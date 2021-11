A quelle heure le départ est-il donné ?

A 18h.

Le poleman Valtteri Bottas (Mercedes) réussit-il ses départs ?

Il y a deux Valtteri Bottas cette saison sur ces phases cruciales. Celui qui réussit de très bons départs lors des courses sprint, à l'image de ce qui s'est passé samedi après Silverstone et Monza (il était resté P3 et P1), et celui capable du meilleur comme du pire le dimanche, comme à Mexico. Mais avec seulement 195 mètres à parcourir avant le esse de Senna, les risques sont plus limités.

A sa décharge, il faut noter une chose : il n'a pas l'habitude de tirer des bords à l'extinction des feux pour défendre sa position comme Max Verstappen (Red Bull) peut le faire (Austin est un bon exemple).

Il se sent fort après ce qu'il a réalisé samedi et l'a dit : "La clé a été de prendre un bon départ". Et puis, il part neuf places devant son leader, et il ne tient qu'à lui de prendre ses distances pour éviter une consigne en fin de course. Qui reste possible si Lewis Hamilton est encore en "party mode".

Lewis Hamilton (Mercedes) peut-il gagner ?

On n'aurait pas osé se poser la question avant la course sprint, mais le Britannique est de toute évidence capable d'un un exploit dimanche. Il a repris 15 places en 24 tours, alors pourquoi pas 9 en 71 tours ?

Que peut espèrer Max Verstappen (Red Bull) ?

"Dimanche, ce sera différent car nous aurons plusieurs stratégies d'arrêt, a prévenu le Néerlandais, déçu de sa deuxième place en sprint. On verra. Il fera un peu plus chaud, j'espère donc que ce sera mieux pour nous.”

Cependant, Red Bull ne devrait pas pouvoir utilisier Sergio Pérez (Red Bull) comme joker au stand. "Checo" part P5 et ne devrait pas pouvoir aider son leader.

Quelle stratégie pour Ferrari ?

Une course d'équipe, par exemple, comme elle a pu le faire à Mexico, où Carlos Sainz a bénéficié d'une consigne pour aller attaquer Lando Norris (McLaren), avant de redonner sa place à Charles Leclerc en fin de course.

Encore une fois, la Scuderia a compris qu'elle doit assurer un résultat avec une voiture pour mettre en difficulté McLaren, à qui elle a subtilisé la troisième place au champion du monde dimanche dernier. Il faut donc s'attendre à deux stratégies très différentes, et le Monégasque y est prêt. Pourquoi ? Parce qu'il a raté sa qualification et n'a pas existé lors du sprint (P7) par rapport à son coéquipier espagnol Carlos Sainz (P3).

Dimanche, "Charlot" va partir P6 compte tenu de la rétrogradation de 5 places de Lewis Hamilton, mais ça ne change rien. Il est prêt à se mettre au service de son camarade. "J'ai eu du mal à faire fonctionner les pneus medium à l'avant, a avoué le pilote de la Principauté. J'avais du survirage et du grainage. Il faut comprendre ce que je peux faire de mieux et ce qu'on peut faire de mieux en équipe dimanche pour ne pas avoir ces problèmes. Je crois que les températures seront différentes. Ce samedi, c'était plus frais. Plus c'était frais et plus j'avais du mal avec l'avant..."

Pierre Gasly (AlphaTauri) peut-il se refaire ?

Troisième course sprint de la saison et troisième déception pour le Français, passé de P4 sur la grille à P8 au drapeau à damier. Peut-il connaître un dimanche plus encourageant ? A l'entendre, ça dépendra déjà du départ, à corriger. "Il s'est clairement passé quelque chose qu'on n'avait pas prévu, a-t-il raconté. C'était horrible. Le temps de réaction était bon, je crois, mais dès que j'ai accéléré, j'ai eu beaucoup de patinage et j'ai perdu trois positions au virage 1. Ensuite, j'ai essayé de suivre le rythme de Norris et des Ferrari mais on était juste plus lents. J'ai perdu doucement du terrain et, à la fin, c'était vraiment très dur sur les pneus 'tendre'. J'espère être plus proche des McLaren et des Ferrari."

Il s'élancera 7e et marquera les Alpine. Pour l'heure, Faenza et Enstone sont à égalité de points à la cinquième place chez les constructeurs.

Les Alpine sont-elles en ordre de bataille ?

Oui, mais en même temps, l'équipe a mis tous les atouts de son côté pour cette épreuve. Au Mexique, le week-end dernier, les Bleus avaient opéré un changement de moteur pour Esteban Ocon afin de profiter d'un moteur frais sur le circuit brésilien qui leur est a priori favorable. Et samedi, le Normand a montré les dents et gagné son pari des pneus "tendre". "Ça a payé !, s'est-il exclamé. J'ai dépassé Fernando [Alonso] au départ et Daniel [Ricciardo] aux virages 1 et 2. Ça a été une course solide. AlphaTauri nous a pris un tour au Mexique mais, cette fois, on a réussi à leur mettre la pression. Trois ou quatre tours de plus et j'aurais probablement doublé Pierre Gasly. Il faut continuer à attaquer dimanche. On part 8e, c'est très positif. Ça donne confiance après deux courses pas faciles. On est contents de voir que ça marche comme ça devrait."

Y aura-t-il beaucoup de dépassements ?

Oui, et la course sprint l'a montré. Avec 25 dépassements aux DRS et 39 sans l'aide de l'aileron ouvert, la dernière édition en date (2019) a été un bon cru.

Cette statistique s'explique en partie aussi par un fait souligné par Mercedes : "La gestion des batteries pour défendre peut être difficile car il y a peu de grosses zones de freinage pour récupérer de l'énergie entre deux longues lignes droites."

Quelle stratégie pour la course ?

Pirelli évoque deux arrêts pour couvrir les 71 tours. "Sur le papier, commencer par le "medium" suivi de deux relais avec le "dur" devrait être la stratégie la plus rapide", indique la firme milanaise.

