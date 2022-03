Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Basketball - NBA : Les Celtics noient le Jazz, Irving et Durant impressionnants mais battus

Ad

Une claque. Encore emmené par Jason Tatum et Jaylen Brown (26 pts chacun), Boston a écrasé le Jazz (125-97). Malgré une grosse performance du duo Irving - Durant (78 points à eux deux), Brooklyn n'a rien pu faire face au collectif de Memphis (132-120) pourtant privé de Ja Morant. Les Lakers se sont inclinés devant les Sixers (121-126) sans LeBron, les Warriors ont surpris le leader Miami sans Curry (104-118).

Omnisport Le séisme Barty, 45 points, les vérités de Giroud et Pogba : l'actu sur un plateau HIER À 05:57

2. Tennis - Miami : Les Bleus mi-figue mi-raisin

Un sur trois. Parmi les Français en lice mercredi au premier tour du tournoi hommes, seul Hugo Gaston s'est imposé, face au local Emilio Nava (6-2, 6-1). Benoît Paire a été sorti par Henri Laaksonen (7-6, 1-6, 6-4) alors que Gilles Simon a été battu par Jack Draper (7-5, 6-1). Dans le tableau dames, Clara Burel a dominé Magdalena Frech (6-3, 7-5).

La question qui fâche : Faut-il se réjouir de l'uniformisation des fins de 5e set en Grand Chelem ?

3. Rugby - Mort de Federico Martin Aramburu : Les deux suspects interpellés

Loïk Le Priol et Romain Bouvier, les deux militants de l'ultradroite soupçonnés d'être impliqués dans l'assassinat samedi à Paris de l'ex-rugbyman argentin Federico Martin Aramburu ont été interpellés, le premier dans la nuit de mardi à mercredi en Hongrie et le second mercredi dans la Sarthe.

On a aussi retenu pour vous

Zidane, Conte et les autres : Mais qui veut encore entraîner le PSG ?

Basketball - Euroligue : Monaco s'est rapproché d'une qualification pour les play-offs grâce à sa très belle victoire sur l'équipe grecque de l'Olympiakos (92-72), dans sa salle Gaston-Médecin.

Volleyball - Coupe CEV : Pas de prouesse pour Tours : sèchement battus à l'aller (3-0), les volleyeurs du TVB n'ont pas fait mieux dans leur salle (défaite 26-24, 25-18, 25-18), laissant Monza repartir avec sa première C2.

Le tweet festival

La vidéo de rattrapage

En l'absence des athlètes russes et biélorusses et donc de Kamila Valieva et Alexandra Trusova, c'est la Japonaise Kaori Sakamoto qui a réussi le meilleur score lors du programme court de l'épreuve féminine (80,32 points) des Championnats du monde, mercredi. Un nouveau record personnel et un superbe programme que nous vous proposons de revivre en vidéo.

Un record personnel au bon moment : Le superbe programme court de Sakamoto

Le podcast du jour

Vainqueur de l'Open d'Australie en 1977 et numéro 3 mondial, Vitas Gerulaitis a vécu dans l'ombre des trois géants de son époque, Björn Borg, John McEnroe et Jimmy Connors. Au niveau du palmarès, en tout cas. Car pour le reste, son charisme et sa personnalité avaient fait de lui une immense star, aimée de tous. Sa mort prématurée n'en fut que plus terrible.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Barrages Coupe du monde 2022 : Le Portugal et l'Italie en danger

Les deux derniers champions d'Europe n'ont plus droit à l'erreur. Le Portugal et l'Italie ont rendez-vous en finale de barrages pour décrocher un ticket pour le premier Mondial. Avant cela, ils devront écarter un premier (gros) danger en demies : la Turquie pour la bande à CR7, la Macédoine du Nord pour les hommes de Roberto Mancini. Coup d'envoi à 20h45.

"Si Santos prive CR7 d'un dernier Mondial, beaucoup de gens ne lui pardonneront pas"

2. Football - Equipe de France : FC Steam Team avant France - Côte d'Ivoire

A la veille de la rencontre amicale qui opposera l'équipe de France à la Côte d'Ivoire, nos envoyés spéciaux au Stade Vélodrome, Maxime Dupuis et Martin Mosnier, vous donnent rendez-vous pour un FC Stream Team exceptionnel. A retrouver ce jeudi soir sur Eurosport.fr et toutes les bonnes plateformes d'écoute pour tout savoir sur l'actualité des Bleus.

"L'Italie a peur d'une deuxième apocalypse" : Comment les démons de 2017 ont fini par ressurgir

3. Cyclisme - Tour de Catalogne : Deuxième arrivée au sommet

Au lendemain d'une étape relevée remportée par Ben O'Connor - nouveau leader -, le peloton va avoir droit à un parcours assez similaire, entre La Seu d'Urgell et Boí Taüll. Au menu : trois nouveaux cols de première catégorie avec de forts pourcentages, ainsi qu'une arrivée au sommet. A suivre sur Eurosport à partir de 15h15.

Premium Cyclisme Tour de Catalogne 2022 | 4e étape 15:15-17:00

Omnisport Tirage au sort du Mondial, LeBron et filles du PSG : L'actu sur un plateau 22/03/2022 À 05:58