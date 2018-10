Ce que vous avez manqué entre hier soir et ce matin

1. Basketball - NBA : Les Lakers ratent le coche dans un match fou, Milwaukee poursuit sa moisson

Un thriller exceptionnel au Staples Center. Un 8-0 sur la dernière minute de jeu réglementaire pour revenir de l’enfer. Et ce shoot à trois points ahurissant de LeBron James à deux secondes du buzzer. A ce moment-là, le Staples Center a bien cru assister à la première victoire des Lakers cette saison après un quatrième quart temps de feu et une fin de match absolument folle face aux Spurs. Mais après avoir été le héros des siens, LBJ (32 points) a été le fossoyeur des ambitions californiennes avec deux lancers-francs ratés à quelques secondes du terme et un shoot final raté (143- 142).

De son côté, Golden State n'a fait qu'une bouchée de Phoenix (123 - 103) avec un Steph Curry à 29 points et Kevin Durant à 22 points.

31 points et 15 rebonds. Face aux Knicks, Giannis Antetokounmpo a encore été monstrueux. Mais, cette fois-ci, il a été suivi par un Khris Middleton de gala (31 pts, avec un 11/14) pour mener les Bucks vers une victoire facile face à New York (124 - 113) et poursuivre leur sans-faute en ce début de saison. Toronto, mené par un bon Kawhi Leonard (22 points), a également gagné face aux Hornets (127 - 106). À noter la défaite des Celtics face à Orlando (93 - 90).

2. Football - Premier League : Arsenal est bien candidat au titre

10/10. C’est simple, sur leurs dix dernières rencontres, les Gunners d’Unai Emery ont remporté la mise à chaque fois. Ce lundi, c’est Leicester qui a fait les frais du football magnifique mis en place par l’ancien coach du PSG (3-1). Au classement, Arsenal rejoint Tottenham et Chelsea, ses deux voisins londoniens.

3. Tennis - ATP Bâle : Cilic est lancé

Vainqueur en 2016 et demi-finaliste en 2017, Marin Cilic a bien entamé la reconquête de son titre en Suisse en dominant facilement le Canadien, Denis Shapovalov (6-4, 6-2). Le Croate remporte du même coup son premier match depuis l'US Open après deux défaites à Tokyo et Shanghai.

On a aussi retenu pour vous

Football - Ligue 2 : Facile vainqueur du GFC Ajaccio (5-0) grâce notamment à un doublé de Yannick Gomis, Lens a retrouvé la deuxième place du classement à un point du leader, le FC Metz.

Tennis - WTA Finals : L'Américaine Sloane Stephens et la Néerlandaise Kiki Bertens ont bousculé la hiérarchie au Masters, en battant lors de la 1re journée du groupe Rouge deux joueuses mieux classées qu'elles, Naomi Osaka et Angelique Kerber.

Golf : L'Espagnol Sergio Garcia a remporté pour la troisième fois le Valderrama Masters de golf, lundi à Sotogrande (Espagne), au terme d'un tournoi ramené à trois tours en raison des intempéries.

Le tweet retour à la maison

Ce mardi, Cristiano Ronaldo retrouve Old Trafford avec la Juventus (21h). Le Portugais connaît parfaitement le Théâtre des rêves pour y avoir brillé pendant six années avant de s’envoler au Real. Mais quelle trace le quintuple Ballon d’Or a-t-il laissé dans le Nord de l’Angleterre ?

La vidéo de rattrapage

Pour notre consultant Jean-Baptiste Lafond, le jeu pratiqué par Montpellier et son entraîneur, Vern Cotter, va à l'encontre des principes de ce sport. Et explique les résultats actuels en dents de scie du club de l'Hérault.

Vidéo - Lafond : "Le Montpellier de Vern Cotter est une négation du rugby" 04:52

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd’hui

1. Golf - Les Grands Récits : Angelo Argea, caddie devenu star

C'est mardi, c'est Grands Récits. Notre série vous propose de vous plonger dans la folle histoire du sport, entre pages de légendes, souvenirs enfouis et histoires méconnues. Toujours à hauteur d'hommes. Dans ce cinquième volet consacré aux meilleurs seconds rôles du sport, place au golf, mais pas à un golfeur avec l’emblématique Angelo Argea, le caddie star d’un certain Jack Nicklaus.

2. Tennis - ATP Bâle : Federer de retour à la maison

Cette fois-ci, pas de blessure annoncée. Touché à la main pendant son été, Roger Federer aborde le tournoi de Bâle, son tournoi, en pleine forme à l’écouter en conférence de presse. Ce mardi, il affrontera Filip Krajinovic pour retrouver du rythme avant ses échéances de fin de saison. Gilles Simon défiera lui Leonardo Mayer.

À Vienne, Pierre-Hugues Herbert devra se défaire de Fernando Verdasco avant que Lucas Pouille, en recherche de confiance, ne se frotte à Philipp Kohlschreiber. Enfin, Jo-Wilfried Tsonga affrontera Sam Querrey.

3. Football - Ligue des champions : Lopetegui, ça sent la fin

Pour Julen Lopetegui, une seule certitude : il sera sur le banc du Real ce mardi pour affronter Plzen. Pour le reste… Selon la presse madrilène, le départ de l’ancien sélectionneur espagnol est quasiment acté pour l’après-match où Santiago Solari fait toujours office de favori. Hormis prestation XXL de ses joueurs ce mardi, le coach espagnol se sait condamné. Mais, en football, tant qu’il y a encore une chance…

Côté français, l'OL de Memphis Depay se déplace à Hoffenheim pour continuer à croire en une qualification en 8e de finale dont la double confrontation face aux Allemands devrait être décisive.