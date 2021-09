Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue 1 : A Paris, le choc dans le besace, les ennuis en supplément

Omnisport Matches de la peur, retrouvailles Messi-Boateng, Van Aert attendu : L'actu sur un plateau IL Y A UN JOUR

Gestion du cas Messi : "Pochettino a perdu la tête"

2. Rugby - Top 14 : Toulon démarre, le Stade Français reste en queue de peloton

3 matches, 3 défaites et la dernière place de Top 14 : difficile de faire début de saison plus cauchemardesque pour le Stade Français. Ce dimanche, les Parisiens ont perdu face à un autre malade, le RC Toulon (38-5). Alors, forcément, tous les regards se tournent désormais vers Gonzalo Quesada. Une nouvelle défaite à Castres la semaine prochaine pourrait lui coûter cher…

Gonzalo Quesada (Stade français) Crédit: Icon Sport

3. Football : Pelé va mieux

Il "donne des coups de poing dans les airs" pour prouver son état de forme. De nouveau admis en soins intensifs vendredi à Sao Paulo, Pelé a donné des nouvelles rassurantes dans la nuit de dimanche, indiquant qu’il se sentait "un peu mieux chaque jour". Son état est "stable", a précisé l'hôpital Albert-Einstein de Sao Paulo.

On a aussi retenu pour vous

Football - Liga : Grâce à des buts de Benzema et Vinicius en toute fin de match, : Grâce à des buts de Benzema et Vinicius en toute fin de match, le Real a su renverser Valence lors de la 5e journée (1-2) pour pour prendre les commandes au classement avec 13 points.

Football - Serie A : La Juve va mal et ce n’est pas : La Juve va mal et ce n’est pas son nul face à l’AC Milan (1-1) qui va la rassurer . Avec 2 points, les Bianconeri sont 18es…

Tennis : Victorieux de son troisième Challenger de rang à Rennes dimanche, Benjamin Bonzi pointe à la 61e place de l’ATP ce lundi et se retrouve même deuxième meilleur Français à la Race, derrière Ugo Humbert.

L’image qui va faire le tour du monde

76e minute de PSG-OL : En difficulté physique depuis quelques minutes, Lionel Messi découvre ébahi , comme le Parc des Princes, qu’il est choisi par Mauricio Pochettino pour rejoindre le banc, remplacé par Achraf Hakimi. Regard noir, refus de check à son entraîneur et moue durable de l’Argentin qui n’a pas compris ce changement. Avec une photo qui en dit long.

Leo Messi Crédit: Getty Images

La vidéo de rattrapage

Ce dimanche en Belgique, l'Italien Filippo Ganna a montré une nouvelle fois qu'il était le plus fort sur l'exercice chronométré en s'adjugeant son deuxième titre de champion du monde. L'Italien a fini très fort le parcours dessiné à Bruges et terminé devant le favori Wout van Aert pour 5 secondes.

Cinq secondes pour un sacre : Comment Ganna a frustré toute la Belgique à Bruges

La vidéo qui déménage

A ne surtout pas reproduire sur votre moto. Luca Vitali pourra vous le confirmer en personne.

Plus de peur que de mal pour Vitali sur la Kawasaki 33 au Bol d'Or

Ce qu’il ne faut pas rater aujourd’hui

1. Football - Liga : Au Barça, l’heure de la Masia

Au plus mal après l'humiliation subie face au Bayern Munich en Ligue des champions (0-3), le FC Barcelone, qui affronte Grenade lundi (21h00) en clôture de la 5e journée, cherche la solution pour se relancer. Elle pourrait passer par ce centre de formation qui a fait la gloire de l'institution catalane, avec une nouvelle génération qui s'installe doucement mais sûrement en équipe première.

Digne successeur de Jordi Alba au Barça à seulement 17 ans : voici Alex Baldé

2. Tennis - ATP Metz : Débuts des hostilités

Gaël Monfils, Hubert Kurkacz, Alex de Minaur, Pablo Carenno-Busta et Andy Murray : cette semaine, le tableau de l’ATP 250 de Metz est franchement garni et les premiers matches se disputeront dès ce lundi avec notamment l’entrée en lice du Français Grégoire Barrère contre Vasek Pospipil.

Omnisport Quartararo, derbies, peur sur la ville et Pelé : L'actu sur un plateau HIER À 05:54