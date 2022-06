De son côté, Jean-Michel Aulas a confirmé que "le contact" avait été "établi". "Mais le contexte est différent, a précisé le président de l'OL. Le recrutement va être ambitieux." "Tous les joueurs libres peuvent être intéressants. Cela fait partie des options ambitieuses", a ajouté Bruno Cheyrou, directeur du recrutement de l'OL. Transféré pour quelque 41 millions d'euros au Bayern Munich en provenance de l'OL en 2017, Corentin Tolisso arrive en fin de contrat avec le champion d'Allemagne.

Début février, Jean-Michel Aulas avait déjà évoqué ce dossier en marge des présentations de Romain Faivre et Tanguy Ndombélé. "", a-t-il assuré. On attendra donc encore un peu avant de voir si un autre Gone retrouve le nid familial.