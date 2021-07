Que ce soit lors de son bref passage chez Red Bull ou après, Pierre Gasly a à peine compté sur les doigts d'une main les éloges publics de l'écurie autrichienne. Mais les choses ont changé avec le temps. Grâce notamment à sa victoire à Monza en 2020 et à un début de saison 2021 très positif, marqué par une troisième place au GP d'Azerbaïdjan, une neuvième position au classement des pilotes avec 39 points au compteur et une domination territoriale sur son jeune coéquipier Yuki Tsunoda , chez AlphaTauri.

C'est le meilleur Pierre Gasly que nous ayons vu jusqu'à présent, a indiqué Helmut Marko, le conseiller sportif de Red Bull à Pour l'instant, cette question (d'un retour) ne se pose pas. Mais bien sûr, il y a un danger quand on court aux côtés de Max Verstappen. On voit comme Sergio Pérez est à la peine en qualifications. Mais Pierre Gasly a changé. J'ai eu une longue conversation avec lui, récemment, à Graz. Il ne réagit pas de la même manière que lorsqu'il était chez Red Bull Racing, et il n'a pas les mêmes performances." , a indiqué Helmut Marko, le conseiller sportif de Red Bull à Motorsport lundi dernier.

J'’aimerais être en mesure de me battre pour de meilleures positions

Interrogé sur un éventuel "come-back" chez Red Bull jeudi en conférence de presse, en marge du GP de Silverstone qui se tiendra ce week-end, Pierre Gasly est resté vague. "Je pense que c’est un commentaire juste de sa part, a d'abord souligné le Normand. Nous verrons ce qui se passera pour la saison prochaine, un peu plus tard dans l'année... Mon avenir pour le moment est entre les mains de Red Bull... Je suis très bien avec AlphaTauri. Mais évidemment, personnellement, j’aimerais être en mesure de me battre pour de meilleures positions. Cela ne veut pas dire que je ne suis pas satisfait de l’endroit où je suis. C’est juste un objectif personnel et ce que je veux atteindre en Formule 1."

Désormais, le pilote français veut poursuivre sur sa belle lancée. En attendant un futur dans l'une des toutes meilleures écuries du paddock ?

Vergne : "Aujourd'hui, AlphaTauri c'est l'équipe de Pierre Gasly"

