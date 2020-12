"Nous avons tellement traversé de hauts et de bas ensemble que je ne peux pas m'imaginer travailler avec un meilleur groupe, a-t-il renchéri. Je suis très heureux de faire partie de cette nouvelle ère." Pourtant fin octobre, Toto Wolff avait assuré qu'il cherchait son successeur. "Je ne peux pas dire si ça sera dans un, deux ou trois ans. Mais en réfléchissant aux années à venir, ça me rendrait très fier si un patron prenait la suite et en faisant un meilleur travail que je pourrais faire", confiait-il au Kronen Zeitun.