Après sa déconvenue lors du premier tour de l'Open d'Australie , Gaël Monfils ne sera pas du voyage à Miami , comme l'a annoncé L'Equipe ce mercredi. L'actuel 14e joueur mondial, qui a du mal à retrouver son tennis depuis l'arrêt des compétitions liée à la pandémie de Covid-19 au printemps dernier, ne devrait pas retrouver la compétition avant le Masters 1000 de Monte-Carlo du 12 au 18 avril.

Jo-Wilfried Tsonga ne sera pas non plus du voyage à Miami. Le Manceau, qui a abandonné dimanche dernier à Dubaï face au Tunisien Malek Jaziri (3-3, ab) à cause d'une lésion au muscle coracobrachial du bras droit. Après avoir connu une année quasi-blanche en 2020, le demi-finaliste de Roland-Garros 2015 devrait être absent entre deux et six semaine, comme il l'a annoncé mercredi dans une story Instagram.

Comme Rafael Nadal, Roger Federer, Dominic Thiem, Stan Wawrinka ou Nick Kyrgios, Corentin Moutet ne participera pas au premier Masters 1000 de la saison 2021. Aucune précision n'a été donnée dans l'entourage du 74e joueur mondial concernant cette absence en Floride. Les forfaits des trois joueurs français profitent ainsi à Pierre-Hugues Herbert qui n'aura pas à passer par la case qualifications.

