Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Basketball - NBA : Curry a pris feu, Embiid était en mode MVP

Le genre de soirée où il est inarrêtable. Ce mardi, Stephen Curry a pris feu face aux Nuggets. Résultat ? Un énorme carton, évidemment, avec 53 points marqués et une victoire pour Golden State (116-107). Un match anodin pour lui ? Non, une sacrée page d'histoire puisque le meneur a dépassé Wilt Chamberlain pour devenir le meilleur scoreur de l'histoire des Warriors. Historique.

Omnisport Matsuyama héros, Big 4 en Ligue 1, Bleus à Monte-Carlo : L'actu sur un plateau HIER À 05:13

Quand Joel Embiid va, tout va généralement pour Philadelphie. Et cela s'est vu à Dallas où le pivot, sérieux prétendant au titre de MVP, a dominé les débats pour offrir la victoire aux siens (115-93). Le Camerounais a réussi 36 points en 26 minutes, avant d’aller se reposer en vue du choc de mercredi face aux Nets. Au passage, les Sixers gardent seuls la première place à l'Est.

Le résumé de la nuit : Curry, un festival pour entrer toujours plus dans l'histoire

2. Rugby - Top 14 : Chat out six à huit semaines

Remplacé dès la première minute de jeu ce week-end face à Bordeaux-Bègles, Camille Chat va devoir observer six à huit semaines d'arrêt en raison d'une fracture du péroné, a indiqué le joueur lundi sur les réseaux sociaux. Un coup dur pour le Racing 92.

Lafond : "Les stars, ce ne sont plus les joueurs... mais les arbitres"

Football - Ligue 1 : Galtier, déjà un accord avec l’OL ?

Selon France Football , Christophe Galtier se rapproche assez nettement de l'OL. L’hebdomadaire estime que les deux parties seraient proches d’un accord mais que la position lilloise reste une grande inconnue dans le dossier. Dans le Nord, on est convaincu de garder Galtier la saison prochaine, sans forcément prendre conscience d’un départ possible (probable ?) de leur coach.

Christophe Galtier lors de la victoire de Lille sur la pelouse du Paris Saint-Germain, en Ligue 1, le 3 avril 2021 Crédit: Getty Images

On a aussi retenu pour vous

Football : Sans surprise, Sans surprise, Florentino Pérez a été réelu à la présidence du Real Madrid . Seul candidat à une élection décidée il y a deux semaines à peine, Pérez a désormais un mandat jusqu'en 2025. De quoi voir venir. Sans surprise, les priorités du président n'ont pas changé : Kylian Mbappé et Erling Haaland.

Football : Grande figure du football africain, le Français Claude Le Roy (73 ans) démissionne de son poste du sélectionneur du Togo, non qualifié pour la CAN-2021, a-t-il annoncé lundi à l'AFP.

Volley : La fédération française de volley a annoncé la nouvelle ce lundi : Bernardo Rezende, plus communément appelé Bernardinho, deviendra le sélectionneur des Bleus après les Jeux olympiques de Tokyo et succédera à Laurent Tillie.

Football : Le coup d'envoi du match de la 32e journée de Premier League entre Wolverhampton et Sheffield United, ainsi que celui d'autres rencontres de haut niveau au Royaume-Uni programmées samedi, ont été décalés lundi, en raison de la tenue des obsèques du prince Philip.

La vidéo de rattrapage

Pouvait-on encore en douter ? Pour nos consultants Arnaud Clément et Justine Hénin, le seul favori à Monaco c'est Rafael Nadal. Le Majorquin va tenter de décrocher un 12e titre sur la terre battue monégasque. Il affrontera Mannarino ou Delbonis pour son entrée en lice, cette semaine.

"Il n'y a qu'un seul favori, c'est Nadal, les autres ce sont des outsiders"

Le podcast du jour

On reste dans le thème tennis avec DIP Impact. Au programme : le mariage Felix Auger-Aliassime et Toni Nadal et le report de Roland-Garros.

Ce que vous ne devez pas rater aujourd’hui

1. Football - Ligue des champions : Paris ne doit pas se rater

Kylian Mbappe face au Bayern Munich Crédit: Getty Images

2. Tennis – Monte-Carlo : Pluie attendue, Pouille aussi

Lundi, la pluie a gâché la journée à Monte-Carlo. Mauvaise nouvelle, elle devrait encore être présente ce mardi pour la suite du premier tour. Au programme, la suite des matches de lundi avec Chardy-Bublik (5-4) ou Auger Aliassime-Garin (4-2). Lucas Pouille est attendu face à Guido Pella, l’attraction Sinner affrontera l’Espagnol Ramos tandis que Stefanos Tsitsipas démarre face à Aslan Karatsev dans un choc palpitant.

"Pour Djokovic, gagner des Grands Chelems, ça passe aussi par des victoires sur des grands tournois"

Omnisport Le coup parfait du Real, Matsuyama pour l'histoire, Champions Cup : l'actu sur un plateau 11/04/2021 À 05:56