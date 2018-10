C1, huis clos, polémique américaine en Ryder Cup, l'actu sur un plateau du mardi 2 octobre

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Golf, Ryder Cup : La défaite américaine fait des dégâts

Atteinte en plein visage par une balle envoyée par l'Américain Brooks Koepka lors de la première matinée de la compétition vendredi, la spectatrice blessée en bordure du trou n°6 du Golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines a annoncé lundi qu'elle avait perdu la vue de l'oeil droit. Cette Française exaptriée en Egypte a également confié son intention de porter plainte.

Sur le plan sportif, la polémique est lancée. Patrick Reed a mis la défaite des Etats-Unis sur le compte des choix de son capitaine Jim Furyk et de la décision de Jordan Spieth de ne plus vouloir jouer avec lui. Dans un article du New York Times paru lundi, Reed, vainqueur en mars dernier du Masters, a décrit le processus de sélection des paires pour les matches de vendredi et samedi comme "un système de copinage" qui ne prenait pas en compte les retours des joueurs, à l'exception de Phil Mickelson et de Tiger Woods.

2. Foot, Ligue 2 : Troyes enfonce Auxerre

L'AJA a montré un visage intéressant dans le derby bourguignon mais sa volonté et sa domination n'ont pas été récompensées. Les Auxerrois ont même été surpris rapidement par l'ouverture du score de Bryan Mbeumo (12e). Pas assez réalistes, les hommes de Pablo Correa n'ont pas réussi à répliquer et ont subi leur sixième défaite en neuf journées (1-0). Ils se retrouvent à la 18e place du classement tandis que l'ESTAC grimpe en 10e position.

On a aussi retenu pour vous

Foot, Premier League : Sakho condamne Crystal Palace à Bournemouth. Grâce à un penalty concédé en fin de rencontre par Mamadou Sakho et transformé par Junior Stanislas, Bournemouth s'est imposé sur sa pelouse lundi face à Crystal Palace (2-1), en clôture de la 7e journée. Van Aanholt (55e) avait pourtant répondu au but précoce de Brooks (5e). Les Cherries sont 7es, Palace reste 13e.

Basket, Jeep Elite : Bourg-en-Bresse stoppe Chalon. Les Burgiens ont mis fin à la série de victoires des Chalonais en s'imposant sur son parquet lundi (93-84), en match décalé de la 3e journée. Ce succès permet aux Burgiens de pointer derrière Dijon et Villeurbanne , les deux seules équipes invaincues, en compagnie d'un groupe de six autres équipes dont Chalon.

Foot Américain, NFL : Mahomes et Kansas City continuent de surprendre. Le jeune quarterback de Kansas City Patrick Mahomes a offert à son équipe une quatrième victoire en autant de matches disputés cette saison dans la Ligue nationale de football américain (NFL), lundi sur le terrain des Denver Broncos (27-23). Les Chiefs sont la seule équipe encore invaincue cette saison avec les Los Angeles Rams.

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Zidane a-t-il appelé Mourinho ? En tout cas, la question a beaucoup plu au Portugais 00:56

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Foot - Ligue des champions : L'OL face au Shakhtar Donetsk dans un stade vide

Après sa victoire en forme d'exploit sur le terrain de Manchester City lors de la première journée (1-2), les Lyonnais devront confirmer ce soir (21 heures) à domicile face aux champions d'Ukraine. La fête aurait dû être belle au Groupama Stadium mais le match se jouera à huis clos. L'OL a été sanctionné par l'UEFA après les incidents survenus le 15 mars dernier en Ligue Europa lors de la venue du CSKA Moscou.

2. Foot - Ligue des champions : la Juve sans Cristiano Ronaldo, le triple tenant sérieusement diminué, Manchester United sous pression

Cette deuxième journée de la phase de groupes de la C1 débutera à 19 heures avec le déplacement de Manchester City sur la pelouse d'Hoffenheim. Dans le même temps, la Juventus accueillera les Youngs Boys de Berne. Ce sera sans CR7 qui est suspendu après son expulsion à Valence. Une absence qui n'inquiète pas trop le coach turinois Max Allegri qui préfère y voir l'occasion de faire souffler sa star.

L'entraîneur madrilène Julen Lopetegui semble dans les mêmes dispositions puisque le Real Madrid ira défier le CSKA Moscou sans Gareth Bale, blessé, ni son habituel capitaine Sergio Ramos, ménagé. Ces forfaits s'ajouent à ceux d'isco et Marcelo, tous les deux indisponibles. Enfin, Manchester United aura bien besoin de toutes ses forces vives pour battre Valence et se relancer après un début de saison très décevant et plein de polémiques.

3. Tennis - Monfils et Garcia sur le pont à Pékin

Gaël Monfils lance la journée des Français dans la capitale chinoise et défie l'Espagnol Fernando Verdasco. Chez les femmes, Caroline Garcia affronte la qualifiée slovène Polona Hercog. Du côté de Tokyo, Jérémy Chardy fait face à Damir Dzumhur.