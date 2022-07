Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football – Euro 2022 : Les Bleues terminent les poules par un nul

L'équipe de France a conclu sa phase de groupes de l'Euro par un match nul contre l'Islande (1-1). Déjà assurées de se qualifier, les joueuses de Corinne Diacre pensaient avoir fait le plus dur dès la première minute grâce à Melvine Malard, mais deux buts leur ont ensuite été refusés. Les Islandaises ont ensuite égalisé sur penalty à la dernière minute. Direction les quarts de finale samedi contre les Pays-Bas. La Belgique est elle aussi qualifiée.

2. Football – Transferts : L'OM accélère son mercato

L'Olympique de Marseille a annoncé lundi soir être tombé d'accord avec Grenade pour le transfert de son attaquant Luis Suarez. Il ne s’agit évidemment pas de l’attaquant uruguayen de 35 ans passé par Liverpool, le Barça ou l’Atlético, mais du Colombien de 24 ans, auteur de 8 buts en 37 matches de Liga la saison dernière. Et ce n'est pas tout puisque Mohamed Bouhafsi a, dans la nuit, annoncé un accord de principe entre l'OM et Lens autour de Jonathan Clauss, pour un transfert d'environ 8 millions d'euros. La visite médicale serait prévue ce mardi.

3. Athlétisme – Mondiaux : Nuit chargée à Eugene

Cinq titres étaient décernés la nuit dernière, dont ceux du Qatari Mutaz Essa Barshim, sacré champion du monde du saut en hauteur pour la troisième fois d'affilée (2,37m) et de la double-championne olympique kényane Faith Kipyegon, qui a remporté un deuxième titre mondial sur le 1500 m, en 3'52"96. Sur 200m, la pépite floridienne Erriyon Knighton (18 ans) a écœuré la concurrence en remportant sa série en 20"01. Une décontraction dont a également fait preuve le champion du monde du 100m Fred Kerley (20"17).

Chez les Bleus, Mélina Robert-Michon s'est qualifiée en finale du disque, ce qui n'a pas été le cas de Mouhamadou Fall (200m) et Mehdi Belhadj (3000m steeple).

On a aussi retenu pour vous

Escrime – Mondiaux : Le sabreur français Maxime Pianfetti, qui a créé la surprise pour se qualifier en finale, : Le sabreur français Maxime Pianfetti, qui a créé la surprise pour se qualifier en finale, s'y est incliné face au triple champion olympique hongrois Aron Szilagyi (15-14).

Tennis – WTA : Daria Kasatkina, 12e joueuse mondiale, : Daria Kasatkina, 12e joueuse mondiale, a annoncé être en couple avec une personne du même sexe dans une interview publiée lundi où elle dénonce l'homophobie prégnante en Russie.

Football – Bundesliga : Dans un communiqué officiel diffusé ce lundi soir, le Borussia Dortmund a annoncé que Sébastien Haller souffrait d'une tumeur testiculaire.

Football – Justice : Selon les informations du Monde, le parquet suisse a déposé une "annonce d'appel" après l'acquittement de Michel Platini et Sepp Blatter, ancien président de la FIFA, dans l'affaire d'escroquerie remontant à 2015.

La vidéo de rattrapage

C'est une première depuis cinq ans : Andy Murray était tête de série sur un tournoi la semaine dernière. Et il a plutôt montré une bonne forme sur le gazon de Newport. Maxime Cressy a fait forte impression, notammant face à Isner et les Argentins performent sur terre battue. Voici le menu de Jeu, set et maths cette semaine.

Le podcast du jour : Les Fous du Volant

Alpine, Mercedes, bons et mauvais points de la première moitié de saison… Nos journalistes Stéphane Vrignaud et Gilles Della Posta abordent comme chaque semaine l'actualité de la F1. En fin d'émission, Eric Boullier vient nous donner les dernières infos concernant le Grand Prix de France, un GP qu'il espère maintenir à l'avenir.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Tour de France – 16e étape : C'est parti pour les Alpes

Journée pour baroudeurs en prévision. De l'Aude à l'Ariège, entre Carcassone et Foix, les coureurs débuteront le triptyque pyrénéen avec une journée assez peu fournie en difficultés mais les deux cols dans le final devraient suffire à donner des idées aux grimpeurs-baroudeurs. La bataille pour l'échappée sera rude. Tadej Pogacar, lui, compte bien saisir toutes les opportunités pour refaire son retard sur Jonas Vingegaard.

2. Tennis – ATP Gstaad et Hambourg : Gasquet, Paire, Gaston et Alcaraz sur le pont

Programme chargé dans ces deux tournois à suivre en direct sur Eurosport . Du côté de Gstaad, Richard Gasquet sera opposé à Roberto Carballés Baena au premier tour, alors Benoit Paire affrontera Mikael Ymer. Un peu plus tard, un alléchant Hugo Gaston – Dominic Thiem sera au programme. Du côté de Hambourg, on suivra notamment la performance de Carlos Alcaraz face à l'Allemand Nicola Kuhn.

3. Football – Ligue des champions : Le (long) chemin des qualifications se poursuit

Ce mardi lance le début du deuxième tour de qualification pour la prochaine Ligue des champions. On y retrouvera notamment Malmö, le FC Zurich ou encore le Dinamo Zagreb.

