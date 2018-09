Grille polémique, Bottas (Mercedes) consigné, dépassements… : Le Grand Prix en questions

Vettel handicapé au départ ?

Oui ! Le pilote de Ferrari s'est ému d'un cas de figure à peine croyable en Formule 1 aujourd'hui : il aura au coup d'envoi les roues avant sur le nouvel asphalte, et les roues arrière sur l'ancien ! Le resurfaçage intervenu cette année s'étale du virage n°1 au virage n°8. Et la césure tombe pile sur le troisième emplacement de la grille de départ, sur lequel il se trouvera à 13h10. "Si on doit resurfacer quelque chose sur la grille, alors il faut tout resurfacer !", a-t-il conseillé.

Bottas et Hamilton avantagés ?

C'est tout à fait possible. Le Finlandais et le Britannique seront les deux seuls pilotes installés sur la nouvelle portion de bitume. Et, bonus track, la partie sur laquelle se sont exercés les pilotes au départ ce week-end a été aussi refaite avec le nouvel enrobé.

Interrogé sur la question, Valtteri Bottas a essayé de dégonfler l'affaire. "C'est une inconnue de savoir si le nouveau bitume fera une différence, a-t-il déclaré. En général, un nouvel asphalte a tendance à procurer plus d'adhérence, mais ça dépend du type de tarmac. On a seulement roulé à fond sur cette partie de la grille aux essais, sans limite de grip, et on verra si ça nous affecte."

Mercedes va-t-il laisser Bottas courir contre Hamilton ?

"Je n'en suis pas sûr, a avoué Toto Wolff. Je pense qu'il était important pour Valtteri de rebondir de la façon qu'il l'a fait aujourd'hui en qualification et de regagner de la confiance. Mais nous ne sommes pas à un stade de la saison où j'apprécierais particulièrement de voir deux Mercedes se battre l'une contre l'autre, d'autant que je déteste le dire en tant que fan de compétition. Mais à un moment, il faut calculer un peu plus (…) Lewis ne le veut pas car il veut être libre de courir, Valtteri ne le veut pas car il a besoin de cette victoire qu'il n'a pas eue cette année (ndlr : il est passé tout près à Bakou). C'est délicat. On va décider ensemble dimanche matin."

Y aura-t-il des dépassements ?

Moins que nulle part ailleurs a priori. Les stats des dépassements ont même été dramatique l'an dernier, les pires : il n'y en a eu qu'un seul ! L'ancien règlement en avait produit plus : 27 en 2015 et 31 en 2016.

Une raison d'espérer quand même ? Sotchi a offert l'arrivée la plus serrée en 2017 : 0"617 avait distingué le vainqueur Valtteri Bottas (Mercedes) de Sebastian Vettel (Ferrari).

Renault a-t-il une chance contre Haas ?

On s'est félicité chez Renault de ne pas avoir tourné en Q2 pour assurer à Carlos Sainz et Nico Hülkenberg les 11e et 12e places de grille, les premières autorisant à démarrer avec un choix libre de pneumatiques. Tout ça pour aller plus loin avec des pneus plus durs dans le premier relais.

Kevin Magnussen (Haas), qui a joué le jeu en se qualifiant en "hyper tendre" en Q2, doute de la stratégie du Losange. "Ils vont probablement partir en 'tendre', a prédit le Danois. Quand nous aurons stoppé, j'imagine assez tôt, nous serons très probablement derrière eux. Mais ils devront alors s'arrêter, et pour ça avoir un écart suffisant pour ressortir devant nous. Je ne pense pas qu'ils seront la plus grosse menace pour nous. Pour moi, ce seront plutôt les Force India", a ajouté le pilote qualifié cinquième soit quatre rangs devant son coéquipier français Romain Grosjean. Attention donc à Esteban Ocon et Sergio Pérez, sixième et huitième au départ.

Quelle stratégie ?

Les deux Mercedes et deux Ferrari de tête s'élanceront en "ultra tendre" et les six voitures poursuivantes seront en "hyper tendre". Le plus long run de la saison (800 mètres) vers le premier (vrai) virage promet une chance aux tenants de l' "hyper tendre" au freinage. Passé ce cap, les positions seront vraisemblablement figées.

Une chose à retenir : seuls les types "tendre" et "ultra tendre" permettront une stratégie à un arrêt. Les partisans des "hyper tendre" feront tout faire pour ne stopper qu'une fois sur ce tracé où il est si dur de dépasser.