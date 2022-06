Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. WEC - 24 Heures du Mans : Toyota en pole position, Alpine crée la surprise

Au volant de la Toyota GR010 n°8, Brendon Hartley a dominé l'hyperpole en accomplissant un tour en 3'24"408, jeudi soir sur le Circuit de la Sarthe. Le Néo-Zélandais a battu son coéquipier japonais Kamui Kobayashi sur la n°7, poeman des trois dernières éditions, et le Français Nicolas Lapierre, sur l'Alpine n°36, pas loin de signer LE gros coup de la soirée.

2. Football - Ligue des Nations : L'Espagne s'en sort, Le Portugal fait le job

Après leur nul de jeudi dernier (1-1), l'Espagne et le Portugal retrouvaient la Ligue des Nations ce jeudi dans le Groupe 2, et les deux nations s'en sont sorties avec une victoire, à défaut de convaincre pleinement dans le jeu. La Roja s'en est remis à un but de Pablo Sarabia pour venir à bout de la Suisse (1-0) , tandis que les partenaires de Cristiano Ronaldo ont fait la différence en première période contre la République Tchèque (2-0) , avant de lâcher le pied en seconde. Le Portugal est premier du groupe avec 7 points, l'Espagne talonne avec 5 unités.

Pablo Sarabia après son but lors de Suisse - Espagne en Ligue des nations le 9 juin 2022 Crédit: Getty Images

3. Basket-ball - NBA : LeBron James veut posséder une franchise à Las Vegas

LeBron James, vient à peine de devenir, selon Forbes, le premier basketteur en activité milliardaire. Et l'une de ses grandes ambitions est celle de posséder une équipe, si possible du côté de Las Vegas, comme il l'a confirmé dans son talk-show "The Shop". Adam Silver, lui, a toutefois récemment écarté toute expansion à 32 équipes dans l'immédiat. Mais pas de quoi mettre fin aux ambitions du quadruple champion NBA

On a aussi retenu pour vous

Basket-ball - Betclic Elite : La Roca Team de : La Roca Team de Monaco est venue à bout de Pau-Lacq-Orthez (3 victoires à 1) jeudi soir en demi-finales du championnat de France et rejoint Villeurbanne pour une finale de rêve.

Athlétisme - Meeting de Rome : La Jamaïcaine Shericka Jackson , la reine du sprint Elaine Thompson-Herah, lors d'un 200 m cinq étoiles, jeudi lors du meeting de Rome.

Football - Ligue 1 : Dans un entretien accordé à L'Equipe et Nice-Matin, Julien Fournier, direteur du football de l'OGC Nice, : Dans un entretien accordé à L'Equipe et Nice-Matin, Julien Fournier, direteur du football de l'OGC Nice, est revenu sur le possible départ de Christophe Galtier au PSG

Christophe Galtier, l'entraîneur de Nice. Crédit: Getty Images

Au volant de la Toyota GR010 n°8, Brendon Hartley a dominé la séance de l'hyperpole disputée jeudi soir sur le Circuit de la Sarthe, en accomplissant un tour en 3'24"408 dans la toute dernière minute de la demi-heure chronométrée.

Hartley a sorti le grand jeu : revivez l'hyperpole de la Toyota n°8 au Mans

Avec l'officialisation du retour d'Aexandre Lacazette à Lyon, nos journalistes Cyril Morin et Julien Pereira se sont posés la question de savoir si la génération dorée de l'OL (Tolisso, Fekir, Umtiti...) n'était pas passée à côté de quelque chose de plus grand.

La génération dorée de l'OL est-elle passée à côté d'un plus grand destin ?

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Transferts : C'est le Jour J pour le mercato !

Rumeurs, départs, officialisations… A partir d'aujourd'hui, tout est possible sur le marché des transferts, qui ouvre ses portes pour la période estivale. Quelles seront les recrues du PSG, où ira Paul Pogba ou encore comment l'OL négociera l'après-Lacazette sur son mercato ? A partir d'aujourd'hui et pendant tout l'été sur Eurosport, nous vous ferons suivre l'actualité des transferts. Toutes les rumeurs sont permises !

2. Football - Ligue des Nations : Les Bleus doivent (enfin) montrer quelque chose

Avec un point en deux petites rencontres, il est peu dire que les Bleus ont manqué leur entame de Ligue des Nations. A Vienne ce vendredi (20h45), la bande à DD a l'occasion de se racheter, en prenant trois points contre l'Autriche et en se rassurant dans le jeu. Le 4-2-3-1 devrait être maintenu comme en Croatie lundi , avec le retour de Karim Benzema dans le onze et une première pour Ibrahima Konaté. Reste à savoir dans quel état sera la pelouse autrichienne…

Un étonnant trou s'était formé sur la pelouse du terrain de Vienne à la fin d'Autriche-Danemark Crédit: Eurosport

3. Cyclisme - Critérium du Dauphiné : Le calme avant la tempête

Un dernier "répit" avant un week-end corsé, voici le menu de la sixième étape. Si les grimpeurs au début et les sprinteurs à la fin pourraient jouer leur carte, les baroudeurs et les coureurs offensifs devraient être à l'honneur entre Rives et Gap. Wout Van Aert (Jumbo-Visma) est toujours en jaune, avec une miunute d'avance sur son premier poursuivant Mattia Cattaneo (Quick-Step).

Le profil de la 6e étape : Un sprint possible, mais surtout un ticket d'or pour les baroudeurs ?

4. Tennis - ATP 'S-Hertogenbosch : Gaston et Mannarino pour un dernier carré

Après leur solide huitième de finale hier aux Pays-Bas, les deux gauchers tricolores rêvent d'un dernier carré sur le gazon néerlandais. Au tournoi ATP 250, Hugo Gaston devra se défaire en quart de final du local Tim Van Rijthoven avant une possible demie contre Medvedev, tandis qu'Adrian Mannarino croisera le chemin de Nakashima. A suivre dès 11h sur Eurosport !

