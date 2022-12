Ce qui ne fallait pas manquer entre hier soir et ce matin

1. Football - Coupe du monde : l'Angleterre se dresse face aux Bleus

Quart de finale de prestige pour les Bleus. L'équipe de France affrontera l'Angleterre pour une place dans le dernier carré. Les hommes de Gareth Southgate ont décroché leur qualification sans véritablement trembler face au Sénégal (3-0) . Henderson, Kane et Saka ont marqué pour les Three Lions. Jude Bellingham a encore impressionné. Didier Deschamps et ses hommes sont prévenus.

2. Rugby - Top 14 : Le Racing mate Toulon

3. Basketball - NBA : Les Celtics stoppent Brooklyn, Davis porte les Lakers

Coup d'arrêt pour Brooklyn. Vainqueurs de leurs quatre derniers matches, les Nets ont été battus (103-92) par les Celtics de Brown et Tatum, auteurs de 63 points cumulés. Anthony Davis, lui, a porté les Lakers en inscrivant 55 pions lors du succès de la franchise de Los Angeles devant Washington (130-119).

Ski alpin - Lake Louise : La Suissesse : La Suissesse Corinne Suter s'est adjugée le Super-G en devançant Cornelia Huetter de deux centièmes seulement. Ragnhild Mowinckel a complété le podium.

Dans un entretien accordé à Globo, Kely Nascimento a assuré que l'état de santé de son père, Pelé, ne présentait aucun risque. "Quand il ira mieux, il rentrera à la maison", a-t-elle ajouté.

Il a encore épaté son monde. Auteur d'un doublé et d'une passe décisive lors de la victoire des Bleus face à la Pologne (3-1), Kylian Mbappé a démontré qu'il avait une emprise totale sur son équipe. Le voici déjà à neuf réalisations en Coupe du monde et au sommet du classement des meilleurs buteurs de cette édition. L'attaquant du Paris Saint-Germain a-t-il déjà été aussi fort

Dans le FC Stream Team, nos journalistes Maxime Dupuis et Martin Mosnier reviennent justement sur la performance de "Kyky", sur les notes qu'ils ont attribuées aux Bleus et plus globalement sur la marge de progression de cette équipe de France qui semble monter en puissance.

Lui revient de loin. Après une saison galère, Alexis Pinturault a renoué avec le podium, dimanche, lors du Super-G de Beaver Creek. Revivez, en vidéo, le run qui va l'aider à retrouver de la confiance.

La question : Y aura-t-il enfin une surprise en huitièmes ?

Pays-Bas, Argentine, France, Angleterre. Jusqu'ici, tous les favoris ont tenu leur rang lors de la première partie de ces huitièmes de finale. Cette tendance-là va-t-elle durer, alors que les surprises furent légion lors de la phase de groupes ? Pour la Corée du Sud de Son , battre le Brésil, favori, ressemblerait à l'un des plus grands exploits de l'histoire de la compétition. Mais pour la Croatie, la confrontation face au Japon a tout du piège , alors que les Samurai Blue ont déjà attaché l'Allemagne et l'Espagne à leur tableau de chasse. Alors, pourquoi pas ?

