Le PSG a multiplié les offensives et l'OM a réagi bien trop tard. Mercredi soir au Stade Bollaert, le club de la capitale a logiquement remporté son 8e Trophée des champions consécutif, son dixième en tout, en battant Marseille (2-1) grâce à des réalisations de Mauro Icardi (39e) et Neymar (85e sp), contre un but de Dimitri Payet (89e). Mais pas de quoi être blasé pour Mauricio Pochettino car le nouvel entraîneur du PSG a conquis à Lens le premier titre de sa carrière.

Kevin de Bruyne et Bernardo Silva ont raté des occasions qui paraissaient immanquables, Raheem Sterling a même trop enlevé son tir sur penalty dans le temps additionnel, mais heureusement pour Manchester City, Phil Foden avait fait le nécessaire juste avant la pause face au gardien de Brighton (1-0). Au classement, les hommes de Pep Guardiola se hissent sur le podium du championnat d'Angleterre pour la première fois de la saison, à un point de Liverpool et quatre Manchester United, avec un match en retard.

James Harden avait exprimé depuis des semaines sa volonté de quitter Houston et ses dernières critiques avaient atteint un point critique. Un point de non-retour même puisque la star des Rockets, meilleur marqueur de la NBA ces trois dernières saisons, a obtenu de poursuivre sa carrière chez les Nets, où son intégration dans l'équipe de Kevin Durant et Kyrie Irving ressemble à un vrai pari.

Sur les parquets, le bon déroulement de la saison régulière est de plus en plus incertain avec les reports décidés de Phoenix - Atlanta, programmé mercredi soir, puis Phoenix - Golden State et Washington - Détroit, prévus vendredi. Au total, neuf rencontres déjà n'ont pu avoir lieu. Cependant, les dix autres rencontres de la nuit ont pu avoir lieu. Les Lakers, impressionnants collectivement face à Oklahoma City (128-99) avec un LeBron James qui a tourné à 26 points, 6 rebonds et 7 passes, et Dallas, encore porté par l'épatant Luka Doncic à Charlotte (93-104), ont engrangé une quatrième victoire d'affilée