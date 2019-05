Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - Roland-Garros : Ciel bleu pour les Tricolores

Ce fut une course contre-la-montre. Surtout pour Gaël Monfils, entré sur le Philippe-Chatrier à 19h45 pour en sortir à 21h30 après une qualification rondement obtenue face à Taro Daniel. Sentence similaire pour Adrian Mannarino et voilà que les Bleus sont présents massivement au deuxième tour avec 13 représentants. Le meilleur total tricolore depuis 1971 (à égalité depuis 2012). Pourvu que ça dure.

Vidéo - Le top 5 points de mardi : Monfils bondissant, Zverev survivor, Hoang impitoyable 01:45

2. Football - Ligue 1 : Révolutions chez les deux Olympiques, Domenech annoncé à Nantes

C’était un jour emprunt d’émotion à Lyon mardi pour la présentation de Juninho et Sylvinho. Les deux nouvels hommes forts de l’OL ont évoqué le nouveau virage qu’ils souhaitent donner au club avec précision, technique et professionnalisme. À l’OM, André Villas-Boas n’a pas encore parlé derrière les micros pour présenter son projet mais sa nomination a permis au moins au club marseillais de ne pas rester sans entraîneur trop longtemps.

Pas d’Olympique en vue mais un possible changement aussi à Nantes. Alors que les relations entre Waldemar Kita et Vahid Halilhodzic restent compliquées, le boss nantais songerait à Raymond Domenech pour prendre la suite à en croire L’Equipe. De quoi faire jaser…

Raymond DomenechGetty Images

3. Football - Ligue Europa : Embrouille à Chelsea

Avant la finale de Ligue Europa, Maurizio Sarri s’est senti obligé de quitter la pelouse. Pour le dernier entraînement des Blues avant leur finale de lundi, David Luiz et Gonzalo Higuain se sont accrochés légèrement lors de l’entraînement. Avant que l’entraîneur italien ne décide de quitter finalement la séance, jettant sa casquette au sol. Ambiance.

Football - Copa America : Neymar a dû écourter mardi son entraînement avec l'équipe du Brésil en raison d'une douleur au genou gauche, mais a ensuite écarté "toute blessure grave", à moins de trois semaines de la Copa America.

: Neymar a dû écourter mardi son entraînement avec l'équipe du Brésil en raison d'une douleur au genou gauche, mais a ensuite écarté "toute blessure grave", à moins de trois semaines de la Copa America. Basketball - NBA : Forfait pour le premier match, l'ailier de Golden State Kevin Durant, absent depuis trois semaines sur blessure, s'est quand même envolé mardi pour Toronto avec ses coéquipiers qui vont affronter les Raptors en finale du Championnat NBA, à partir de jeudi.

: Forfait pour le premier match, l'ailier de Golden State Kevin Durant, absent depuis trois semaines sur blessure, s'est quand même envolé mardi pour Toronto avec ses coéquipiers qui vont affronter les Raptors en finale du Championnat NBA, à partir de jeudi. Basketball - Pro A : Les basketteurs de Nanterre se sont hissés mardi à domicile en demi-finales des play-offs du Championnat de France grâce à leur victoire 84-69 contre Pau-Orthez, lors du 3e et dernier match du quart de finale.

: Les basketteurs de Nanterre se sont hissés mardi à domicile en demi-finales des play-offs du Championnat de France grâce à leur victoire 84-69 contre Pau-Orthez, lors du 3e et dernier match du quart de finale. Football - Série A : Grand ménage de printemps à l'AC Milan: le club lombard a annoncé mardi le départ de son entraîneur Gennaro Gattuso et de son directeur sportif Leonardo, à l'issue d'une saison difficile sur les plans sportif et financier.

Un cours particulier avec Roger Federer, ça vous dit ?

Vidéo - Federer a 60 secondes pour vous expliquer... le revers slicé 00:58

Le tweet que certains supporters catalans risquent de regretter

Annoncé proche de la sortie mardi matin, Ernesto Valverde devrait finalement garder son poste d'entraîneur au Barça d'un souffle à en croire les médias catalans ce mercredi. Alors, forcément, les montages étaient de sortie.

C’était il y a vingt ans. Mais tous les amateurs de sport assez vieux pour l’avoir vécu s’en souviennent comme si c’était hier. Ce 29 mai, replongez vingt ans en arrière avec notre grand format pour revivre la soirée folle du 29 mai 1999 vécue au Parc des Princes, permettant à Bordeaux d’être sacré aux dépens de l’OM. Le tout sur fond de rivalité PSG-OM, évidemment.

Sylvain Wiltord et Pascal Feindouno fêtent le titre de Bordeaux à Paris, le 29 mai 1999Getty Images

1. Tennis – Roland-Garros : Des Bleus partout

Place au deuxième tour. Si huit Tricolores vont fouler les courts ce mercredi, on suivra tout particulièrement Jo-Wilfried Tsonga qui affronte Kei Nishikori mais également le duel franco-français entre Benoît Paire et Pierre-Hugues Herbert. Egalement au programme Federer-Otte et Nadal-Maden.

Rafa NadalGetty Images

2. Football – Ligue Europa : Lyon derrière Chelsea

Jean-Michel Aulas, Juninho, Sylvinho et tous les Lyonnais seront postés devant leur télévision ce soir (21h) pour encourager à coup sûr Chelsea. En finale de Ligue Europa, face au voisin Arsenal, les Blues d'Eden Hazard peuvent s'adjuger, à Bakou, leur deuxième C3 après celle de 2013 et, de facto, qualifier l'OL directement pour la phase de poules de la prochaine C1.

3. Football - Mercredi Mercato à 13h

Le rendez-vous est connu de tous désormais. Le Mercredi à 13h et sur la page Facebook d'Eurosport, c'est Mercredi Mercato. Martin Mosnier revient sur les dossiers chauds du marché des transferts.

Mais aussi : la 17e étape du Giro entre Commezzadura et Antholz.