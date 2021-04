Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Coupe de France : L’OL s’extirpe du piège Red Star

Si Franz Beckenbauer, euh pardon, Sinaly Diomandé s’est attiré les foudres de Rudi Garcia jeudi, l’OL s’est malgré tout évité une fâcheuse déconvenue en se qualifiant pour les quarts de finale après une séance de tirs au but serrée face au Red Star (2-2, 5-4 aux t.a.b.). Une grosse frayeur alors que les Gones menaient tranquillement 2-0. Pas de quoi rassurer avant d’aborder un sprint final en L1 où il faudra être clinique.

Des boulettes, une lucarne et les tirs au but : le résumé du succès de l'OL en vidéo

2. Football – Liga : L’incident Diakhaby-Cala non sanctionné ?

Alors que LaLiga avait promis d’examiner les propos de Juan Cala envers Mouctar Diakhaby, racistes selon l’ancien joueur de l’OL, lors d’Eibar-Valence dimanche dernier (2-1), elle ne devrait punir personne . Après une étude labiale commandée par l’instance, la Cadena Cope affirme que la Liga s’apprête à disculper le défenseur espagnol. L’enquête ne devrait pas être poussée beaucoup plus loin…

Juan Cala - Mouctar Diakhaby Crédit: facebook

3. Golf – Masters d’Augusta : les leaders largués, Rose en profite

Auteur d'un eagle qui l'a relancé après une mauvaise une entame, l'Anglais Justin Rose a ensuite été irrésistible (-7) pour prendre les commandes du Masters d'Augusta, jeudi, les favoris pointant déjà loin de lui après un premier tour qui a fait des dégâts. Le tenant du titre Dustin Johnson (+2), Justin Thomas (+1) ou Collin Morikawa (+1) sont en retrait, tout comme Jordan Spieth (-1).

4. Basketball – NBA : Miami fait tomber les Lakers

Les Los Angeles Clippers ont remporté le choc de la soirée en battant les Phoenix Suns (113-103). Une nouvelle performance brillante de la part de Paul George, Kawhi Leonard et leurs coéquipiers, de plus en plus solides. Dans le remake des dernières finales NBA, le Heat de Miami a pris un malin plaisir à faire chuter des Lakers diminués, toujours sans LeBron James et Anthony Davis (110-104). Jimmy Butler (28 points) a notamment pris les choses en main pour mener Miami à une nouvelle victoire face au tenant du titre, la deuxième cette saison.

On a aussi retenu pour vous

Tennis - WTA Charleston : Alizé Cornet, 59e mondiale, a été éliminée en huitièmes de finale du tournoi sur terre battue de Charleston, renversée par la Tunisienne Ons Jabeur (28e)) 5-7, 6-3, 6-3, jeudi en Caroline du Sud.

Golf - Masters Augusta : Comme un symbole de son premier tour catastrophique, conclu avec une carte de +4 jeudi au Masters d'Augusta, le Nord-Irlandais Rory McIlroy, a involontairement touché... son propre père Gerry à une jambe sur une approche mal maîtrisée au N.7.

Football Américain – NFL : Un homme a tué cinq personnes jeudi lors d'une fusillade à Columbia, en Caroline du Sud, avant de se donner la mort. Associated Press annonce que : Un homme a tué cinq personnes jeudi lors d'une fusillade à Columbia, en Caroline du Sud, avant de se donner la mort. Associated Press annonce que l'auteur des faits est l'ancien joueur Philip Adams , qui a évolué en NFL pendant six saisons entre 2010 et 2015, notamment aux San Francisco 49ers et aux Oakland Raiders.

Le tweet toujours aussi improbable, même un 9 avril

Et félicitations à notre Antoine Griezmann national et à la maman pour ce troisième enfant.

La vidéo de rattrapage

Ce week-end, la 30e journée de Liga peut marquer un tournant. Avec le Clasico, certes, prévu samedi entre deux équipes du Real et du Barça qui sont revenus d’entre les morts pour y croire très fort. Mais aussi avec l’Atlético Madrid, en pleine chute libre, qui est en passe de tout gâcher. Que s’est-il passé pour que la Liga soit aussi serrée ? Explications dans Tour d’Europe avec Patxi Vrignon-Etxezaharreta, journaliste AFP à Madrid.

L’Atlético et le spectre d’un "fiasco" historique : Comment la Liga a été complètement relancée

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd'hui

1. Football – Coupe du Monde 2022 : #BoycottQatar, pour sauver l’âme du football ?

La campagne de boycott du Mondial 2022 lancée par la Norvège et le Danemark arrive tard dans le calendrier sportif. La prochaine Coupe du monde aura bel et bien lieu au Qatar, malgré le mouvement qui se développe aux quatre coins de l'Europe. Néanmoins, la mobilisation n'est pas vaine et a un sens qui dépasse la prochaine Coupe du monde. Lisez le billet de notre chroniqueur, Philippe Auclair

Stars mobilisées mais fédérations embêtées : jusqu’où peut aller #BoycottQatar ?

2. Football – Ligue des champions : Et si le PSG, Liverpool ou la Juve n’étaient pas au RDV ?

On avait fini par oublier qu'ils pouvaient, aussi, trébucher. Eux, ce sont les géants du continent. En cette saison 2020/2021, à nulle autre pareil, ils sont quelques costauds à jouer gros au printemps. Parmi lesquels le PSG, la Juventus Turin ou Liverpool. Certains ne seront pas champions, c'est déjà une certitude. Mais, pire, ils pourraient même rater la C1 l'an prochain.

3. Formule 1 – Saison 2021 : Que penser de Nikita Mazepin ?

C’est le nouveau bad boy de la F1. À la ramasse pour ses débuts au GP de Bahreïn, Nikita Mazepin (Haas) ou "Mazespin", son surnom après ces (déjà) très nombreux tête-à-queue, est loin de faire l’unanimité sur la piste et en dehors, et ne doit son baquet qu’à la fortune de son milliardaire de père. Explications avec nos spécialistes dans les Fous du Volant.

Fils de, "ridicule et arrogant" : Pourquoi Mazepin est-il déjà détesté ?

4. Cyclisme – Tour de Turquie : Cavendish, boulet pour Deceuninck-Quick Step ?

Après le Grand Prix de l'Escaut mercredi, Mark Cavendish tentera, à partir de dimanche, de retrouver le succès plus de trois ans après son dernier bouquet. Le sprinteur britannique n'a plus la pointe de vitesse de ses plus belles heures mais Deceuninck-Quick Step a fait un pari avec lui et doit maintenant aller jusqu'au bout

Mark Cavendish Crédit: Getty Images

5. Football – Ligue 1 : Galtier au LOSC jusqu’à quand ?

C’est l’incarnation de ce Lille solidaire et enthousiasmant. Alors, il fait passer des messages. Viser le titre, "c'est son plus gros défi" comme entraîneur : Christophe Galtier s'est confié à l'AFP sur l'excitante fin de saison qui attend Lille, leader de L1 avant d'affronter Metz ce vendredi (21h00), jugeant aussi que l'inconstance du Paris Saint-Germain "donne de l'espoir" aux autres prétendants. Histoire de mettre la pression ?

Chassé-croisé PSG-Lille, folle ascension de Monaco : comment la locomotive de L1 s'est formée

