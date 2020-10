Vue par un prisme autre que français, la soirée a été marquée par la défaite de Naples sur ses terres face à l’AZ (0-1), par le succès d’Arsenal sur la pelouse du Rapid (1-2) ou encore celui du Milan chez le Celtic (1-3). Tottenham et Leicester ont quant à eux déroulé (3-0), respectivement face à LASK et Zorya.

Samedi, c'est Clasico. Et Antoine Griezmann risque bien de le débuter sur le banc. Qu'est-ce qui cloche avec l'international français dans le Barça de Koeman ? Cyril Morin vous l'a exposé dans notre nouvelle émission, Tour d'Europe , ce jeudi. Palette à l'appui.

Le football salue son Roi ce vendredi. Pelé fête ses 80 ans en ce 23 octobre 2020. Et il s'accroche à sa couronne .

Après des premiers pas mitigés ce mardi en Ligue des champions (1-1 à domicile face à Krasnodar), le Stade rennais retrouve la Ligue 1 dès ce vendredi. Le troisième du championnat accueille Angers à 21h, en ouverture de la 8e journée. Un succès le porterait en tête, avec un point d’avance sur le LOSC et trois sur le PSG, qui jouent respectivement dimanche et samedi.

Arnaud Démare (Groupama-FDJ) porte le maillot cyclamen, après 18 jours de courses. Mais attention, Peter Sagan est dans son rétro, avec seulement 37 points de retard. Un écart que la star de la Bora-Hansgrohe pourrait combler avec une victoire ce vendredi (50 points pour le lauréat, 12 pour le 6e, par exemple). Leur duel sera l’enjeu principal de la plus longue étape du 103e Giro, disputée sur 258 km entre Morbegno et Asti.

Après trois étapes dessinées pour les grimpeurs-puncheurs, le Tour d’Espagne propose enfin une opportunité de briller pour les quelques grosses cuisses qui ont fait le déplacement. Ce vendredi entre Garray et Ejea de los Caballeros (191,7 km), Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step), Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe) et Jasper Philipsen (UAE Emirates) sont notamment attendus au tournant. Un événement à suivre sur Eurosport Player et sur Eurosport 1 à partir de 14h30.