En face, il y avait les meilleurs joueurs du monde, ils l'ont prouvé", a d'ailleurs reconnu d'entrée Barak Bakhar, l'entraîneur d'un Maccabi qui a joué le jeu et a fini par se faire punir. Autant de talents synchronisés, ça fait forcément des dégâts. Au Parc, après coup, tout le monde avait la banane au moment d'évoquer ", a d'ailleurs reconnu d'entrée Barak Bakhar, l'entraîneur d'un Maccabi qui a joué le jeu et a fini par se faire punir. Autant de talents synchronisés, ça fait forcément des dégâts. Au Parc, après coup, tout le monde avait la banane au moment d'évoquer la partition des trois larrons

"C'est une très belle soirée, c'était un match décisif pour la qualification et on est entrés sur le terrain vraiment déterminés. Et le résultat est là : quand on joue tous ensemble, simple, c'est très beau à voir", a analysé le capitaine Marquinhos au micro de Canal +. "L'équipe a joué un football fantastique, entre nos défenseurs et nos milieux, et nos trois attaquants, qui ont été fantastiques, avec une très grande connexion entre eux, a poursuivi Christophe Galtier quelques minutes plus tard en conférence de presse. Quand tout le monde joue les uns pour les autres, en équipe, on renvoie une très belle image et ça donne ce genre de match".

Le 4-3-1-2 comme déclic ?

Dans l'affaire, le passage au 4-3-1-2 semble avoir complètement libéré les énergies offensives du trio. Neymar, meneur de jeu plus proche des attaquants, a touché presque cent ballons et s'est retrouvé dans son rôle favori d'accélérateur de jeu. Messi, lui, a retrouvé la magie qui était la sienne en Catalogne sans oublier d'en faire profiter les copains. Mbappé, enfin, a abandonné son poste auto-proclamé de pivot pour se balader sur son côté gauche préféré. Bref, tout le monde est épanoui et c'est Paris qui sourit.

"J'ai trois joueurs extraordinaires devant, a tenu à souligner Galtier. Il fallait trouver un système pour qu'ils puissent s'exprimer plus librement. Tout le monde connaît la qualité technique des trois, mais on s'aperçoit aussi que, dans cette organisation, le fait de défendre plus dans la densité nous permet d'avoir des transitions. C'est très agréable à voir, ça joue les uns pour les autres". Ces contres fulgurants, guidés par les arabesques de Messi ou Neymar, rappellent un autre trio, sacré en Europe au printemps 2015 après avoir démoli toutes les défenses européennes sur leur chemin.

Cette consécration-là, tout le monde y a un peu pensé mardi après ce récital en forme de message pour l'Europe. "Si les trois de devant restent comme ça, c'est possible de faire de grandes choses", a d'ailleurs glissé malicieusement Achraf Hakimi à RMC Sports. "Ils continuent de m’étonner, a complété Vitinha en zone mixte. Même si je sais de quoi ils sont capables, tout le monde est excité et ébahi devant ce qu’ils font. On a besoin d’eux. Et on va faire en sorte qu’ils puissent continuer à jouer à ce niveau".

"Ce serait prétentieux de penser qu'on a la meilleure équipe du monde"

Face au risque d'emballement général, Galtier a joué son rôle de pompier en chef pour calmer les ardeurs. "Ce serait prétentieux de penser qu'on a la meilleure équipe du monde, a-t-il répondu à une question qui l'invitait sur ce terrain dangereux. Il y a des équipes de grande qualité dans cette compétition". Et l'entraîneur parisien de rappeler que la clé d'un éventuel succès final se trouve sans doute dans la continuité et la gestion des égos.

"C’est très agréable de les entrainer chaque jour et de les voir comme ça ce soir, pour un entraîneur c’est le Graal, a-t-il avoué. Après il y a l’enchainement des matchs, il faut gérer. Il faut aussi voir qui mettre derrière pour les libérer du mieux possible. Ils aiment jouer ensemble, ils travaillent ensemble tous les jours, croyez-moi ! Pour l’anecdote sur le plan technique hier [lundi, NDLR], la séance a été d’un niveau exceptionnel... Exceptionnel ! J’ai vu les joueurs prendre énormément de plaisir, et ça c’est très important. Il faut que ça continue". Le Parc ne demande que ça. Parce que face à de telles orgies de football, difficile de rester totalement insensible.

Lionel Messi - Neymar - Kylian Mbappé, de dos Crédit: Getty Images

