Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Basket - NBA : Kobe Bryant intronisé au Hall of Fame

"Tu l'as fait, tu es un vrai champion" : presque quatorze mois après sa disparition, Kobe Bryant a été officiellement intronisé au Hall of Fame, samedi, lors d'une cérémonie marquée par les mots émouvants de sa veuve Vanessa, accompagnée par son idole, Michael Jordan.

Omnisport Grosjean en pole, l'alternative Raúl au Real, orgie romaine, insultes: l’actu sur un plateau HIER À 06:06

2. Basket - NBA : les Lakers joueront une finale pour les play-offs

Avec LeBron James de retour, les Los Angeles Lakers, champions en titre, ont gagné à Indiana (115-122) dans la nuit, et peuvent encore directement se qualifier pour les play-offs à l'Ouest, New York pouvant pour sa part encore les disputer en tant que tête de série N.4 à l'Est.

3. Football - Liga : Zidane vers le départ

D'après plusieurs médias espagnols parmi lesquels Marca, Goal et Onda Cero, Zinédine Zidane a tranché son avenir et s'apprête à quitter le Real Madrid. Il en aurait même déjà fait part à ses joueurs il y a plusieurs jours, alors que le Real est encore en course pour décrocher le titre de champion d'Espagne à deux journées de la fin.

Zinédine Zidane Crédit: Getty Images

On a aussi retenu pour vous

Rugby - Top 14 : Au terme d'un match à suspense, Au terme d'un match à suspense, Clermont s'est finalement défait de Toulon (25-16) en clôture de la 24e journée de Top 14.

IndyCar : Romain Grosjean a pris Romain Grosjean a pris la 2e place du Grand Prix d'Indianapolis , samedi soir. C'est son premier podium dans le championnat américain.

Boxe : L'Américain Brandon Figueroa a unifié les titres WBA et WBC des super-coqs, en battant par KO au 7e round le Mexicain Luis Nery, samedi à Carson (Californie).

Hockey sur glace - NHL : Les Washington Capitals, champions en 2018, ont bien entamé les play-offs en remportant à domicile le match N.1 de leur série contre Boston (3-2 après prolongation).

Football - Coupe de la Ligue d'Argentine : River Plate doit se passer de quinze joueurs testés positifs au Covid-19, dont ses quatre gardiens, pour affronter son grand rival, Boca Juniors, en quart de finale de la compétition.

La vidéo de rattrapage : Djoko et Sonego ont régalé le Foro Italico

Porté par la foule, Sonego a fait vaciller Djokovic : leur passe d’armes en vidéo

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd’hui

1. Football - Ligue 1 : Lille a le sacre en vue (21h00)

Le LOSC peut être sacré champion de France de Ligue 1 pour la quatrième fois de son histoire, si les planètes s'alignent ce dimanche soir, lors du multiplex de la 37e journée.

Creux inédit mais presque 40 buts marqués : Mbappé réalise-t-il sa meilleure saison ?

2. Tennis - Masters 1000 Rome : Djokovic - Nadal, comme on se retrouve... (17h00)

A deux semaines de Roland-Garros, Novak Djokovic et Rafael Nadal se retrouvent en finale du Masters 1000 romain pour une répétition générale. C'est la première fois qu'ils se retrouvent depuis la finale de Roland-Garros 2020.

Sérieux, Nadal ne s'est pas laissé surprendre par Opelka : les temps forts de sa victoire

3. MotoGP - Grand Prix de France : Quartararo veut conquérir Le Mans (14h00)

Le pilote Yamaha a décroché sur le fil la deuxième pole position de sa carrière au circuit Bugatti du Mans. Passé à côté de sa course l'an dernier, le Français veut décrocher son premier sacre en course à domicile.

4. Tour d'Italie - 9e étape : Une explication attendue à Campo Felice (12h25)

Les prétendants au Giro vont se bagarrer lors de la 9e étape, dont l'arrivée sera jugée en altitude, à Campo Felice. Attila Valter (Groupama-FDJ) va tenter de conserver son maillot rose.

Vous pouvez suivre l'intégralité du Giro sur l'appli Eurosport

Tous nos contenus Giro

Castel di Sangro - Campo Felice (Rocca di Cambio) : La 9e étape EN DIRECT

Le profil de la 9e étape : Grosse bagarre en vue au Campo Felice

5. Championnats étrangers : On joue aussi le titre en Liga (18h30)

L'Atlético et le Real se jouent le titre à distance lors du multiplex de la 37e journée à 18h30

"Il doit y avoir une révolution au Real et Zidane n'y échappera pas"

Omnisport Monaco briseur de rêve, le Real y croit encore et Nadal poursuit sa route : L’actu sur un plateau 14/05/2021 À 04:59