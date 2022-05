Ce que vous avez peut-être raté entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue des champions féminine : L'OL en mode patron

En 2020/2021, la campagne de Ligue des champions s'était arrêtée bien trop tôt, en quart de finale, pour l'Olympique Lyonnais. Un affront lavé samedi soir avec la victoire des Lyonnaises au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain (2-1) , qui l'avait justement éliminé il y a un an. Déjà vainqueures d'une courte tête à l'aller, les coéquipières d'Ada Hegerberg n'ont pas tremblé et c'est Wendie Renard qui a scellé la victoire. Un duel de gala face au Barça les attend désormais en finale.

Wendie Renard et les Lyonnaises disputeront la 10e demi-finale de Ligue des champions de l'histoire de l'OL Crédit: Getty Images

2. Football - Ligue 1 : Rennes consolide sa 3e place

On en serait presque surpris. Habitué aux cartons, le Stade Rennais n'en a passé "que" deux à une équipe de Saint-Etienne toujours plus en difficulté dans la lutte pour le maintien (2-0). Lovro Majer, auteur d'un doublé, a été le bourreau des Verts et permet aux Bretons de compter provisoirement trois points d'avance sur Monaco dans la lutte pour le podium. Saint-Etienne est 17e et barragiste avec deux points de retard sur Clermont.

3. Rugby - Top 14 : Toulouse est de retour

Une soirée parfaite. Le Stade toulousain est de retour dans le Top 6 du classement du Top 14 après sa victoire sur La Rochelle (23-16) grâce notamment à un Thomas Ramos efficace au pied. Ce succès, couplé au bonus défensif que les Rochelais n'ont pas obtenu, permet précisément aux Occitans de doubler leur adversaire du soir. La lutte pour la sixième place va être terrible lors des deux dernières journées : Lyon, Toulouse et la Rochelle se tiennent en un point pour deux places.

Nous avons aussi retenu pour vous

Football - Liga : L'Atlético de Madrid a été battu par l'Athletic Bilbao (2-0) et reste provisoirement 4e avec 61 points, deux points derrière le FC Barcelone, quatre devant le Betis.

Football - Süperlig turque : Trabzonspor a été sacré samedi champion de Turquie pour la septième fois, 38 ans après son dernier titre, mettant fin à douze années de domination des équipes stambouliotes sur la Süper Lig.

Snooker - Championnats du monde : La finale débutera ce dimanche, elle opposera la légende Ronnie O'Sullivan à Judd Trump. Début des hostilités à 14h.

Tennis - ATP Estoril : Frances Tiafoe (29e mondial) affrontera l'Argentin Sebastian Baez (59e) dimanche en finale après avoir défait samedi en demi-finale son compatriote Sebastian Korda (4-6, 7-6, 6-4).

Tennis - WTA Madrid : Retombée au 21e rang mondial, Simona Halep s'est offert le scalp de Paula Badosa, numéro deux au classement WTA (6-3, 6-1).

La vidéo de rattrapage

Ça ne fait que peu de doute, Kylian Mbappé sera élu meilleur joueur de la saison de Ligue 1. Dans la Stream Team, Cyril Morin et Hadrien Hiault se sont demandés qui l'accompagnerait dans la liste finale.

L'interview "vintage" à lire

Vous en avez pris l'habitude sur notre site avant les chocs de Ligue 1, Clément Lemaître vous offre une interview "vintage". Cette fois, et avant le OM-OL de ce dimanche soir, c'est Jean-Pierre Papin qui s'est prêté au jeu. L'OM du début des années 90, la rivalité avec Lyon, Raymond Goethals... "JPP" se livre.

Jean-Pierre Papin, l'ancien buteur de l'OM. Crédit: Getty Images

Ce que vous ne devez absolument pas manquer ce dimanche

1. Football - Ligue 1 : Un OM-OL décisif ?

Lundi, il ne restera que trois journées à disputer en Ligue 1 et l'Olympique de Marseille sera toujours deuxième de Ligue 1. Mais avec trois, quatre ou six points d'avance sur Rennes ? Réponse ce dimanche soir après le choc face à Lyon (20h45), une victoire serait presque synonyme de place de dauphin verrouillée pour les Phocéens. Avant, on se sera intéressé à Monaco-Angers ou encore aux équipes qui luttent pour le maintien : Troyes-Lille, Montpellier-Metz, Lorient-Reims, Brest et Clermont et Bordeaux-Nice.

Tensions, paix et dynamiques opposées : Aulas - Longoria, destins croisés ? Crédit: Getty Images

2. Rugby - Top 14 : L'UBB bientôt de retour en tête ?

La défaite de Montpellier face au LOU samedi a ouvert une porte pour Bordeaux-Bègles. L'UBB défie Toulon (21h05) en clôture de la 24e journée ce dimanche soir et un succès fera d'elle la nouvelle leader du Top 14 à deux journées de la fin. Pour le RCT, l'exploit d'une victoire bonifiée lui ferait encore croire à un mince espoir de qualification pour les phases finales.

3. MotoGP - Grand Prix d'Espagne : Quartararo, prophète en son… jardin ?

Jerez, c'est pour ainsi dire chez Fabio Quartararo. Le Français, champion du monde en titre, y a triomphé deux fois et y est monté à deux reprises sur le podium que le Grand Prix s'appelle d'Andalousie ou d'Espagne comme ce dimanche. Il faudra cette fois encore batailler avec un Peco Bagnaia qui a réussi une pole à peine croyable samedi. Le rythme de course devrait être à l'avantage du Français qui pourrait ainsi consolider sa place de leader au Championnat du monde (14h).

Fabio Quartararo (Yamaha) lors des essais libres du Grand Prix d'Espagne, le 29 avril 2022 Crédit: Getty Images

Mais aussi… La finale des Mondiaux de snooker (14h), la fin du Tour de Romandie avec le chrono, les matches de Tottenham, Chelsea, Arsenal, le FC Barcelone, la Juventus Turin, l'AC et l'Inter Milan en Europe et les finales à Munich et Estoril.

