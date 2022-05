CE QUE VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE MANQUÉ ENTRE HIER SOIR ET CE MATIN

1. Tennis - Roland-Garros : Le Chatrier s’est enflammé pour Cornet

Alizé Cornet s'est imposée en trois sets (6-0, 1-6, 6-3) face à Jelena Ostapenko ce jeudi lors de la night session. On pensait qu'il n'y aurait pas vraiment match vu le premier set, mais elle a été plus que bousculée dans le deuxième. Touchée à un adducteur, la Française est finalement parvenue à s'arracher dans un Philippe-Chatrier très, très bruyant. Elle défiera Zheng pour une place en deuxième semaine.

Alizé Cornet lors de son 2e tour à Roland-Garros Crédit: Getty Images

2. Basket - NBA : Les Warriors retournent en finale NBA

Un grand Klay Thompson et tout semble plus facile. Après un petit couac lors du quatrième match sur le parquet de Dallas, les Warriors se sont parfaitement repris pour éliminer les Mavericks de Luka Doncic (120-110). Score final : 4-1. Auteur de 32 points, le deuxième "Splash Bro", qui a parfaitement suppléé Stephen Curry, attend désormais Miami ou Boston en finales NBA. Pour le moment, les Celtics font la course en tête en finale de la conférence Est (3-2).

3. Football - Barrages L1/L2 : Rendez-vous dimanche dans le Forez

Stéphanois et Auxerrois ne sont pas plus avancés. Lors du barrage aller Ligue 1 - Ligue 2, disputé sur la pelouse de l’Abbé-Deschamps, Saint-Etienne a pourtant pris une belle option en ouvrant le score rapidement par l’intermédiaire de Youssouf. Mais c’était sans compter l’abnégation des locaux, qui n’ont jamais abdiqué et ont réussi à rattraper leur retard à quatre petites minutes de la fin du match (1-1). Résultat : le match retour, disputé ce dimanche dans le Forez, s’annonce aussi indécis que palpitant.

Pascal Dupraz lors d'Auxerre - Saint-Etienne Crédit: Imago

NOUS AVONS AUSSI RETENU POUR VOUS

Tennis - Roland-Garros : Si Gilles Simon est encore en vie dans ce Roland-Garros, c'est aussi parce que le public du Simonne-Mathieu puis du Philippe-Chatrier l'a porté dans les moments critiques. Alors que certains joueurs étrangers se sont plaints d'ambiances à la limite du manque de respect, le Français a tenu à apporter son mot au débat. Pour lui, tout est "NOR-MAL".

Football - Barrages L1/L2 : Le déplacement stéphanois à l'Abbé Deschamps ne fut pas une grande réussite. D'abord parce que les joueurs de Pascal Dupraz ont été rejoints sur le fil (1-1). Ensuite parce que les conditions d'accueil n'ont pas vraiment plu au coach de l'ASSE, et il l’a fait savoir.

Autret et Camara lors d'Auxerre - Saint-Etienne Crédit: Imago

LA VIDÉO DE RATTRAPAGE

Dries De Bondt a gagné la 18e étape, jeudi à Trévise. Au sprint ? Oui… mais devant trois coureurs, membre avec lui d'une échappée qui a berné le peloton. Dans les Rois de la Pédale, Jackie Durant vous explique l’erreur faite par les équipes disposant d’un sprinteur capable de jouer la victoire d’étape.

LE PODCAST DU JOUR

Avec cinq Français qualifiés au troisième tour de Roland-Garros, le jeudi de l’Ascension n’a jamais aussi bien porté son nom. Diane Parry, Léolia Jeanjean, Hugo Gaston, Gilles Simon et Alizé Cornet ont porté haut les couleurs bleues Porte d'Auteuil. Arnaud Di Pasquale, Laurent Vergne et Maxime Battistella reviennent sur cette belle surprise de la quinzaine.

CE QU’IL NE FAUT SURTOUT PAS RATER AUJOURD’HUI

1. Tennis - Roland-Garros : Djokovic, Nadal, Zverev et Alcaraz attendus au tournant

Les stars seront de sortie ce jeudi Porte d’Auteuil. Du côté des hommes, le numéro un mondial Novak a été programmé sur le court Philippe-Chatrier, face à Bedene. De leur côté, Rafael Nadal et Alexander Zverev joueront sur le Lenglen et seront opposés à Van De Zandschulp et Nakashima. Enfin, le prodige Carlos Alcaraz fermera le bal avec une night session qui promet d’être incandescente lors d’un duel contre Korda.

2. Cyclisme - Giro : Enfin une arrivée au sommet !

178 kilomètres et 3230 mètres de dénivelé positif : cette 19e étape du Tour d’Italie, entre Marano Lagunare et Sanctuaire de Castelmonte s’annonce très difficile, avec la première arrivée au sommet. Au programme, un début de course plutôt plat et plusieurs montées, dont l’ascension finale oscillant entre 13 et 15%. Il y a fort à parier que les échappés aient un beau coup à jouer. Départ prévu à 12h10 pour ce 18e jour de course, toujours dominée par Richard Carapaz.

3. Tennis - Roland-Garros : Diane Parry veut continuer son rêve

Véritable chouchou du public parisien depuis son succès retentissant contre la tenante du titre Barbora Krejcikova, Diane Parry (19 ans, 97e mondiale) a réussi à enchaîner en éliminant Camila Osorio. Lors de ce troisième tour, elle se mesurera à l’Américaine Sloane Stephens sur le court Central. Un nouveau test lors duquel une victoire l’emmènerait dans une autre dimension.

Diane Parry Crédit: Imago

