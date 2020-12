Quel avenir pour Mohamed Salah ?

Après son interview de samedi pour As dans laquelle il n'excluait pas un futur au sein de grands clubs comme Barcelone et le Real Madrid, Mohamed Salah a fait courir beaucoup de rumeurs sur un éventuel mal-être à Liverpool et un départ en fin de saison. SkySports révèle aujourd'hui que l'égyptien est en réalité plus proche d'une prolongation d'une ou deux saisons avec les champions d'Angleterre. Pour rappel, le contrat du double Ballon d'Or africain court actuellement jusqu'en 2023.

Notre avis : L'égyptien devrait prolonger avec Liverpool, avant d'éventuellement préparer un départ cet été.

La Juve à la recherche de son attaquant

La Vieille Dame n'est pas souveraine en Italie, et sa défaite face à la Fiorentina mardi soir (3-0) le confirme. Pour retrouver les hauteurs en championnat, Andrea Pirlo souhaite un renfort offensif durant ce mercato. Le quotidien italien Tuttosport indique qu'une liste a été transmise à la direction, avec des noms comme ceux des attaquants de Naples Arkadiusz Milik (26 ans) et Fernando Llorente (35 ans), ou encore celui de l'attaquant français du Celtic Odsonne Edouard.

Notre avis : Fernando Llorente connaît bien la maison et manque de temps de jeu à Naples, il pourrait être une bonne pioche pour la Juve.

Les cadors de Premier League sur Grealish

Avec 6 buts et 7 passes décisives cette saison, Jack Grealish fait saliver l'Angleterre. Le capitaine d'Aston Villa suscite l'intérêt des deux clubs de Manchester, mais le Daily Mirror annonce qu'un autre géant est entré dans la course, à savoir Liverpool. Les Reds pourraient tenter une approche pour récupérer le néo-international anglais cet été, surtout en cas de départ de Mohamed Salah. Un départ de Grealish dès cet hiver n'est pas à exclure non plus.

Notre avis : Aston Villa doit se préparer à dire adieu à son capitaine qui, à 25 ans, a le temps et le niveau pour briller chez un grand d'Angleterre.

Le PSG connaît le prix pour Alejandro Gomez

En plein divorce avec son entraîneur Gian Piero Gasperini à l'Atalanta, Alejandro Gomez devrait quitter le club de Bergame en janvier. Le PSG s'est fait connaître comme candidat pour s'offrir les services du meneur de jeu argentin, mais devra y mettre le prix. Selon le Corriere dello Sport, l'opération devrait coûter 17 millions d'euros aux prétendants du capitaine de l'Atalanta, avec 13 millions pour le club et 4 de prime à la signature du joueur.

Notre avis : A ce prix-là et avec l'état de son infirmerie, le PSG gagnerait davantage à récupérer un élément pour sa défense.

Arsenal veut se renforcer chez le Real Madrid

A la dérive en championnat (15e place), et sorti de la Cup mardi soir, Arsenal va très mal. Pour changer les choses, les Gunners pourraient aller voir du côté de l'Espagne, et en particulier chez le Real Madrid. Le quotidien anglais The Sun évoque un prêt de Vinicius du côté de Londres, mais surtout un fort intérêt pour Isco. Mikel Arteta serait fan du profil du joueur, en manque de temps de jeu avec Zidane, et pourrait le convaincre de signer chez le club londonien.

Notre avis : Isco pourrait retrouver de la forme à Arsenal, et amener un peps qui manque cruellement aux Gunners en ce moment.

Sven Botman déjà très demandé en Europe

Il n'a que 20 ans, mais sa première partie de saison attire l'oeil des grands clubs européens. Sven Botman est, selon Foot Mercato, déjà sollicité par l'Inter Milan, et surtout Liverpool. Avant le changement de direction du LOSC en fin de semaine dernière, une offre de 50 millions d'euros aurait été proposée par les champions d'Angleterre. Si celle-ci a été revue à la baisse après connaissance de la situation financière lilloise, le défenseur néerlandais pourrait tout de même partir dès cet hiver contre 30 millions d'euros.

Notre avis : Cet hiver, Lille doit garder son défenseur indispensable dans le onze de Galtier, et en faire une forte plus-value l'été prochain.

Nainggolan poussé vers la sortie à l'Inter

Radja Nainggolan ne devrait pas s'éterniser à l'Inter Milan. Utilisé à seulement cinq reprises cette saison, le milieu de terrain belge pourrait rebondir en Italie. Selon la Gazzetta, il vise Cagliari, où il était déjà en prêt la saison dernière. La Fiorentina et Sassuolo, surprenant sixième de Serie A, sont aussi mentionnés comme des clubs pouvant accueillir le Ninja.

Notre avis : A 32 ans, Nainggolan a besoin d'un challenge pour retrouver du temps de jeu, et la perspective Sassuolo semble bénéfique pour les deux parties.

