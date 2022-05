L'annonce de la prolongation de contrat de Kylian Mbappé au PSG a fait le tour des médias du monde entier. Si les chiffres officiels de son nouveau bail n'ont pas filtré, un salaire annuel d'au moins 50 millions d'euros , sans compter les primes de prolongation et de résultats sportifs, a notamment été évoqué par. Des chiffres qui peuvent faire tourner la tête, et notamment des jeunes qui rêvent de passer professionnel. Dans un entretien à paraître samedi dans L'Equipe Magazine Wilfrid Mbappé , le père du champion du monde, est revenu sur ce sujet sensible.