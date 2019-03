Roi déchu, Paris à l'affût, Fedal en approche : L'actu sur un plateau du 6 mars 2019

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue des champions : L'Ajax fait tomber le roi Madrid !

C'est l'un des plus grands coups de la décennie en Ligue des champions. L'Ajax Amsterdam a sorti une performance XXL pour dominer le Real Madrid dans la capitale espagnole (1-4) et éjecter le triple tenant du titre de la compétition dès les huitièmes de finale ! Magnifique de collectif et d'intelligence, la formation néerlandaise retrouve le Top 8 de la C1 pour la première fois depuis 2003. Le Real, lui, a tout perdu en une semaine : éliminé en Coupe du Roi, distancé en championnat puis destitué sur le Continent.

Dans l'autre rencontre du soir, Tottenham a confirmé son succès du match aller en s'imposant à Dortmund (0-1) pour se qualifier en quarts de finale.

2. Tennis - Indian Wells : Vers une demi-finale Federer - Nadal ?

Le tirage au sort du tableau masculin d'Indian Wells n'a pas livré un premier tour alléchant. Mais que dire de la suite ! Au deuxième tour pourrait se profiler le premier choc entre les deux nouvelles jeunes vedettes du circuit Stefanos Tsitsipas et Felix Auger-Aliassime. Puis un électrique Djokovic - Kyrgios pourrait animer le troisième tour. Si le numéro un mondial se sort des griffes de l'Australien en forme, il pourrait alors retrouver un des autres hommes en forme du moment Gaël Monfils. Quid des autres cadors du circuit ? Et bien, un petit Federer - Nadal en demi-finale semble tout destiné. Enfin, si le Suisse se défait notamment de son compatriote Stan Wawrinka au 3e tour. A suivre également le retour en action de Lucas Pouille, exempté de premier tour mais qui pourrait faire face au Polonais qui monte Hubert Hurklacz puis à Kei Nishikori.

3. Football - Ligue 1 : Montpellier retrouve le succès

Le MHSC était en panne de victoires ces dernières semaines, son succès à Bordeaux devrait lui faire le plus grand bien. La Paillade s'est imposée 1-2 sur la pelouse des Girondins en match décalé de la 27e journée. Si les attaquants n'ont guère été à la fête, Montpellier a trouvé la faille grâce à Paul Lasne puis à Daniel Congré pour prendre les trois points face à des Bordelais décimés par les absences. Revoilà les Héraultais dans la lutte à l'Europe, septièmes à trois points de la quatrième place tenue par l'OM.

On a aussi retenu pour vous

Tennis : Fabrice Santoro est le nouvel entraîneur de Milos Raonic. Le Canadien a fait appel aux services de l'ancien joueur français, déjà entraîneur de Pierre-Hugues Herbert, pour la tournée américaine (Indian Wells puis Miami).

Cyclisme - Paris-Nice : L'Allemand André Greipel et le Français Warren Barguil feront équipe ensemble pour la première fois à partir de dimanche, a annoncé leur équipe Arkea-Samsic.

Basketball - NBA : Les Warriors sont retombés dans leurs travers en s'inclinant très lourdement à domicile, contre des Boston Celtics pourtant moribonds ces dernières semaines (95-128). Dans l'autre choc de la nuit, Toronto est également tombé à domicile, plombé par les 19 points dans le dernier quart-temps de James Harden. Victoire 95-107 pour les Houston Rockets. A signaler les défaites surprises de Portland et Oklahoma City chez des équipes hors de la course aux playoffs (respectivement 120-111 chez les Memphis Grizzlies, 131-120 chez les Minnesota Timberwolves).

Football - Ligue 1 : Interrogé avant le match face à Montpellier Joe DaGrosa, le président des Girondins de Bordeaux, a annoncé que la venue de Paulo Sousa était en bonne voie. Le Portugais devrait donc prochainement devenir le nouvel entraîneur du club au scapulaire.

Basketball - Coupes d'Europe : Bourges a obtenu un bon résultat en quart de finale de l'Euroligue dames, en ne s'inclinant que d'un point chez les Hongroises de Sopron (66-65) en quart de finale aller. Chez les hommes, Villeurbanne s'est bien placé pour les demi-finales de l'Eurocup en battant Andorre (79-75) à domicile, lors du premier quart de finale de la compétition. Ce sera plus compliqué pour le champion de France en titre Le Mans, qui a concédé le match nul à domicile contre les Italiens de Bologne (74-74) en 8es de finale aller de la Ligue des champions.

Le Tweet légendaire

La vidéo de rattrapage

Stefanos Tsitsipas épate la galerie. Il a d'ores et déjà marqué la saison en entrant dans le Top 10 mondial, dix mois après être parvenu dans le Top 50. Le Grec va-t-il monter encore plus haut ou s'écrouler ? Pour notre consultant Arnaud Di Pasquale, le Top 5 lui tend les bras, vu les points à défendre par ceux qui sont devant lui au classement.

Vidéo - "Tsitsipas sera Top 5, voire devant Zverev après Roland-Garros" 03:40

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Ligue des champions : Le PSG doit maintenant confirmer (21h00)

Après son succès probant de l'aller (0-2) contre Manchester United, le Paris Saint-Germain est sur la voie royale vers la qualification en quarts de finale. Le club de la capitale doit désormais valider cette posture de favori contre une équipe anglaise exsangue avec une dizaine d'absents. Ce sera sans doute sans Edinson Cavani au coup d'envoi, même si l'attaquant uruguayen pourrait être sur le banc. Mais cela ne pourra pas se faire sans sérieux et application pour continuer l'aventure.

L'autre huitième de finale reste ouvert, avec le FC Porto qui n'a besoin que d'une victoire 1-0 à domicile pour se débarrasser de l'AS Rome, vainqueur à l'aller (2-1).

2. Tennis - Indian Wells : Début du tournoi féminin (à partir de 20h00)

Avant le début des choses sérieuses avec les têtes de série, le premier tour du tournoi américain débute ce mercredi avec Pauline Parmentier en ouverture. La Française affrontera la Britannique Johanna Konta, à la recherche d'un second souffle. Autres rencontres du soir : la petite prodige Amanda Anisimova contre la Serbe Aleksandra Krunic et Yafan Wang contre Sofia Kenin.

3. Football - Coupe de France : Le dernier carré pour Nantes ou Vitré ? (18h30)

Les regards seront braqués vers l'Ouest avant la Ligue des champions. L'AS Vitré, petit poucet des quarts de finale, va tenter de renverser le FC Nantes au Stade Francis Le Basser de Laval. Ce ne sera pas une tâche aisée pour la formation de National 2 contre le pensionnaire de Ligue 1. Mais une place en demi-finale contre le paris Saint-Germain passera par là.