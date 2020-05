Roi sans couronne, "Fuoriclasse", OM et Griezmann chez les Reds : Le plateau du jour

Le point de non-retour entre André Villas-Boas et l'Olympique de Marseille, les sorties remarquées de Megan Rapinoe et Horace Grant, du grand Vincenzo Nibali, notre nouvelle série sur ces champions qui ont manqué la consécration suprême et le fantasme de voir Antoine Griezmann dans l'attaque de Liverpool : c'est un plateau du jour relevé, à déguster sans modération.

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue 1 : Villas-Boas aurait décliné la proposition de l'OM

Les chances de voir André Villas-Boas rester sur le banc de l'OM la saison prochaine paraissent toujours plus minces. Selon La Provence, le technicien portugais aurait refusé la proposition de Marseille pour une prolongation de contrat de deux années supplémentaires, plus une en option en cas de qualification pour la Ligue des champions 2022-23. L'entraîneur marseillais n'aurait pas digéré le départ du directeur sportif Andoni Zubizarreta et ne serait pas convaincu par le projet du club phocéen. Le point de non-retour semble avoir été atteint avec le président Jacques-Henri Eyraud.

2. Football - Serie A : La reprise se dessine en Italie

Le championnat italien a fait un pas un avant vers une reprise. Le Ministre des Sports Vincenzo Spadafora a annoncé sur la Rai que le Comité technique et scientifique avait validé le protocole pour une reprise des entraînements collectifs, initialement prévue lundi avant d'avoir été décalée. Les joueurs auraient notamment obtenu gain de cause sur les deux sujets les plus sensibles, la mise au vert et la quarantaine pour tous. Une réunion au sommet a été fixée au 28 mai prochain pour décider du sort de la suite de la saison.

Juventus' Portuguese forward Cristiano Ronaldo exit in his car to resume training after a quarantine on May 19, 2020 at the club's Continassa training ground in Turin, as the country's lockdown is easing after over two months, aimed at curbing the spread Crédits Getty Images

3. Basketball : Grant critique The Last Dance

Basketball : Tout le monde n'a pas apprécié The Last Dance, le documentaire sur les Chicago Bulls de Michael Jordan. Notamment Horace Grant, l'ancien ailier de la franchise de l'Illinois. "Je dirais que c'était divertissant, mais nous savons, nous les coéquipiers qui étions là, qu'à peu près 90% de ce qui y est raconté est bidon par rapport à la réalité, a-t-il affirmé sur ESPN. Ce n'est pas la réalité, parce que beaucoup de choses que (Jordan) a dites à certains de ses coéquipiers" ont résulté "de réponses" à son endroit. "Mais tout cela a été en quelque sorte coupé au montage du documentaire, si vous voulez appeler cela un documentaire", a-t-il ajouté.

Nous avons aussi retenu pour vous

Football : Megan Rapinoe s'en est prise à Donald Trump dans une interview accordée à Vice TV. "Là, nous avons clairement, je pense, un nationaliste blanc à la Maison Blanche et les crachats de haine, l'exclusion du reste du pays n'ont fait qu'entraîner plus de clivages entre les gens, plus de désespoir, d'anxiété et de peur", a déclaré la star américaine.

Football - Mercato : Selon les informations de Sky Italia, : Selon les informations de Sky Italia, les dirigeants de l'Inter sont entrés en contact avec Edinson Cavani , en fin de contrat avec le PSG. L'attaquant uruguayen est ciblé en cas d'un éventuel départ de Lautaro Martinez au Barça.

Football - Mercato : Marca en fait sa Une aujourd'hui. Pour le quotidien espagnol, le PSG s'est lancé sur la pise menant à Erling Haaland, le buteur du Borussia Dortmund, dans l'éventualité d'un départ de Kylian Mbappé…

Football - MLS : La Ligue nord-américaine de football a annoncé l'annulation de son All-Star Game 2020 et de deux autres compétitions impliquant certaines de ses franchises et des clubs du championnat mexicain, en raison de la pandémie de Covid-19.

Football : Le président de la Fédération allemande (DFB), Fritz Keller, s'est prononcé mardi pour l'introduction d'un plafond salarial dans le football européen qu'il veut soumettre à l'UEFA.

La vidéo de rattrapage

"Je ne casserais pas ma tirelire pour Chris Froome" : c'est l'avis de Lilian Calmejane (Total Direct Energie) dans le Club Eurosport. Il reconnaît la valeur du champion britannique et comprend ses ambitions et ses envies de transfert, mais à l'heure actuelle, est-ce le meilleur plan ? Julien Pinot (entraîneur Groupama-FDJ) et Stéphane Goubert (directeur sportif AG2R La Mondiale) en discutent.

Le programme du jour sur Eurosport

Un Nibali en mode "fuoriclasse" sur le Giro 2016, Nadal qui régale, des invités de marques sur Le Club Eurosport et plein d'autres choses encore : le programme du jour ne manquera pas de saveur sur nos antennes.

"You say, we play" : Votez pour votre Roland-Garros !

La grille des programmes d'Eurosport, c'est vous qui la construisez avec l'opération "You Say, We Play". Le principe ? Votez pour les grands moments de l'histoire de Roland-Garros que vous avez envie de revoir et profitez de leur diffusion sur nos antennes du 25 mai au 7 juin. A vous de décider !

Votez pour le Roland-Garros que vous rêvez de voir sur Eurosport !

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Omnisports - Série Les Rois sans couronne : Stirling Moss

Cette semaine, nous vous avons concocté une série sur ces sportifs qui avaient tout pour régner sur leur discipline sans avoir atteint la consécration suprême. Le premier épisode est consacré à Stirling Moss, le plus grand pilote… non titré de l'histoire de la F1.

2. Football - Série Fantasmes Tactiques : Griezmann, le parfait soldat des Reds ?

Après Messi et Neymar, place à un Français : nous avons imaginé comment Antoine Griezmann pourrait se fondre dans le collectif si particulier de Jürgen Klopp à Liverpool. "Grizou" le combatif a les qualités pour briller dans le "gegenpressing" des Reds. Mais avec Roberto Firmino, Mohamed Salah et Sadio Mané, pas facile de faire coexister tout ce petit monde en attaque. Mais pas impossible non plus…

Fantasmes Tactiques - Antoine Griezmann à Liverpool Crédits Eurosport

3. Rugby - Mourad de Toulon : "Folau n'a pas signé à Montpellier car Saint-André n'a pas payé la note du resto"

Toujours avec le concours de son épouse Linda et sa fille Roselaine, l'ancien président du RCT livre un nouvel opus de Mourad de Toulon. Au programme cette semaine : le rachat éventuel du club de Béziers par un milliardaire émirati "à l'accent canadien", Folau qui ne signe pas à Montpellier car "Philippe Saint-André n'a pas voulu payer la note du resto" et le Lou qui joue avec le Salary cap.

