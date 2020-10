Alors que Ferrari et Red Bull ont déjà prolongé leurs joyaux Charles Leclerc et Max Verstappen cet hiver, Mercedes discute toujours avec Lewis Hamilton. Sous contrat jusqu'à fin 2020 , le Britannique a évoqué son avenir jeudi en conférence de presse, à trois jours du Grand Prix du Portugal . " À un moment donné j'imagine que l'on se posera et que l'on discutera. Mais ce n'est pas une priorité immédiate... Comme je l'ai dit, je n'ai pris aucune décision, mais je veux rester. Je pense que lorsque nous nous poserons, normalement nous partirons sur une durée de trois ans, mais nous sommes dans une période différente ", a déclaré le sextuple champion du monde dans un premier temps.

"La question est aussi de savoir si je veux continuer pendant trois saisons. Nous entrerons dans une nouvelle ère en 2022, c'est donc très excitant. Toutes ces choses, nous en parlerons naturellement, mais jusqu'à présent, je pense avoir mérité le droit d'être en position de rester un certain temps. Mais pour l'instant, je ne peux rien dire de plus", a-t-il ajouté. Fin septembre, le quotidien anglais The Daily Mail évoquait une possible prolongation de trois ans, pour un montant d'environ 132 millions d'euros. Les prochains jours s'annoncent décisifs pour Mercedes et le pilote britannique, qui tentera d'obtenir dimanche une 92e victoire en Grand Prix. Ce qui serait un record dans l'histoire de la F1.