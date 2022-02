C’est le coach qui a ces clés, il nous a montré, il nous a parlé, avait révélé Marquinhos au moment de s’avancer sur les points de bascule du match. Donc, les clés, on les laisse dans notre poche d’ici demain". Ils les ont dégainés au moment adéquat Ils avaient tout manigancé. Complices d’un larcin de haut vol qu’ils s’apprêtaient à commettre, Marquinhos et Mauricio Pocchettino s’étaient présentés face à la presse lundi en s’échangeant des sourires et des messes basses qui trahissaient une forme de confiance en leur plan. ", avait révélé Marquinhos au moment de s’avancer sur les points de bascule du match.". Ils les ont dégainés au moment adéquat pour déverrouiller une équipe madrilène bien moins préparée que les virtuoses parisiens

Ad

Il n’a cessé de le répéter depuis le début de saison : Mauricio Pochettino, le cerveau à l’origine du casse, avait besoin de temps. C’est en janvier que la victoire obtenue face au Real Madrid mi-février s’est ainsi dessinée. Avec un calendrier moins dense, des stars à dispositions de son groupe, le PSG a pu travailler et l'Argentin affiner son plan. C’est d'ailleurs dans son analyse pré-match qu’il a gagné son duel à distance avec Carlo Ancelotti : son PSG s’attendait à ce Madrid-là. L’inverse est bien moins vrai.

Ligue des champions Ce si paradoxal Messi IL Y A 13 HEURES

L’obsession de Mauricio Pochettino aura été visible : limiter au maximum l’influence du côté gauche madrilène, asphyxier Modric, Kroos et Mendy, les trois vrais baromètres des sorties de balles madrilènes, libérer les énergies de ses pistons (Dieu sait qu’ils en ont à revendre) tout en assurant un équilibre défensif et une maîtrise à la construction. Face à cette équation, deux hommes se sont imposés à l’Argentin : Danilo Pereira et Angel Di Maria.

Mbappé est-il le meilleur joueur du monde ? "C'était Jordan contre le Jazz"

Danilo Pereira, la vraie trouvaille

Le premier, trimballé en défense centrale ou utilisé comme sentinelle depuis son arrivée, a trouvé une nouvelle vie au poste de relayeur droit . C’est face à Reims (4-0) que Pochettino a mis à l’épreuve sa trouvaille. Résultat : un Verratti déchaîné car libéré et un PSG au jeu enfin léché. Bis repetita face à Lille (1-5), avec le soupçon de réussite supplémentaire pour que le Portugais signe un doublé. Face à Madrid, Danilo ne disputait que son troisième match dans cette position depuis le début de saison. Trois victoires et trois matches références.

Dans ce schéma, Danilo ne se prend pas pour un autre. Troisième défenseur à la relance, il permet à Hakimi et Nuno Mendes de lâcher les chevaux. Relayeur, il fut un scotch collé aux basques des milieux madrilènes, avec une puissance qui a fait mal et certaines sorties de balles notables. Le Portugais apporte deux choses qui facilitent la vie des autres : de la sécurité défensive, de la liberté offensive. Et des centimètres bien précieux dans le domaine aérien. Désormais, il y a un Paris avec et sans lui.

Pour l’Argentin, les choses sont sans doute plus complexes. Son match offensif fut décevant, dans la lignée de ses dernières sorties (1 duel sur 10 gagné !). Pour autant, si un soldat s’est sacrifié, c’est bien lui. Dans le harcèlement, le pressing et les courses de compensation, il fut le plus actif des Parisiens avec Marco Verratti. Ses stats ressemblent d’ailleurs plus à celles d’un milieu relayeur au match actif qu’à celles d’un ailier de haute volée : 5 ballons récupérés, 4 tacles tentés, 4 fautes, 2 ballons contrés.

Mbappé à 9, Messi à 4 et débat autour de Di Maria : Les notes débriefées

Paris peut-il être aussi cohérent avec Neymar ?

L’entrée de Neymar à sa place, après un petit temps d'adaptation tactique, a coïncidé avec une fin de match à sens unique où Paris a noyé le Real. Parce qu’il reste spécial avec le ballon, le Brésilien a accéléré le jeu parisien. Au moment où Paris a pris plus de risques, il fut le facteur X bienvenu. Forcément, son retour en forme pose la question de sa titularisation à court terme. A quel poste ? Et pour quel équilibre ?

Voilà les deux questions qui risquent de hanter Mauricio Pochettino, même si le cas Idrissa Gueye pourrait aussi l’occuper. Lorsqu’il est entré, le Brésilien a récupéré l’aile gauche, laissant le côté droit à Mbappé avant le Français ne revienne sur son côté fétiche pour poser sa signature sur un match qui lui appartient . Mais c’est surtout défensivement que Mauricio Pochettino va devoir à nouveau se creuser le cerveau. Neymar de retour, est-ce l’assurance d’un nouveau 7+3 si souvent entrevu en début de saison ?

"Je suis content du rendement, je suis une personne optimiste et on espère montrer à nouveau ce type de rendement à l’avenir, a-t-il avoué en conférence de presse après coup. Une fois qu’on réussit à le faire contre le Real Madrid, dans une compétition comme la Ligue des Champions, nous devons trouver la motivation interne pour reproduire la même qualité à chaque match, peu importe la compétition. C’est à ça que nous travaillons, c’est notre grand défi". C’est surtout le sien désormais.

Ligue des champions Mbappé, la caste des géants : "Je suis devenu ce genre de joueurs" IL Y A 20 HEURES