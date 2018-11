Gâchis lyonnais, fièvre mancunienne, LeBron vs D-Rose : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Foot - Ligue des champions : Lyon a tout gâché

Deux buts d'avance à 11 contre 10 et, pourtant, ça n'a pas suffi... L'OL avait pratiquement sa qualification pour les 8es de finale en poche à l'heure de jeu face à Hoffenheim, grâce à des buts de Fekir (19e) et Ndombele (28e). Et puis, les Lyonnais ont sombré sur leur pelouse du Groupama Stadium et concédé un improbable nul à la dernière minute contre les Allemands (2-2). Un résultat qui pourrait leur coûter très cher, même si l'équipe de Bruno Genesio reste en bonne position (2e du groupe F avec trois points d'avance sur Hoffenheim) avant les deux dernières journées de la phase de poules.

Dans l'autre rencontre du groupe, Manchester City a cartonné contre le Shaktar Donetsk (6-0) avec un triplé de Gabriel Jesus et a désormais un pied et demi en 8es.

2. Foot - Ligue des champions : Man U comme au bon vieux temps, Benzema et le Real régalent

Une fin de match façon "Fergie Time" et Manchester United est allé créer la surprise en s'imposant sur le fil à Turin sur la pelouse de la Juventus (1-2). Cristiano Ronaldo avait pourtant ouvert le score (65e) mais Juan Mata (86e) et Leonardo Bonucci, auteur d'un but contre son camp (90e), ont crucifié les Bianconeri. Ce succès permet aux Mancuniens de revenir à deux longueurs des Italiens dans le groupe H (9 pts contre 7). Valence reste à l'affût avec 5 points.

Karim Benzema a lui permis au Real Madrid de s'imposer largement sur la pelouse du Viktoria Plzen (0-5). L'avant-centre français a inscrit un doublé et le Real, en tête du groupe G avec la Roma (9 pts chacun), entrevoit sereinement la qualification pour le printemps.

Karim Benzema (Real Madrid) tout sourire face au Viktoria PlzenGetty Images

3. Basket- NBA : Les Lakers de LeBron viennent à bout des Wolves de D-Rose

Le match le plus hype de la nuit a tenu ses promesses puisque les Lakers se sont imposés dans les dernières secondes contre les Timberwolves (114-110). Et pourtant, Derrick Rose avait une nouvelle fois sorti le grand jeu sur le parquet du Staples Center, notamment dans le money time. Le meneur de Minnesota a inscrit 31 points (à 11/17 au tir, dont un incroyable 7/9 à trois points), pendant que Jimmy Butler en mettait 24, mais ça n'a pas suffi pour venir à bout de Los Angeles et de LeBron James, pour sa part auteur d'un quasi triple-double (24 points, 10 rebonds, 9 passes).

De son côté, Toronto poursuit son début de saison de folie avec une onzième victoire en douze matches, sur le parquet de Sacramento (25 points de Kawhi Leonard). Denver a en revanche concédé une deuxième défaite en chutant à Memphis (89-87). Enfin, Miami a battu San Antonio (95-88) grâce à une performance XXL d'Hassan Whiteside, auteur de 29 points, 20 rebonds et 9 contres !

On a aussi retenu pour vous

Tennis - Tsitsipas et De Minaur en demies des Next Gen ATP Finals. Le Grec a remporté sa deuxième victoire en deux jours dans le groupe A, contre Frances Tiafoe (4-3(3), 4-3(5), 4-2). L'Australien en a fait de même dans le groupe B en prenant le meilleur sur sur Andrey Rublev (4-1, 3-4(5), 4-1, 4-2).

Hand - Le chemin de croix se poursuit pour Montpellier en Ligue des champions. Le champion d'Europe en titre a concédé une nouvelle défaite en s'inclinant largement dans la salle des Allemands de Rhein Neckar Löwen (37-27).

Cyclisme - Froome débutera 2019 sur les terres de Quintana et Bernal. Le quadruple vainqueur du Tour de France entamera la prochaine saison en participant pour la première fois au Tour de Colombie, du 12 au 17 février.

La vidéo de rattrapage

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

Foot - Ligue Europa : Dernière cartouche pour les clubs français

Dos au mur, Marseille et Bordeaux jouent leur avenir européen ce jeudi soir. Et leur mission s'annonce délicate pour rester dans la course à la qualification pour les 16es de finale. L'OM, 3e du groupe H, se déplace à Rome pour y affronter la Lazio (18h55) alors que les Girondins, bons derniers du groupe C sans le moindre point après trois journées, reçoivent le Zenit Saint-Pétersbourg (21h). Enfin Rennes, encore dans le coup dans le groupe K, aura un déplacement périlleux à Kiev face au Dynamo (18h55).