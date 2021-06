Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football – Euro 2020 : Carton plein pour les Pays-Bas

Vainqueur assez tranquillement de l’Autriche 2-0 grâce à des buts de Memphis Depay (sur penalty) et de Denzel Dumfries, les Pays-Bas se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la compétition. Mieux, les coéquipiers de Frenkie de Jong se sont assurés la première place du groupe C.

Omnisport Italie à la folie, Sergio Ramos à la porte, Philadelphie à la renverse : L'actu sur un plateau IL Y A UN JOUR

Un peu plus tôt dans la journée la Belgique a renversé le Danemark (2-1) grâce à un Kevin de Bruyne retrouvé. Les Belges sont également qualifiés pour les huitièmes.

2. Tennis : Forfait en cascade pour Wimbledon et les Jeux

Après l’annonce de Rafael Nadal de se préserver et de ne pas participer ni à Wimbledon ni aux Jeux Olympiques de Tokyo, Dominic Thiem a égalé annoncé jeudi qu’il n’irait pas au Japon. Chez les dames, Osaka a annoncé qu’elle zapperait Wimbledon mais qu’elle serait prête pour les JO.

3. Basketball – NBA : Les Bucks maitrisent Brooklyn et poussent les Nets au match 7

Milwaukee, porté par Giannis Antetokounmpo et Khris Middleton, auteurs de 68 points combinés, a maîtrisé Brooklyn du début à la fin (104-89), jeudi en play-offs NBA, et un septième match décisif attend les deux équipes samedi pour accéder en finale de conférence Est.

On a aussi retenu pour vous

Basketball – NBA : Selon ESPN, Rick Carlisle aurait décidé de ne pas poursuivre l'aventure sur le banc de Dallas la saison prochaine. L'emblématique coach était sur le banc texan depuis 13 saisons et a mené les Mavs au titre en 2011. Après le départ de Donnie Nelson, Dallas vit un tournant dans son histoire.

Football – Copa America : Le Brésil a battu facilement le Pérou 4-0 jeudi, à Rio de Janeiro, lors de la deuxième journée du groupe B de la Copa America, avec des buts d'Alex Sandro, Neymar, Everton Ribeiro et Richarlison. Grâce à cette victoire, le pays-hôte a pris seul la tête de sa poule avec six points, deux de plus que la Colombie, qui a fait match nul 0-0 contre le Venezuela quelques heures plus tôt, à Goiania.

Natation – Tokyo 2020 : Caeleb Dressel, favori pour décrocher l'or aux Jeux olympiques sur 100 m libre, a obtenu son visa pour Tokyo, jeudi lors des sélections américaines, contrairement à Simone Manuel, sacrée sur la distance à Rio en 2016 et éliminée sans gloire dès les séries.

Tennis – ATP Halle : Ugo Humbert s’est offert une victoire de prestige devant l’Allemand Alexander Zverev au deuxième tour. Le Français s’est imposé en trois manches 7-6, 3-6, 6-3. Son jeune coéquipier Arthur Rinderknech s’est lui incliné en deux manches face à Basilashvili (6-2, 7-5).

Du caractère et une sacrée main : comment Humbert a mis Zverev à terre

Basketball – EuroBasket : L'équipe de France a entamé son tournoi de la meilleure des manières, ce jeudi au Rhenus de Strasbourg. Les Bleues, qui font figure de très sérieuses favorites au sacre continentale, se sont nettement imposées face à la Croatie (105-63), devant un public conquis. Leur prochain match aura lieu vendredi (20h45), contre la République tchèque.

Golf – US Open : L'Américain Russell Henley et le Sud-Africain Louis Oosthuizen, qui n'a pu finir son premier tour à cause de l'obscurité, occupent provisoirement la tête de l'US Open, où Phil Mickelson, en quête du seul Majeur manquant à son palmarès, a calé d'entrée jeudi.

La vidéo de rattrapage

Le PSG et Chelsea se rendent coups pour coups pour essayer d'attirer Achraf Hakimi. Le Barça tente de se débarrasser de ses indésirables et de les inclure dans des transactions avec Manchester City. Le Séville FC de convaincre Jules Koundé de rester. Voici le menu du Mercato Buzz.

Le PSG et Tuchel se livrent à une lutte sans merci pour Hakimi

Le Podcast du jour

La sérénité affichée par les Bleus, la gestion des « coiffeurs » ou encore la question de l’arrière garde tricolore : dans le FC Stream Team, nos deux journalistes Maxime Dupuis et Martin Mosnier font le point sur tous ces sujets depuis Budapest, où l'équipe de France affrontera la Hongrie ce samedi (15h00).

"Rabiot et Benzema, symboles de la sérénité et de l'exceptionnelle unité des Bleus"

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd’hui

1. Rugby – Top 14 : Deux sérieux prétendants pour une place en finale

Pour la troisième fois de son histoire le Stade Rochelais va tenter de rejoindre la finale de Top 14 ce vendredi (20h45) à Lille. Face au Racing 92, le récent finaliste de la Coupe d’Europe aura fort à faire. Les Franciliens, vainqueur la semaine dernière du Stade Français en barrage, veulent retrouver la finale 5 ans après leur titre de champion.

2. Football – Euro 2020 : L’Angleterre veut valider son billet

A la veille du deuxième match des Bleus face à la Hongrie à Budapest, l’Angleterre reçoit ce soir à Wembley son voisin écossais à 21h. L’occasion pour les coéquipiers d’Harry Kane, en cas de victoire, de rejoindre les huitièmes de finale de la compétition.

A suivre également Suède-Slovaquie (15h) pour la deuxième journée du groupe E et Croatie-République Tchèque à 18h.

3. Tennis – ATP Halle : Humbert pour poursuivre sa route

Au lendemain de sa belle victoire face à Zverev, le Français Ugo Humbert affronte Sebastian Korda à Halle. Une nouvelle victoire offrirait au tricolore une place dans le dernier carré du tournoi.

