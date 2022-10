Samedi 8 octobre 2022, 19h. L’OM vient de perdre à domicile face à Ajaccio , huit jours avant d’aller défier le Paris Saint-Germain. Il faut alors être très audacieux – ou supporter invétéré du club marseillais – pour suggérer que les Phocéens pourraient bomber le torse aux abords du Parc des Princes, en épilogue de la 11e journée de Ligue 1, face à des Parisiens tourmentés. Mais une semaine plus tard, c’est une réalité.

Non, l’OM ne s’avance pas en favori, ce dimanche. C’est un pas que l’on se gardera de franchir. Mais un spectaculaire amoncellement de nuages, dans le ciel de la capitale, a rebattu les cartes. Les ennuis ont commencé sur le terrain pour Paris, avec un 0-0 à Reims , quelques heures après le couac olympien. Un nul assorti d’une exclusion de Sergio Ramos… et, surtout, de la fameuse publication de Kylian Mbappé.

Galtier : "Est-ce que j'ai parlé avec Kylian concernant LA rumeur ? Non !"

Le problème pour Paris, c’est que tout n’est pas rose non plus, si l’on se cantonne au rectangle vert, avec trois nuls de rang. Une modeste série qui paraît presque anecdotique, à l’aune de la situation explosive dans laquelle se trouve le champion de France en titre, dont la crise est bien plus large . Sans même s’attarder sur le fait que Neymar est convoqué devant un tribunal de Barcelone , ce lundi, pour une affaire datant de 2013.