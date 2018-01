Melbourne, Chapron, City, MU : L'actu sur un plateau du 15 janvier 2018

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - Open d'Australie : Une nuit pas vraiment américaine

Le premier Grand Chelem a livré ses premières surprises cette nuit à Melbourne et les joueuses US en ont été les bizarrement les principales victimes. A 37 ans, Venus Williams, lauréate de sept Majeurs, n'a rien pu contre le talent et les 20 ans de Belinda Bencic. En revanche, la sortie de Sloane Stephens, championne de l'US Open, face à Chinoise Zhang Shuai, 34e mondiale, ressemble à un véritable couac. Et l'élimination de Coco Vandeweghe, demi-finaliste en 2017, pour le moins une déception. Le bilan du tennis féminin d'outre-Atlantique ? Un 0/8 !

Chez les hommes, le Sud-Africain Kevin Anderson, finaliste du dernier US Open, a cédé au bout de cinq sets contre le Britannique Kyle Edmund, et John Isner a disparu des radars contre l'Australien Matthew Ebden.

Côté français, le jeune Corentin Moutet n'a pour ses débuts en Grand Chelem pris qu'un set à Andrea Seppi tout comme Pierre-Hughes Herbert comme Denis Istomin.

Vidéo - Inspiré, Herbert a glissé un somptueux lob-tweener à Istomin 00:25

2. Football - Ligue 1 : Des Nantais mal chaperonnés

Nantes - PSG s'est achevé dans la stupéfaction. Passe encore la défaite (0-1) ou le but refusé à Emiliano Sala pour un hors-jeu imaginaire. Non, les Canaris ont fini à 10 suite à l'exclusion surréaliste de Diego Carlos, coupable d'avoir gêné involontairement dans sa course Tony Chapron sur une contre-attaque parisienne en fin de rencontre. Est-ce ça valait ce coup de pied rageur et une exclusion (un deuxième jaune) en représailles ? Et derrière un coup franc pour le PSG ?

Le problème est que Tony Chapron était l'arbitre, et que ça ne fait pas sérieux. "J'en rigole un peu. Mais je ris jaune", a déclaré le Nantais Valentin Rongier. "C'est un gag. Toute l'Europe rigole", a lâché son président, Waldemar Kita.

Décevant à Angers (1-1), Lyon a raté l'occasion de ravir à Monaco la 2e place.

3. Football - Premier League : City n'est plus invincible

Manchester City a découvert la défaite en championnat, dimanche à Liverpool (4-3), lors de la 23e journée. La série s'arrête donc à 22 matches sans défaite en PL pour les Citizens de Pep Guardiola, quand même largement en tête du classement.

4. Rugby - Champions Cup : Castres, le Racing et Toulon restent en course

Après les trois échecs en autant de matchs samedi, les clubs français ont relevé la tête lors de la 5e journée. Castres a préservé ses chances de voir les quarts de finale avec sa victoire bonifiée contre Leicester (39-0) - "Un message à tous ces cons" selon le manager Christophe Urios -, à l'instar du Racing vainqueur du Munster (34-30) et de Toulon, dominateur de Trévise (36-0).

On a aussi retenu pour vous

Handball - Euro : Les cadres préservés pour la suite, l'équipe de France a remporté son deuxième match du 1er tour contre l'Autriche (33-26). Un succès qui assure la tête du groupe B et la qualification pour le tour principal.

Athlétisme - Saut à la perche : Renaud Lavillenie a fixé la meilleure performance mondiale de ce début d'année à 5,86 mètres, à Aubière, trois jours après sa barre à 5,81 mètres effacée à Tignes.

Sport auto : L'Américain Dan Gurney, vainqueur de quatre Grands Prix en F1 et des 24 Heures du Mans en 1967, est décédé dimanche à 86 ans, d'une pneumonie. C'est lui qui après sa victoire dans la Sarthe avait débouché une bouteille de champagne pour asperger son coéquipier AJ Foyt, un geste devenu traditionnel sur les podiums.

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Boe était le plus fort mais les Bleus ont signé une course historique : la mass start en vidéo 02:53

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd'hui

1. Tennis - Open d'Australie : Nadal et Tsonga en conclusion

La session de nuit démarre à 9h00 française à Melbourne avec le n°1 mondial Rafael Nadal contre le Dominicain Victor Estrella sur la Rod Laver Arena, et le n°1 français Jo-Wilfried Tsonga face à l'Américain Kevin King sur la Margaret Court Arena. En parallèle dans le tableau féminin : Caroline Wozniaki et Daria Gavrilova - Irina Falconi.

2. Football - Premier League : MU n'a pas le choix

Pour une fois, Manchester United joue un lundi soir. City battu pour la première fois de la saison, le onze de Jose Mourinho peut revenir à 12 longueurs du leader à condition de battre Stoke City (21h00). Et surtout reprendre ses trois longueurs d'avance sur Liverpool.