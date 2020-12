Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football, Ligue 1 : Ruffier proche du licenciement

Selon les informations de L'Equipe, l'AS Saint-Etienne a sollicité la commission juridique de la LFP pour aboutir au licenciement de Stéphane Ruffier. On s'acheminerait donc vers la fin d'un bras de fer de dix mois entre les Verts et leur ancien portier numéro 1.

2. Formule 1, Grand Prix d'Abu Dhabi : Hamilton de retour pour l'épilogue de la saison

La FIA et Mercedes ont annoncé jeudi que Lewis Hamilton a pu quitter Bahreïn après plusieurs tests négatifs au Covid-19. Le champion du monde s'est rendu à Abu Dhabi, lieu du dernier GP de la saison dimanche, où il pourra tenir sa place en course. George Russell, apparu à son avantage pour sa pige de remplacement le week-end dernier à Sakhir malgré une certaine malchance, reprendra le volant de sa Williams.

3. Basketball, NBA : 226 millions de dollars sur 5 ans, la prolongation en or de Paul George aux Clippers

Paul George a étendu le bail qui le lie aux Los Angeles Clippers de quatre ans. La franchise a annoncé jeudi avoir prolongé son ailier All-Star, qui va se voir offrir un pont d'or de près de 226 millions de dollars sur cinq ans. ESPN précise qu'il pourra honorer sa dernière année de contrat ou envisager un transfert en 2024, l'année du déménagement programmé des Clippers à Inglewood, ancien fief des Lakers avec lesquels ils partagent actuellement le Staples Center.

Nous avons aussi retenu pour vous

Omnisport : Le Premier Ministre Jean Castex a annoncé que les stades français resteraient à huis clos jusqu'au 7 janvier minimum suite à la pandémie de Covid-19. La possibilité de rouvrir les stades sera alors "réexaminée en fonction de l'analyse des données Covid-19 suite aux fêtes de fin d'année."

Football, Ligue Europa : D'ores et déjà écartés de la course aux 16es de finale, les Aiglons, avec une équipe très jeune, se sont inclinés face à l'Hapoel Beer Sheva (1-0) et terminent bons derniers du groupe C. Si Lille poursuivra son aventure en Ligue Europa, sauvant l'honneur du football français avec le PSG sur la scène européenne, les Dogues ont aussi cédé contre le Celtic Glasgow (3-2), abandonnant la première place du groupe H à l'AC Milan, vainqueur à Prague (0-1).

Football, Ligue Europa : Si Lille sera le seul représentant français en 16es de finale, 4 clubs anglais seront au rendez-vous. Arsenal (avec 6 victoires en 6 matches qui plus est), Tottenham et Leicester ont terminé en tête de leur groupe et Manchester United sera reversé de la Ligue des champions. Les Dogues pourraient aussi retrouver Naples ou l'AS Rome.

Handball, Euro féminin : Devant durant la totalité de la rencontre mais menacée dans les dernières minutes, l'équipe de France a maîtrisé l'Espagne jeudi (26-25) et bien négocié son entrée dans le tour principal. Les Bleues sont toujours invaincues en quatre matches dans la compétition.

Voile, Vendée Globe : Charlie Dalin mène toujours vendredi la flotte du Vendée Globe, avec 165 milles nautiques (306 km) d'avance sur son plus proche poursuivant Thomas Ruyant. Yannick Bestaven Bestaven suit à 205 milles nautiques (380 km).

Le tweet qui enfonce le foot français

La vidéo de rattrapage

Dans notre Mercato Buzz de la semaine, nous nous sommes intéressés au cas David Alaba que le Bayern Munich pourrait bien laisser filer. Et le PSG est à l'affût.

Les magazines du jour

Ce qu'il ne faut surtout pas rater aujourd'hui

1. EUROSPORT STAR OF THE YEAR : Pas de Ballon d'or ? Les rédactions d'Eurosport ont désigné les meilleurs joueuse et joueur de football de l'année 2020

Qui de Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski ou autre Neymar est le meilleur joueur de football de l'année 2020 ? Qui de Vivianne Miedema, Pernille Harder ou autre Wendie Renard est la meilleure joueuse de football de cette même année ? Les rédactions d'Eurosport ont voté, et nous vous dévoilons notre réponse, avec deux "Top 10", de vendredi, 16h, jusqu'à lundi, 20h.

2. Natation, championnats de France : Manaudou replonge

Florent Manadou sera en lice vendredi sur le 50 mètres nage libre des championnats de France à Saint-Raphaël. En séries le matin (vers midi), puis en finale le soir (20h35) si tout se passe bien, il tentera de réaliser les minima olympiques.

3. Biathlon, Coupe du monde : Les Bleus à la relance à Hochfilzen

Après une étape en Finlande où Fabien Claude et Anaïs Chevalier ont en partie compensé les méformes de Quentin Fillon-Maillet et Emilien Jacquelin, l'équipe de France de biathlon espère bien lancer vraiment sa saison en Autriche où les sprints dames (11h30) et messieurs (14h20) ont lieu ce vendredi.

