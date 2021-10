certaines choses" sont "invisibles". Ces "choses invisibles", voici l’apport de Mauricio Pochettino depuis son arrivée au PSG Il paraît que "" sont "". Ces "", voici l’apport de Mauricio Pochettino depuis son arrivée au PSG à l’écouter en conférence de presse . Mardi, il faudra pourtant voir du concret. Du mouvement, de l’envie, des idées, de la solidarité et une certaine idée que l’on peut se faire du PSG. A peu près tout ce qui a manqué depuis la victoire contre City (2-0), d’abord dans le néant de Rennes (2-0) puis dans la bouillie d’Angers (2-1).

Pour rêver plus grand, il faut savoir gagner sans convaincre. Depuis le début de saison, la consigne est respectée à la lettre, peut-être même trop. Où en serait ce PSG sans les fulgurances d’Hakimi ou Mbappé ? Comment respirerait-il sans ses bouteilles d’oxygène Herrera et Gueye ? Ces questions sont sans réponse et la force du PSG tient d’ailleurs en ceci. Sans convaincre, Paris est un leader confortable de L1. Sans se sublimer, Paris est devant Manchester City dans cette poule A qu’il espère dominer à la conclusion des six journées. Niveau temps de passage, Paris a tout bon.

Attention à l'hibernation prématurée

Mais à l’heure où le Bayern Munich envoie des messages à toute l’Europe , à l’heure où Liverpool, Chelsea ou Manchester City mêlent spectacle et résultats, à l’heure où le Real surfe sur une dynamique nouvelle, Paris est encore en dehors des festivités. Parce que Paris ne sait pas encore vraiment qui il est, et nous avec.

Alors que l’automne approche et que le calendrier présente des affiches à la température bien plus élevées que les normales saisonnières (Leipzig, OM, Lille, City, Nice, Lens et Monaco sont notamment au programme en l'espace de deux mois), Paris doit absolument éviter une hibernation bien trop prématurée. Car les chantiers sont nombreux et les pistes pour les conclure pas forcément très avancées.

Comment faire jouer la MNM de concert ? Vaste question à laquelle l’absence de Neymar ce mardi risque de rendre la réponse encore plus tardive. Où Verratti est-il le plus précieux ? A tous les postes à dire vrai, si tant est que c’est surtout le casting qui l’entoure qu’il convient de maximiser. Comment rendre Paris intraitable derrière ? Peut-être en regardant devant. Qui doit avoir les clés du camion ? Entre un Neymar intermittent, un Messi encore discret et un Mbappé au four et au moulin, la bonne réponse n’est pas si évidente. Au moins, Pochettino peut se satisfaire d’une chose : sans Di Maria, encore suspendu, la question d’un quatuor offensif aux airs de fantasme ne peut pas encore se poser. Les maux de tête sont simplement reportés.

Leipzig, OM, tout ce que n'est pas le PSG

Ce mardi, au Parc, Paris va retrouver une équipe qui lui a souvent donné du fil à retordre. Parce que Leipzig, malgré sa crise de résultats, mêle intensité collective, caractère, prise de risque et talent offensif . Cela ne vous rappelle personne ? A Marseille dimanche, c’est un OM aux caractéristiques similaires qu’il faudra dompter. Leipzig-OM, deux rendez-vous majeurs, deux antithèses du PSG actuel. Dans sa semaine brûlante, Paris espère toujours tirer les marrons du feu mais faire surtout grimper la température. Histoire de rendre ses ambitions un peu plus concrètes. Et surtout beaucoup plus visibles.

