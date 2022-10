Ad

Quel est le poste de Mbappé à Paris ? Sur le papier, il est utilisé dans un duo d'attaque avec Neymar, soutenu par Lionel Messi, dans le 3-4-1-2 mis en place par Christophe Galtier au PSG. Sur le terrain, pour des questions d'équilibre collectif, Neymar est celui qui évolue le plus en retrait, quasiment comme un relayeur gauche pour densifier l'entrejeu. Mbappé joue un cran au-dessus du Brésilien, tandis que Messi œuvre dans l'axe comme un électron libre, avec une liberté de mouvement totale pour organiser les mouvements offensifs parisiens.

L'entraîneur parisien a ainsi opté pour un plan de jeu sans avant-centre classique, un profil dont il ne dispose pas au sein de son effectif. Mbappé a le registre qui se rapproche le plus de celui d'une pointe par rapport à ses deux coéquipiers de l'attaque parisienne, dont le profil se situe plutôt entre celui du meneur de jeu et celui de l'attaquant de rupture. Des trois, Mbappé est ainsi celui qui évolue le plus proche de l'axe et de la surface de réparation pour finir les actions. De là à considérer son rôle comme celui d'un pivot, il y a un pas difficile à franchir.

Giroud est utilisé dans ce registre en équipe de France, et ses zones de jeu face à l'Autriche résument bien sa mission (visuel de gauche). L'avant-centre des Bleus touche la grande majorité de ses ballons dans l'axe. Il décroche vers le milieu de terrain pour servir de point d'appui à ses coéquipiers avant de se projeter vers la surface de réparation pour finir les actions. Mbappé, ici lors de la victoire du PSG face à la Juventus (visuel de gauche), n'a pas le même positionnement. Sa zone de jeu se situe beaucoup plus sur les côtés, notamment le gauche, celui qu'il affectionne. C'est dans l'axe qu'il touche le moins de ballons. Difficile de le qualifier de pivot dans ces conditions.

Ce n'est pas dans l'intérêt du PSG et de Galtier de lui confier ce rôle. Dans la nécessité de faire cohabiter trois profils offensifs sans véritable avant-centre, l'entraîneur parisien s'attache surtout à ne pas dénaturer le jeu de Mbappé. Il lui laisse une grande liberté de mouvement sur la largeur du terrain pour faire parler ses qualités de vitesse et d'élimination dans des zones moins denses. Une démarche qui consiste logiquement à maximiser le talent de l'ancien Monégasque, plutôt que de le cantonner dans l'axe au cœur de la défense adverse avec un rôle d'avant-centre pur.

Mbappé n'a pas ce rôle de pivot au PSG, comme il le laissait entendre dans ses déclarations en septembre. Il affirmait aussi qu'il bénéficiait de davantage de liberté en sélection qu'en club. Là, en revanche, c'est difficile de lui donner tort. Le natif de Bondy occupe des zones de jeu assez similaires mais une fonction différente avec les Bleus. Il n'est pas le joueur le plus avancé du système en sélection, grâce à la présence de Giroud ou Benzema, alors qu'il l'est au PSG. Cela lui donne la possibilité d'être davantage à la création et d'œuvrer autant comme un milieu offensif que comme un attaquant.

Cela ne se traduit pas par les zones de jeu, relativement similaires pour Mbappé, qu'il soit en équipe de France ou au PSG. Mais plus par le nombre de ballons touchés par l'attaquant parisien selon qu'il joue en club ou en sélection. L'écart peut être conséquent, comme ici entre son match face à l'Autriche avec les Bleus (87, visuel de gauche) et celui disputé avec Paris contre la Juventus (60, visuel de droite). Contre le Danemark, en revanche, Mbappé n'a touché que 53 ballons, dans un match où les Bleus ont été dominés. Mais ce chiffre "bas" correspond quasiment à sa moyenne de ballons touchés au PSG (55,1), une équipe qui domine le plus souvent les débats.

C'est certainement ce qui frustre le plus Mbappé à Paris. Il y est moins souvent touché qu'en équipe de France car il n'y a pas le même rôle. Chez les Bleus, il joue davantage dans le registre auquel évolue Neymar au PSG. Avec un profil et des caractéristiques différentes. Le Brésilien agit plutôt comme un meneur excentré et revient légèrement plus bas pour toucher des ballons que le Français, un peu plus offensif (visuel de gauche). Mais dans des zones d'action et avec un impact sur le jeu assez similaire (visuel de droite).

Est-ce l'une des raisons qui a fait naître l'éventualité d'un départ de Neymar l'été dernier ? Pas impossible. Il a beaucoup été question de la place de Mbappé dans le projet, mais aussi dans le jeu parisien au moment de sa prolongation de contrat. Les rumeurs d'un transfert du Brésilien et de l'arrivée d'un avant-centre classique (Robert Lewandowski, Gianluca Scamacca) allaient dans ce sens. L'idée était probablement de confier au champion du monde 2018 un rôle assez proche de celui qu'il a en sélection. Cela ne s'est pas fait, contribuant ainsi à la frustration affichée par Mbappé sur le terrain et en dehors. Même s'il a manifestement d'autres motifs de contrariété avec sa direction.

