Ce qui ne fallait pas manquer entre hier soir et ce matin

1. Football - Coupe du monde 2022 : L'Argentine encore en vie grâce à Messi

Ad

L'Argentine peut encore dire merci à Lionel Messi. En grande difficulté après sa défaite initiale face à l'Arabie Saoudite, l'Albiceleste s'est replacée dans la course à la qualification pour les 8es en battant le Mexique (2-0) . D'une frappe depuis l'extérieur de la surface, la star du Paris Saint-Germain a débloqué la situation pour les hommes de Lionel Scaloni, crispés jusqu'alors. Enzo Fernandez a doublé la mise en fin de match. Les Argentins sont deuxièmes de leur poule.

Omnisport Angleterre endormie, le King de retour, France-Danemark, Gros à la maison : Le plateau du jour HIER À 07:00

Mbappé ou Griezmann : qui est l'homme du match ?

2. Rugby - Top 14 : Le Stade Français surpris par Toulon

Fin de série pour le Stade Français. Invaincus cette saison à Jean-Bouin, les Parisiens ont été surpris par Toulon (17-12) dans le cadre de la 11e journée. Les hommes de Gonzalo Quesada menaient pourtant après une première période hachée et quelque peu ennuyeuse (9-0) mais les Toulonnais ont été récompensés de leur domination globale lors du deuxième acte en inscrivant deux essais, par Beka Gigashvili (9-7, 56e) puis Facundo Isa (9-17, 67e). Le SF reste 4e, un point devant son adversaire du soir.

3. Basketball - NBA : LeBron passe la deuxième

Il avait fait son retour la veille, après deux semaines d'absence. LeBron James a sérieusement haussé le ton, samedi soir, pour guider les Los Angeles Lakers vers un nouveau succès face aux San Antonio Spurs (143-138). Le King a compilé 39 points et 11 rebonds en 35 minutes pour faire oublier Anthony Davis, blessé. C'est le cinquième succès en six matches de la franchise. Dans les autres rencontres, Phoenix a battu Utah de justesse (113-112), Houston s'est offert Oklahoma City (118-105) et Toronto a dominé Dallas (105-100).

Et aussi...

Ski alpin - Lake Louise : Tenant du petit globe de la spécialité la saison dernière, Aleksander Aamodt Kilde a parfaitement lancé sa saison : Tenant du petit globe de la spécialité la saison dernière, Aleksander Aamodt Kilde a parfaitement lancé sa saison en remportant la première descente devant Daniel Hemetsberger (+0"06) et Marco Odermatt (+0"10). Johan Clarey a fini 6e.

Il était déchaîné : comment Kilde a maté la concurrence sur la descente

Patinage artistique - Grand Prix de Finlande : Ilia Mailinin, 17 ans, : Ilia Mailinin, 17 ans, a décroché un deuxième succès sur le circuit des Grands Prix avec un total de 278,39 points. Le Français Kevin Aymoz (255,69) a terminé à la 3e place.

Basketball - Elite : Victor Wembanyama enchaîne. Le meilleur marqueur du championnat a réussi une nouvelle performance remarquée, : Victor Wembanyama enchaîne. Le meilleur marqueur du championnat a réussi une nouvelle performance remarquée, avec 30 points et 15 rebonds , lors de la victoire des "Mets" à Nancy (92-78).

A voir, lire ou écouter sur Eurosport

Elle est la patronne du sprint. Six semaines après avoir décroché le titre mondial, Mathilde Gros a enflammé le vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines en terminant 2e du keirin et en remportant une nouvelle fois le sprint, pour la troisième fois dans cette Ligue des champions. Revivez sa victoire en vidéo.

Carton plein pour Gros : troisième victoire d'affilée sur la vitesse et la tête du général du sprint

Entre Mathieu van der Poel et le cyclo-cross, l'amour est contrarié. Le Néerlandais, qui débute sa saison de CX à Hulst ce dimanche, sort d'un exercice quasiment blanc dans les sous-bois. Voici pourquoi la star d'Alpecin-Deceuninck a pris ses distances avec sa discipline de coeur

Les Bleus ont donc validé leur ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde en battant le Danemark (2-1). Dans le FC Stream Team, Maxime Dupuis et Martin Mosnier reviennent sur les performances d'Antoine Griezmann et Kylian Mbappé ainsi que sur les certitudes trouvées par Didier Deschamps.

La question : L'Allemagne va-t-elle déjà prendre la porte ?

Gros danger pour l'Allemagne. Si le Japon ne s'incline pas face au Costa Rica en fin de matinée ce dimanche, les hommes d'Hansi Flick n'auront absolument pas droit à la défaite face à l'Espagne dans la soirée (20h00). Sinon, ce sera la porte dès la phase de groupes, comme en 2018. Les Allemands, pas franchement rassurants derrière et pas beaucoup plus inspirés devant , n'ont finalement pas beaucoup de leviers à activer pour relever la tête. D'autant que la Roja, elle, a fait très forte impression lors de son premier match face au Costa Rica. On va donc savoir si les coéquipiers de Thomas Müller ont encore une précieuse ressource : l'orgueil.

"On se demande si l'Allemagne n'est pas déclassée au niveau mondial"

Omnisport Les plus belles actions des World Series de Cracovie et Budapest HIER À 13:06