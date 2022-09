Monza a marqué la cinquième victoire consécutive du Néerlandais de Red Bull, sa 11e victoire en 16 épreuves aussi, un ratio exceptionnel qui lui donne 116 points d'avance au championnat des pilotes sur son plus proche rival, Charles Leclerc (219 points).

Au soir du Grand Prix de Singapour, le 2 octobre prochain, il ne restera plus que cinq courses au calendrier de la Formule 1 2022. En comptant les 25 points récompensant chaque victoire, l'unité accordée à l'auteur du meilleur tour et les huit unités distribuées au vainqueur de la troisième et dernière course Sprint de la saison, à Sao Paulo, "Super Max" devra donc compter 138 points d'avance sur le deuxième du Mondial.