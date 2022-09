Ce qu'il ne fallait pas manquer entre hier soir et ce matin

1. Tennis – Laver Cup : Federer, l'adieu aux larmes

2. Football – Ligue des Nations : L'Angleterre reléguée, l'Allemagne piégée

Giacomo Raspadori exulte après son but lors de Italie-Angleterre - Nations League 2022-23 Crédit: Getty Images

3. Football – matches amicaux : Neymar double passeur, Messi double buteur

Si les cadors européens flanchent, tout va bien pour les puissances sud-américaines. Mené par un Neymar inspiré et auteur de deux passes décisives, le Brésil a concassé le Ghana (3-0) après une première période ébouriffante , un but de Marquinhos et un doublé de Richarlison. Tout va bien pour l'Argentine et Lionel Messi, double buteur (dont un lob exquis) et décisif, aussi, sur le troisième but argentin face au Honduras (3-0).

Et aussi…

Tennis – Moselle Open : Ca passe pour Hubert Hurkacz, tombeur d' Arthur Rinderknech (6-3, 6-2), mais aussi pour un Stan Wawrinka retrouvé cette semaine à Metz. Les deux hommes sont qualifiés pour les demi-finales.

Moto GP – Grand Prix du Japon : La renaissance de Marc Marquez ? L'Espagnol a signé le meilleur temps de la 2e séance d'essais libres du Grand Prix du Japon, samedi, sur une piste totalement détrempée en raison du passage d'un typhon.

A voir, lire ou écouter sur Eurosport

Si vous n'aviez pas le courage de veiller pour assister à un moment d'histoire mais si le mot Federer vous déclenche automatiquement des frissons, pas de panique. Laurent Vergne a veillé pour vous pour vous conter une soirée pas comme les autres où la futilité du résultat a laissé place à un hommage gigantesque rempli de larmes et d'émotions.

Tadej Pogacar, Remco Evenepoel, Wout van Aert, Mathieu van der Poel et Julian Alaphilippe : voilà le plateau de rois pour le dernier immense rendez-vous de la saison. Notre consultant, Nicolas Fritsch, vous livre son favori des Mondiaux. Celui-ci a changé depuis le chrono de dimanche dernier…

Fritsch : "Il y a une semaine, mon favori était Pogacar…"

Vingt-quatre heures après la victoire convaincante face à l'Autriche, nos journalistes Martin Mosnier et Maxime Dupuis reviennent sur quelques questions essentielles à deux mois de la Coupe du monde : quel système ? quelle liste ? Tentons d'y voir un peu plus clair. Et quid de Kylian Mbappé, devenu omnipotent ? Le Parisien n'en fait-il pas un tout petit peu trop sur et en dehors du terrain ?

La question du jour : Alaphilippe peut-il le faire ?

Il faut encore attendre une longue, très longue journée, pour savoir. Oui, ce serait fou, dingue, insensé. Ce serait tellement lui. Tenant du titre, Julian Alaphilippe va donc tenter l'impossible dans la nuit de samedi à dimanche : un troisième maillot arc-en-ciel. Il faudrait un miracle à Wollongong après une année 2022 chaotique. A-t-il les cannes pour finir dans les clous de ses ambitions face une concurrence relevée comme jamais ? Sur le papier, cela semble impossible. Mais Thomas Voeckler a toujours un tour dans son sac et Alaphilippe un talent et un panache pour renverser toutes les situations désespérées. Alors… vivement demain !

Julian Alaphilippe en conférence de presse le 21 septembre 2022, à quatre jours de la course en ligne des Mondiaux Crédit: Getty Images

