décembre 2021 : "J’ai toujours dit que j’étais super bien" à Paris

Pendant que Messi réalise des débuts timides et que Neymar doit repasser par la case infirmerie, Mbappé, lui, empile les buts avec le PSG. Les sifflets du Parc ne sont plus qu’un lointain souvenir et le Francilien semble avoir tourné la page de son départ avorté. "Je suis parisien, je suis chez moi, j’ai ma famille ici. J’ai toujours dit que j’étais super bien", rappelle-t-il à Thierry Henry et à Prime Video. Une manière de faire comprendre qu’il ne cherchera pas à partir à tout prix ?

Mbappé et sa maîtrise de l’espagnol : “Si tu voyages un jour, il faut parler la langue…”

28 décembre 2021 : Pas de départ hivernal

"C'est sûr que non. Je finirai la saison au PSG, à 100%. Et j'en suis très heureux", affirme le Bondynois, sans doute déjà tourné vers l’alléchant huitième de finale de Ligue des champions à venir entre son équipe et le Real Madrid. L’hypothèse d’un transfert lors du mercato d’hiver n’a même pas le temps de voir le jour. Interrogé à ce sujet par la chaîne américaine CNN, Mbappé annonce qu’il ne changera pas de club en janvier , affirme le Bondynois, sans doute déjà tourné vers l’alléchant huitième de finale de Ligue des champions à venir entre son équipe et le Real Madrid.

Mbappé annoncé au Real dès janvier : pourquoi c’est impensable

9 mars 2022 : Un accueil de roi au Bernabéu

Défait 3-1 au match retour alors qu’il a dominé les trois-quarts de la double confrontation, le PSG est éliminé de la C1. Pour les joueurs de Mauricio Pochettino, la désillusion est immense. Cela vaut évidemment aussi pour Kylian Mbappé , encore buteur ce soir-là et dont les moindres faits et gestes sur la pelouse madrilène ont été épiés. Le public du Santiago-Bernabéu, persuadé qu’il évoluera sous ses couleurs d’ici quelques mois, est même allé jusqu’à scander son nom.

Paris peut-il renverser Mbappé ? "Même s'ils lui offraient la Tour Eiffel…"

3 avril 2022 : Réflexion et "nouveaux éléments"

Prime Video après avoir signé deux buts et trois passes décisives face à Lorient (5-1), "Je n'ai pas pris ma décision. Je réfléchis car il y a de nouveaux éléments, plein de choses et de nouveaux paramètres." Avant d’ajouter : "Si rester au PSG est possible ? Oui, bien sûr." La fin de saison approche, Paris a quasiment son dixième titre en poche et la question de l’avenir de Mbappé revient avec de plus en plus d’insistance. Interrogé à ce sujet paraprès avoir signé deux buts et trois passes décisives face à Lorient (5-1), le Tricolore laisse planer le doute Avant d’ajouter :

Le Real pour Mbappé et Pogba ? Nos conseils aux 5 stars qui vont animer le mercato

15 mai 2022 : Dénouement imminent

"plus de responsabilités". Cette fois, l’ancien Monégasque évite d’accaparer l’attention et mise sur la sobriété au moment de recevoir sa récompense de meilleur joueur de Ligue 1. Malgré des relances insistantes, il ne donne aucun indice sur son avenir à court terme. Tout juste admet-il avoir "quasiment" fait son choix En 2019, Kylian Mbappé avait profité de la cérémonie des Trophées UNFP pour réclamer. Cette fois, l’ancien Monégasque évite d’accaparer l’attention et mise sur la sobriété au moment de recevoir sa récompense de meilleur joueur de Ligue 1. Malgré des relances insistantes, il ne donne aucun indice sur son avenir à court terme. Tout juste admet-il avoirfait son choix et que celui-ci sera rendu public sous peu . Le compte à rebours est lancé…

"Cela ne va plus tarder" : Mbappé promet un verdict "avant" l'équipe de France

21 mai 2022 : Il reste à Paris

Tout au long de la semaine, les rumeurs se succèdent, parfois contradictoires et loin d’être toujours très fiables. Alors que l’annonce est proche, plusieurs médias l’affirment avec certitude : ça y est, Mbappé a annoncé à ses dirigeants son intention de rester au PSG . Pas encore signé, son nouveau contrat s’étendra sur trois années supplémentaires avec, on l’imagine, une revalorisation salariale conséquente. C’est ainsi que la saga touche à sa fin.

Kylian Mbappé (PSG) Crédit: Eurosport

Ligue 1 Mbappé vs Ben Yedder, Lille pire champion depuis 20 ans ? Les "autres" enjeux de la 38e journée IL Y A 19 HEURES