L'Atalanta Bergame a montré samedi soir pourquoi le PSG devait s'en méfier en malmenant la Juventus Turin. Lewis Hamilton, lui, a repris son statut de patron et doit l'asseoir ce dimanche au Grand Prix de Styrie. Enfin, événement au Havre puisque quatre mois plus tard, le PSG va rejouer un match de football.

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Serie A : Délicieuse Atalanta, accrocheuse Juve

Personne n'en doutait mais l'Atalanta Bergame a une nouvelle fois prouvé, samedi soir, qu'elle était une formidable équipe de football. Par deux fois, la Dea a mené face à la Juventus Turin mais l'inévitable CR7 a égalisé, à chaque fois sur penalty (2-2). Ce nul, couplé à la défaite de la Lazio devant Sassuolo, assure quasiment le titre à la Vieille Dame qui compte désormais huit points d'avance. Pendant ce temps-là, le PSG a pu mesurer la tâche qui l'attend.

2. Football - Liga : Indigeste Barça (mais Barça victorieux)

Les matches se suivent et ne se ressemblent vraiment pas tous pour le FC Barcelone. Les Blaugrana se sont imposés sur la plus petite des marges sur la pelouse de Valladolid samedi (0-1). Arturo Vidal est le buteur du soir mais que ce fut dur, et peu agréable à regarder, pendant 90 minutes. Antoine Griezmann, à l'envers en première période, est sorti sur blessure.

3. Basket - NBA : LeBron James ne portera pas de message politique pour la reprise

La NBA a laissé aux joueurs la possibilité de porter des messages politiques en lieu et place de leur nom au dos de leur maillot pour la reprise. Black Lives Matter, I Can't Breathe, Justice, Peace, Equality, autant de mots choisis par certains. LeBron James lui a décidé qu'il n'en porterait pas. "C'est juste quelque chose qui ne correspondait pas vraiment à ma mission, à mon objectif", a-t-il expliqué.

Nous avons aussi retenu pour vous

Football - Premier League : Manchester City s'est amusé sur la pelouse de Brighton (0-5), grâce notamment à un triplé de Raheem Sterling. Les Citizens ont assuré leur deuxième place de Premier League.

Football - Liga : L'Atlético Madrid s'est imposé face au Betis Séville, grâce à un but de Diego Costa (1-0). Grâce à ce succès, les hommes de Diego Simeone sont qualifiés pour la prochaine Ligue des champions.

Football : Un tribunal du Paraguay a rejeté une demande de libération de Ronaldinho, l'ancienne star brésilienne du football, détenu depuis quatre mois pour usage de faux documents officiels.

Athlétisme : Exceptionnelle reprise pour Alexandra Tavernier. Pour son premier concours de l'année, elle a battu le record du France du lancer du marteau avec un jet à 74,94 m.

La vidéo de rattrapage

Le quiz du dimanche

Ce que vous ne devez surtout pas rater aujourd'hui

1. Formule 1 - Grand Prix de Styrie : Hamilton, patron jusqu'au bout ?

Samedi la séance de qualifications du Grand Prix de Styrie a livré, grâce à la pluie, un scénario fou. Battu en qualifs et en course la semaine dernière par son coéquipier, Valtteri Bottas, Lewis Hamilton (Mercedes) a remis les pendules à l'heure et partira en pole. Il y a fort à parier qu'il en fasse de même en course, à moins qu'un grain de sable ne vienne enrayer la machine. Réponse à partir de 15h10.

2. Football - Matches amicaux : Paris retrouve le chemin du terrain

Après quatre mois d'absence, le Paris Saint-Germain est de retour ce dimanche. Les Parisiens affrontent Le Havre (17h) pour démarrer leur été commando qui doit les mener à la phase finale de la Ligue des champions. A noter aussi, le retour du public. Ils seront 5 000 à pouvoir assister à cette rencontre au Stade Océane du Havre.

3. Football - Premier League : Bouillant ou déprimant ce derby londonien ?

Arsenal 8e, Tottenham 10e, le derby du nord de Londres n'a pas la saveur des joutes d'antan. Il mettra aux prises deux équipes malades qui ont de grandes chances de ne jouer aucune compétition européenne la saison prochaine. Mais un derby reste un derby et il faut le gagner alors on pourrait bien assister à un grand match du côté du Tottenham Stadium (17h30).

Le programme sur Eurosport

