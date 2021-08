Ainsi, l'actuel sixième de Ligue 1 pourrait ne pas prendre le risque de voir partir son jeune joyau libre l'été prochain. Le club breton aurait fixé son prix à environ 35 millions d'euros. Si le Real Madrid a longtemps été intéressé par son profil, il ne fera pas de folies cet été car la crise du Covid-19 l'a contraint à réduire la voilure et toutes ses pensées se dirigent vers Kylian Mbappé

Cependant, le PSG, qui le suit de près depuis de longs mois, pourrait passer à l'action lors des huit derniers jours du mercato. Au lendemain de la présentation de Lionel Messi, Nasser al-Khelaïfi n'avait pas nié vouloir encore attirer une recrue, dans une interview accordée à L'Equipe.

Après le recrutement de Lionel Messi ou Georginio Wijnaldum , le PSG a besoin d'un joueur plus défensif pour équilibrer son équipe et Eduardo Camavinga correspondrait au profil. Auteur d'une saison 2019-2020 très aboutie, le milieu de terrain rennais s'est montré plus timide lors de l'exercice suivant. S'il vient au PSG, le jeune international français va être obligé de se relancer sportivement.