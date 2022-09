Je me doutais qu'on allait avoir cette question-là, a d'abord lancé le technicien. Pour être très honnête avec vous, ce matin, nous avons parlé avec la société qui organise nos déplacements. On est en train de voir si l'on ne peut pas se déplacer en...". La suite, vous la connaissez, puisque le sujet a largement dépassé le simple cadre sportif. La réponse avait parfaitement débuté. Lundi, après avoir été interrogé de manière très précise sur les modes de transports utilisés par le Paris Saint-Germain , on s'attendait à ce que Christophe Galtier fasse du Christophe Galtier. ", a d'abord lancé le technicien". La suite, vous la connaissez, puisque le sujet a largement dépassé le simple cadre sportif.

À vrai dire, on a rapidement compris que la chute serait décevante. Juste avant de formuler une boutade qu'il avait probablement préparée en amont, l'entraîneur du club de la capitale avait adopté une attitude un brin condescendante qui laissait déjà entrevoir la suite : regards amusés à l'endroit de Kylian Mbappé, qu'il s'apprêtait à divertir, utilisation de l'oreillette de traduction - comme si la question n'était pas claire - et doigts sur le nez pour retenir un fou rire.

Pour la première fois depuis qu'il a rejoint le club de la capitale, Galtier a donc commis une grosse erreur de communication, à en croire - au moins - la réaction de son club . Il fallait bien que cela arrive, puisque l'erreur est humaine. Mais peut-être aurait-il mieux fallu que cela concerne un autre sujet.

Personne ne s'attendait à ce que le champion de France, par ailleurs l'un des clubs les plus riches et les plus puissants du monde, fasse entendre dès lundi et par la voix de son coach qu'il s'apprêtait à révolutionner ses déplacements. C'est probablement encore inimaginable, pour l'entreprise mais aussi pour ses salariés dont certains, comme Lionel Messi, ont participé à émettre en trois mois les gaz à effets de serre émis par un Français en 150 ans.

Le combat que Mbappé devait incarner

Mais à l'heure où les prix de l'énergie s'envolent, où le réchauffement climatique s'accélère, et où de nouvelles tensions se profilent avec l'arrivée de l'automne, il aurait peut-être été opportun de ne simplement pas rire d'une question factuelle et sérieuse.

important d'être en harmonie avec les publicités auxquelles il participe", selon son avocate Delphine Verheyden. "Ils [Les joueurs, NDLR] ont, pour leur jeune public, un rôle de modèle", avait-elle ajouté dans un entretien à L'Équipe. À 23 ans, Mbappé jouit d'un pouvoir d'influence hors norme et aurait pu - dû ? - saisir l'opportunité pour incarner un combat qui touche de très près à sa génération. Y compris pour Kylian Mbappé, visiblement plus attaché à son image il y a quelques mois, lorsqu'il avait décidé de boycotter certains sponsors de l'équipe de France car il avait jugé "", selon son avocate Delphine Verheyden. "[Les joueurs, NDLR]", avait-elle ajouté dans un entretien à L'Équipe. À 23 ans, Mbappé jouit d'un pouvoir d'influence hors norme et aurait pu - dû ? - saisir l'opportunité pour incarner un combat qui touche de très près à sa génération.

Bonne nouvelle pour l'attaquant français : le devoir d'exemplarité ne pourra jamais être pleinement accolé aux questions écologiques puisque, par définition, personne ne pourra se vanter d'être exemplaire sur ce sujet. L'heure n'est malheureusement toujours pas à l'action, mais encore à la prise de conscience. Gageons que la boutade de Christophe Galtier et son échange de sourire avec Kylian Mbappé puissent au moins accélérer le processus.

