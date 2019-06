France-Brésil, champions du monde, première pour Simon : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Rugby - Mondial U20 : Les Bleuets refont le coup

Les moins de 20 ans français n'avaient pas envie de lâcher leur titre. Alors ils l'ont gardé ! Samedi, les Bleuets ont conservé leur titre de champions du monde en battant l'Australie (24-23) au terme d'une finale haletante. Menés après une minute de jeu, les Tricolores ont vite réagi et sont imposés grâce, notamment, aux essais de Louis Carbonel (8e) et Alex Burin (35e). La France, déjà sacrée à Béziers l'année dernère, devient ainsi la troisième équipe à conserver son titre, après la Nouvelle Zélande (de 2008 à 2011) et l'Angleterre (2013 et 2014). Une performance remarquable pour rentrer dans un cercle très fermé. Et renforcer l'idée que l'avenir du rugby français est entre de jeunes mains.

2. Football - Copa America : Le Brésil décroche son ticket pour les quarts

Et les Auriverde se sont réveillés. Décevants depuis l'entame de cette Copa America, le Brésil était attendu au tournant samedi. Et la formation de Tite a répondu avec la manière face au Pérou (5-0). En à peine plus d'une demi-heure, Casemiro (12e), Roberto Firmino (19e) et Everton (32e) ont plié l'affaire. En deuxième période, il a alors surtout été question de plaisir. Daniel Alves a claqué une frappe sous la barre après un double une-deux (53e) avant que Willian ne soigne son entrée (90e). Gabriel Jesus, lui, a raté un penalty sur le gong (93e). Direction les quarts pour les coéquipiers de Philippe Coutinho, mais également pour le Venezuela, vainqueur de la Bolivie dans l'autre match de la soirée (3-1).

3. Football - Coupe du monde féminine : La Norvège a eu le dernier mot

47 tirs au total, des occasions en pagaille, des frappes splendides repoussées par les montants, des décisions arbitrales litigieuses : après le succès maîtrisé de l'Allemagne face au Nigéria (3-0), ce Norvège-Australie nous a offert un sacré spectacle. Et ce sont les joueuses de Martin Sjögren qui ont fini par avoir le dernier mot aux tirs au but (1-1, 4 tab à 1). Karina Saevik avait ouvert le score (31e) avant que les Matildas ne réagissent grâce à un corner direct d'Elise Kellond-Knight (83e). En prolongations, personne n'a profité des boulevards qui se sont ouverts et Caroline Graham Hansen n'a jamais réussi à régler la mire. Pénalisées par l'arbitrage de Riem Hussein, les Australiennes ont fini par craquer lors de la loterie après avoir lutté pendant plus d'un quart d'heure à dix contre onze. La Norvège attend désormais le vainqueur d'Angleterre-Cameroun, dimanche (17h30).

On a aussi retenu pour vous

Basketball - Jeep Elite : Monaco a remporté le 4e match de la finale contre l'ASVEL (89-81) pour revenir à hauteur après avoir perdu les deux premiers. La belle aura lieu mardi à Villeurbanne.

Football - Can : Madagascar a pris son premier point en Coupe d'Afrique des Nations en tenant tête à la Guinée (2-2), après avoir été mené 1-0. De quoi prendre la troisième place à hauteur de son adversaire du soir et à une longueur devant le Burundi, défait par le Nigéria plus tôt dans la soirée (1-0).

Football - Euro Espoirs : L'Espagne a corrigé la Pologne (5-0) pour s'emparer in extremis de la place de leader du groupe A. Les coéquipiers de Dani Ceballos disputeront donc les demi-finales, alors que l'Italie, qui a dominé la Belgique (3-1), n'est pas encore assurée de rejoindre le dernier carré.

Football - Mercato : Selon L'Equipe, l'Inter Milan a offert près de 90 millions d'euros au LOSC pour son ailier Nicolas Pépé. L'Atlético Madrid aurait de son côté fait une proposition similaire pour l'Ivoirien, actuellement à la CAN.

Volleyball - Nations League : L'équipe de France s'est nettement imposée contre le Portugal (25-23, 25-22, 25-23), signant ainsi son deuxième succès de rang après celui contre l'Australie vendredi. Les Bleus peuvent toujours se qualifier pour le Final Six.

Formule E - E-Prix de Berne : Le Français Jean-Eric Vergne (DS Techeetah) a remporté son troisième E-Prix de la saison pour rester en tête du championnat des pilotes à deux courses de la fin de la saison. Le pilot de 29 ans s'est imposé devant Mitch Evans (NZL/Jaguar) et Sébastien Buemi (SUI/Nissan E.Dams).

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Coupe du monde féminine : L'heure du test pour les Bleues

L'équipe de France a fait carton plein en remportant ses trois matchs de poules dans son Mondial. Mais on ne pas se mentir, les Bleues n'ont pas entièrement convaincu dans le contenu, notamment face à la Norvège (2-1) et au Nigeria (1-0). Alors dimanche, dans le cadre d'un classique face au Brésil, les joueuses de Corinne Diacre auront droit à un premier vrai test. Si on est tenté de se projeter sur un éventuel quart de finale face aux Etats-Unis, les Tricolores devront déjà venir à bout des coéquipières de Marta, au Havre (21h00). A titre individuel comme collectif, il sera très intéressant d'observer comment Amandine Henry et les siennes se comporteront face à une opposition plus relevée. Pour se rapprocher un peu plus d'une première étoile, il faudra hausser le ton.

2. Tennis - ATP Halle et Queen's : Première pour Simon, dixième pour Federer ?

Alors qu'il a pris le meilleur sur Daniil Medvedev en demi-finale du tournoi du Queen's, Gilles Simon a l'occasion, face à Feliciano Lopez (14h30), de devenir le premier Français sacré à Londres. Pour sa première finale de la saison. La première de sa carrière sur ce gazon. Un peu plus tôt (13h00), Roger Federer aura (encore) l'occasion de marquer l'histoire de son emprunte. Le Suisse pourrait en effet, face à David Goffin, remporter son dixième titre à Halle et devenir le deuxième joueur, après Rafael Nadal, a être sacré autant de fois dans un même tournoi. Ce serait le 102e couronnement de sa carrière. Du côté de Birmingham, Ashleigh Barty pourrait s'emparer de la place de numéro 1 mondiale en cas de succès contre Julia Görges.

3. Formule 1 - Grand Prix de France : Encore et toujours Mercedes ?

Samedi, Lewis Hamilton (Mercedes) s'élancera pour la troisième fois de la saison - la 86e fois de sa carrière - en pole position, lors du Grand Prix de France. Le Britannique partira devant son coéquipiers Valtteri Bottas et Charles Leclerc (Ferrari), alors que Sebastian Vettel (Ferrari) ne partira qu'en quatrième ligne. Sur le circuit du Castellet, on voit donc mal ce qui pourrait mettre à mal l'hégémonie des Flèches d'argent. A part le vent, peut-être. Les McLaren de Lando Norris (5ep et Carlos Sainz (6e) seront à surveiller alors que les Français partiront de plus loin pour faire fort devant leur public : Pierre Gasly (Red Bull) n'a fait que le neuvième temps tandis que Romain Grosjean partira en 16e position.