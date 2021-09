Ce que vous avez peut être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football – Transferts : Une dernière journée de folie pour conclure un mercato un peu dingue

Griezmann de retour à l’Atlético, Boateng du côté de l’OL, un grand espoir à Paris ou encore Camavinga au Real Madrid… La dernière journée du marché des transferts estival a été animée en France et en Europe. Une dernière ligne droite conclue par le come-back du champion du monde français du côté de l’Atlético Madrid. Et un mercato qui, dans l’ensemble, restera dans toutes les mémoires avec les transferts de Léo Messi à Paris ou encore de CR7 du côté de Manchester United.

Notre carnet de notes du mercato de L1 : perfection parisienne, flair de l'OM et déprime stéphanoise

2. Tennis – US Open : Démarrage tranquille pour Djoko

Plus que 6 matches pour Djokovic. Grâce à sa victoire en quatre manches face au jeune Danois Holger Rune (6-2, 6-7, 6-2, 6-1), le numéro 1 mondial a lancé parfaitement son US Open qui pourrait le voir réaliser un fabuleux Grand Chelem calendaire le 12 septembre prochain. Si le Serbe n’a jamais tremblé, il a tout de même lâché un set à son adversaire.

Passings, lobs et coups réflexes : Le top 5 de mardi

3. Tennis – US Open : Ca passe pour Monfils et Moutet, pas pour Pouille

Du côté des Français, la nuit a été plutôt bonne. Dans un premier temps, Gaël Monfils s’est imposé au terme d’un très bon match, ne cédant que sept jeux à Federico Coria (6-3, 6-2, 6-2). Il a été rejoint quelques instants plus tard par Corentin Moutet qui s’est défait de Stefano Travaglia en trois manches (6-4, 7-5, 7-6). En revanche ça ne passe pas pour Lucas Pouille. Le Français, qui n’a plus gagné un match en Grand Chelem depuis deux ans, s’est incliné contre Albert Ramos-Vinolas après un terrible combat perdu 6-1, 5-7, 7-5, 7-5, 6-4, et deux balles de match envolée dans le 4e set...

Du plaisir, de la rigueur et trois petits sets : C'était du bon Monfils contre Coria

Paralympiques - Tokyo 2020 : Le cycliste Florian Jouanny, au lendemain du bronze en contre-la-montre, a été sacré mardi champion paralympique à Tokyo lors de la course en ligne aux commandes de son vélo à mains (Catégorie H2), offrant ainsi son 7e titre à la délégation française. Il s'agit de la quatrième médaille d'or du para cyclisme français à Tokyo après celles d'Alexandre Léauté et Dorian Foulon sur la piste du vélodrome d'Izu la semaine passée, puis le titre du tandem Alexandre Lloveras - Corentin Ermenault mardi en contre-la-montre sur route.

Tennis - US Open : Journée contrastée pour les Françaises à New York. Fiona Ferro s'est imposée en deux manches face à la Japonaise Nao Hibino (6-1, 6-4) alors que Clara Burel s'est inclinée lourdement face à Clara Tauson (7-5, 6-0). De son côté, la numéro 1 mondiale Ashleigh Barty s’est imposée tranquillement face à Vera Zvonareva (6-1, 7-6).

Barty débute idéalement : le résumé de sa victoire autoritaire contre Zvonareva

Cyclisme – Tour d’Espagne : Alors qu'il occupe toujours la 2e place du classement général à cinq étapes de la fin de l’épreuve, Guillaume Martin a chuté ce mardi. Selon des propos rapportés par son équipe, la Team Cofidis, le Français a été plus durement touché qu’on ne le croyait. Les deux prochaines étapes s’annoncent compliquées pour lui avec le retour de la montagne.

Football – Qualification Coupe du monde : Ce mercredi soir Didier Deschamps devrait aligner les Bleus en 4-3-3 pour défier la Bosnie-Herzégovine à Strasbourg. Selon les informations de L’Equipe et du Parisien publiées mardi soir, le trio d’attaque Griezmann-Mbappé-Benzema devrait être reconduit.

Cette année, la Ligue 1 a gagné du volume et de très bons joueurs, parfois d'exception, ce qui donne une fière allure au championnat de France. Nos journalistes Martin Mosnier et Cyril Morin vous dressent les équipes-types des arrivées et des départs pour que vous puissiez en juger vous-même.

Onze effrayant vs équipe presque banale : pour une fois, la L1 sort grandie du mercato

Le tweener-réflexe en demi-volée de Nishioka : Du grand art !

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd’hui

1 Football – Qualification Coupe du Monde : Une rentrée pour se rassurer chez les Bleus

Après un Euro raté, conclu par une élimination dès les 8e de finale, les Bleus effectuent leur rentrée ce mercredi à Strasbourg. Les hommes de Didier Deschamps, qui devraient être alignés en 4-3-3 (voir plus haut), reçoivent la Bosnie-Herzégovine (20h45) dans le groupe D des qualifications pour la prochaine Coupe du monde au Qatar. Les coéquipiers d’Antoine Griezmann voudront se rassurer et relancer la machine Bleus.

Des stats faméliques : Griezmann, une mauvaise passe en chiffres

2. Cyclisme – Tour d’Espagne : Double ascension et arrivée mythique

Gros programme ce mercredi pour les coureurs de la Vuelta. Dans les montagnes d’Asturies, le peloton aura fort à faire et va enchainer, en une centaine de kilomètres, trois grosses ascensions. La Collada Llomena sera gravie deux fois et la montée finale aux Lacs de Covadonga devrait pouvoir permettre aux favoris de s’expliquer. Le départ sera donné à 12h21 et l’étape est à suivre en direct sur Eurosport.

Le profil de la 17e étape : Une nouveauté avant les Lacs de Covadonga

3. Tennis – US Open : Gauff-Stephens et Medvedev-Koepfer au programme ce mercredi

Après une nuit où tous les regards étaient braqués sur Novak Djokovic, la journée de mercredi s’annonce un peu plus calme du côté de Flushing. A suivre tout de même le match entre Sloane Stephens, victorieuse de l’US Open 2017 et Cori Gauff. Un duel 100% américain qui ouvrira la session nocturne sur le Ashe (1h du matin heure française). Du côté des hommes, le Russe Daniil Medvedev affronte ce mardi l’Allemand Dominik Koepfer pour poursuivre sa route à New York.

