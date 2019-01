Open d'Australie, sifflets pour l'OM, 400 buts pour Messi, Curry : l’actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - Open d’Australie : Nadal tranquille, Dimitrov et Tsitsipas aussi, Mannarino dehors

C’est parti à Melbourne ! Pour ce premier Majeur de la saison, Rafael Nadal s’est remis à l’endroit après quatre mois d’absence en prenant le meilleur sur James Duckworth (6-4, 6-3, 7-5). Dans le tableau masculin, Grigor Dimitrov face à Janko Tipsarevic (4-6, 6-3, 6-1, 6-4) et Stefanos Tsitsipas face à Matteo Berrettini (6-7[3], 6-4, 6-3, 7-6 [4]) ont validé leur ticket pour le 2e tour.

En revanche, Adrian Mannarino n’a rien pu faire face au géant Kévin Anderson. Malgré un set remporté, le Français a fait les frais de la puissance du Sud-africain (6-3, 5-7, 6-2, 6-1).

2. Tennis - Open d’Australie : Mladenovic déjà dehors, Garcia passe

Kristina Mladenovic s’arrête déjà là. En grande difficulté depuis plusieurs mois désormais, la Française n’a pas existé face à la Croate Donna Vekic et a logiquement pris la porte au 1er tour (6-2, 6-4). En revanche, Caroline Garcia a tenu son rang. La numéro 1 française a pris le meilleur sur sa compatriote Jessika Pontet (6-2, 6-3). Maria Sharapova s’est amusée face à Harriet Dart (6-0, 6-0) tandis que Sloane Stephens s’est aussi imposée (6-4, 6-2).

Caroline Garcia à l'Open d'AustralieGetty Images

3. Football - Ligue 1 : Marseille bute sur Monaco dans un Vélodrome en colère

Le genre de scènes qui ne peut exister qu’à l’OM. Incapable de l’emporter face à Monaco dimanche (1-1), la troupe de Rudi Garcia, Steve Mandanda en tête, a décidé de se présenter face aux virages du Vélodrome au coup de sifflet final. Muets pendant la rencontre et auteurs de banderoles offensives, les supporters marseillais ont pu s’expliquer avec les joueurs concernant la situation en cours. Et, pour l’instant, rien n’est résolu.

Steve Mandanda et les joueurs de l'OM discutent avec les groupes de supporters au Vélodrome après OM-Monaco / Ligue 1Getty Images

4. Basketball - NBA : Curry s’offre 48 points, Houston rechute

Golden State est venu à bout de Dallas 119 à 114 dimanche grâce à son meneur-vedette Stephen Curry qui a marqué 48 points et inscrit onze paniers à trois points. Le prodige slovène de Dallas Luka Doncic a fait douter les doubles champions en titre jusqu'au bout avec ses 26 points, mais le "rookie" n'a rien pu faire dans le final face à l'expérience et le sang-froid de Curry.

De son côté, Houston est entré dans une nouvelle zone de turbulences : les Rockets n'arrivent plus à enchaîner deux victoires de suite et se sont inclinés à Orlando 116 à 109, dimanche. Après avoir remporté onze matches sur douze entre le 11 décembre et le 4 janvier, Houston est sur courant alternatif avec trois défaites sur ses cinq dernières sorties. James Harden continue pourtant d'enquiller les paniers : malgré un calamiteux 1 sur 17 à trois points, il a marqué 38 points face à Orlando.

On a aussi retenu pour vous

Football - Liga : Grâce à son but face à Eibar (3-0), Lionel Messi a inscrit son 400e but en Liga.

: Grâce à son but face à Eibar (3-0), Lionel Messi a inscrit son 400e but en Liga. Rallye-raid - Dakar : Sébastien Loeb (PH Sport) a remporté, dimanche, la 6e étape de l'épreuve entre Arequipa et San Juan Marcona et repris la 2e place du général à Stéphane Peterhansel (Mini) qui a perdu 18 minutes.

: Sébastien Loeb (PH Sport) a remporté, dimanche, la 6e étape de l'épreuve entre Arequipa et San Juan Marcona et repris la 2e place du général à Stéphane Peterhansel (Mini) qui a perdu 18 minutes. Football américain - NFL : New England et La Nouvelle-Orléans ont rejoint dimanche Kansas City et les Los Angeles Rams dans le dernier carré de la saison 2018-19 qui réunit les quatre meilleures équipes et attaques de la Ligue nationale de football américain (NFL).

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd’hui

1. Tennis - Open d’Australie : Federer et Monfils en night session

Encore du beau monde à partir de lundi pour la night session de Melbourne. De gros poids lourds du circuit sont attendus (Marin Cilic, Andy Murray) tout comme Gaël Monfils. Mais le gros événement, c’est l’entrée en lice du double tenant du titre, à savoir Roger Federer face à Denis Istomin.

Côté féminin, Caroline Wozniacki et Petra Kvitova sont les deux têtes de série majeures à disputer leur premier tour ce lundi. À suivre, évidemment, sur Eurosport et Eurosport Player.

2. Handball - Championnat du monde : Les Bleus face à la Corée

Après deux victoires en deux matches, les Bleus remettent le couvert ce lundi à partir de 20h30 face à la Corée. Mais c’est évidemment le match face à l’Allemagne, mardi, qui sera dans toutes les têtes. Pour le préparer au mieux, pas d’autre choix qu’une victoire convaincante.

3. Football - Premier League : City pour réduire l’écart

Alors que Liverpool a repris ses distances samedi en tête du championnat avec sept points d’avance, le Manchester City de Pep Guardiola n’a d’autre choix que de gagner ce lundi face à Wolverhampton pour garder un espoir de titre et un écart intact avec les Reds. A suivre à partir de 21h.