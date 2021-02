Ce que vous avez manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Serie A : CR7 remet la Juventus sur le podium

Rien de tel qu'un bon - très bon même - Cristiano Ronaldo pour relancer la Juventus. Après trois matches sans victoire, ponctués par deux défaites, toutes compétitions confondues, le Portugais a sévi deux fois, de la tête, pour propulser l'équipe turinoise vers un net succès complété par Weston McKennie (3-0), lundi soir face à la lanterne rouge Crotone. Avec 45 points, la Vieille Dame apparaît derrière le leader Inter (53 pts) et l'AC Milan (49 pts).

Quant à CR7, il occupe désormais la tête du classement des buteurs (18 réalisations) devant Romelu Lukaku (17).

Cristiano Ronaldo lors de Juventus - Crotone en Serie A le 22 février 2021 Crédit: Getty Images

2. Basketball - NBA : Le Jazz se reprend, les Lakers chute encore

La défaite face aux Clippers après neuf victoires n'était qu'un accident de parcours. Le Utah Jazz a repris son rythme en battant Charlotte (132-110) cette nuit, grâce notamment à 23 points de Donovan Mitchell, 10 points et 12 rebonds de Rudy Gobert.

L'autre résultat à retenir de la nuit ? La troisième défaite de suite du champion en titre, les Lakers, à domicile après prolongation face au Washington (124-127) de Bradley Beal et Russell Westbrook, auteurs de 65 points à eux deux.

3. Tennis - ATP Montpellier : Tsonga, un court retour

Jo-Wilfried Tsonga a manqué de tranchant et de rapidité pour son retour à la compétition, mais comment pouvait-il en être autrement ? Plus d'un an après sa dernière apparition sur le circuit, le 66e mondial français, 35 ans, s'est incliné 6-4, 6-2 au 1er tour à Montpellier face à l'Américain Sebastian Korda, 92e à l'ATP et de 15 ans son cadet.

Des deux autres Bleus en lice lundi, un seul est passé. Hugo Humbert a écarté le Slovaque Norbert Gombos, 6-3, 7-6 (7/3), alors que Hugo Gaston n'a pas tenu contre l'Italien Lorenzo Sonego 6-3, 6-7 (7/9), 6-1.

Du côté des dames, à l'autre bout du monde, Kristina Mladenovic est sortie dès le 1er tour à Adelaïde, battue par la Suissesse Jil Teichmann, 6-2, 7-6.

Nous avons aussi retenu pour vous

Football - Mercato : Jorge Sampaoli a officialisé son départ de l'Atlético Mineiro un peu moins d'un an après son arrivée. Le technicien argentin est de plus en plus proche de s'engager avec l'OM pour succéder à André Villas-Boas. Un contrat jusqu'en 2023 l'attend sur la Canebière et pourrait s'engager dans la semaine.

Bundesliga : Le Borussia Dortmund va régler une amende de 75.000 euros après que ses joueurs ont enfreint les règles sanitaires en célébrant sans masques samedi leur victoire contre Schalke (4-0), et sans respecter les distances de sécurité dans le bus qui les ramenait à leur centre d'entraînement.

Premier League : Le gouvernement britannique vise un retour des supporters dans les stades d'Angleterre à partir du 17 mai si la situation sanitaire le permet, avec une capacité limitée à 10.000 personnes.

National 2 : Jean Tigana, 65 ans, champion d'Europe avec les Bleus en 1984, a été nommé au poste de manager général du Sporting Club Toulon.

Basket - Euro 2022 : Déjà assurés de disputer le Championnat d'Europe 2022, les basketteurs français se sont inclinés contre la Grande-Bretagne (94-73) à Podgorica, pour leur dernier match de la phase de qualifications.

Handball : Le gardien international du FC Porto, Alfredo Quintana, 32 ans, a été victime d'un arrêt cardiaque lors d'un entraînement, lundi. Il a été transporté à l'hôpital une fois sa situation stabilisée.

Le podcast : Ultra Talk

En tant que prof de math, Florian Gomet avait une vie bien rangée. Un jour, il a voulu allez plus loin en explorant le potentiel de l'être humain. Le résultat ? Un marathon quotidien pendant 80 jours, pieds nus et sans argent. Un itinéraire peu commun qu'il raconte dans Ultra Talk à Arnaud Manzanini

La vidéo de rattrapage

Retour en stats sur les sacres de Novak Djokovic et Naomi Osaka à Melbourne, et quelques autres sensations de la quinzaine dont l'inattendu Aslan Karatsev.

Djokovic et Osaka, monstres de stats mais pas encore références absolues

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd'hui

1. Football - Ligue des champions : Réactions attendues du Bayern et de l'Atlético

Les deux affiches comptant pour les 8es de finale sont programmées à 21h et mettent en scène les leaders des championnats d'Allemagne et d'Espagne battus le week-end dernier. Le Bayern Munich, tenant du titre et récent vainqueur de la Coupe du monde des clubs, affronte la Lazio à Rome trois jours après sa défaite en Bundesliga, à Francfort (2-1), et sans Corentin Tolisso, blessé, Thomas Müller ni Benjamin Pavard, touchés par le Covid-19.

L'Atlético Madrid, défait par Levante samedi, devra se rassurer face à Chelsea, dans des conditions peu avantageuses puisque le match aura lieu à Bucarest en raison des restrictions dues à la pandémie de coronavirus.

2. Football - Amical : les Bleues retrouvent les Suisses

Le Tournoi de France annulé et les prochains matches à enjeu (qualification pour le Mondial 2023) programmés en septembre, la sélectionneuse Corinne Diacre va sans doute profiter du second acte de France - Suisse, à Metz (21h10), pour expérimenter de nouvelles solutions, trois jours après la victoire sur les Helvètes (2-0) à Saint-Symphorien.

3. Handball - Ligue des champions : Le PSG et Nantes sur le pont

Le PSG reçoit les leaders polonais de Kielce à 18h45 (en direct sur Eurosport.fr) en match en retard du groupe A, avant que Nantes ne joue contre les Croates de Zagreb à 20h45, pour le compte du groupe B.

Comment le PSG doit s'y prendre défensivement pour battre Kielce

