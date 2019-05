Le film de la 4e journée : Schwartzman et Bencic devront revenir jeudi

21H22 : FIN DE CE LIVE, MERCI À TOUS DE L'AVOIR SUIVI

On se retrouve demain sur les antennes d'Eurosport et Eurosport.fr pour la suite et fin de ce deuxième tour.

21H15 : LE PROGRAMME DE CE JEUDI

Qui voir ? À quelle heure ? Sur quel court ?

Le programme de la cinquième journée de Roland-Garros

21H12 : LA CONFRONTATION BENCIC-SIEGEMUND ÉGALEMENT INTERROMPUE

L'Allemande n'est pas contente du tout, alors qu'elle venait de prendre le service de Belinda Bencic, 15e joueuse au classement WTA, pour revenir à 4 partout dans le troisième set. 6-4, 4-6, 4-4 score final au moment de l'interruption. La suite du match aura lieu demain sur le court Philippe-Chatrier, après le match de Dominic Thiem à 11 heures.

21H08 : SCHWARTZMAN ET MAYER DEVRONT FINIR LEUR MATCH DEMAIN

Les officiels décident de stopper le match entre Leonardo Mayer et Diego Schwartzman, alors que Mayer venait de recoller à 3 partout dans la 4e manche. La partie reprendra demain, pour le moment, c'est Mayer qui mène 2 sets à 1 (4-6, 6-3, 6-4, 3-3).

21H05 : BENOIT PAIRE L'EMPORTE !!

C'est fait, les deux joueurs s'enlacent longuement au filet, après la victoire de Paire en 5 sets (6-2, 6-2, 5-7, 6-7, 11-9), et 4h33 de jeu !! Il affrontera Carreno-Busta au prochain tour.

20H59 : MAYER ET SCHWARTZMAN N'ARRIVENT PAS NON PLUS À SE DÉPARTAGER

Le second a eu deux balles de break depuis le début du 4e set, mais les a manqué, alors que chaque jeu fait l'objet d'un duel acharné. 2-2 pour l'instant entre les deux Argentins.

20H55 : LES MEILLEURS POINTS DU DUEL DIMITROV-CILIC

Vidéo - Dimitrov - Cilic : les temps forts 02:39

20H46 : TSONGA CONFIANT POUR LA SUITE

Éliminé par Kei Nishikori en 4 sets, Jo-Wilfried Tsonga s'est dit déçu, forcément de l'élimination, il a regretté son manque de constance au service, mais a aussi tiré du positif : "c'est en train de monter", se réjouit le Français par rapport à son niveau de jeu.

Vidéo - Roland-Garros - Tsonga : "Il va se passer des choses" 03:04

20H38 : BENCIC A RECOLLÉ

Menée d'un set, la Suissesse a empoché la seconde manche (6-4), et mène 1-0 dans le dernier set.

20H34 : MAYER PASSE DEVANT SCHWARTZMAN

Deuxième set d'affilée remporté par Leonardo Mayer, qui s'est fait une frayeur en fin de set en lâchant son service, après avoir breaké par deux fois son adversaire, avant de finalement enlever cette 3e manche (6-4).

20H31 : PAIRE ET HERBERT VIENNENT D'ATTEINDRE LES 4 HEURES DE JEU

Benoît Paire mène 6 jeux à 5 dans le 5e set.

20H26 : MOUTET VEUT "ALLER LE PLUS LOIN POSSIBLE"

Après avoir dominé Karlovic et Pella, Corentin Moutet se retrouve au troisième tour de Roland-Garros. Alors qu'il y affrontera l'Argentin Londero, le Français a affirmé qu'il comptait bien ne pas s'arrêter là.

Vidéo - Roland-Garros - Moutet : "Aller le plus loin possible" 03:46

20H19 : LE COUP DE GUEULE DE MLADENOVIC

Éliminée en deux sets au deuxième tour de Roland-Garros par Petra Martic ce matin, Kristina Mladenovic n'a pas apprécié le terme de "trou générationnel" utilisé par un journaliste dans sa question. Et cela s'est vu.

Vidéo - Roland-Garros - Quand Mladenovic s'énerve : "Vous êtes au courant qu'on est en finale de la fed Cup 01:04

20H10 : BENCIC EN DANGER



La tête de série numéro 15 est menée 6-4, 3-2 par l'Allemand Siegemund.

20H03 : KONTA S'IMPOSE EN 3 SETS

Johanna Konta sur sa lancée ! Alors qu'elle a vient d'atteindre pour la première fois de sa carrière le deuxième tour à Roland Garros, la Britannique s'est imposée en trois sets face à l'Américaine et 111e mondiale Lauren Davis (6-3, 1-6, 6-3) pour passer au tour suivant. Konta affrontera Kuzmova au troisième tour.

20h00 : MAYER REVIENT À HAUTEUR DE SCHWARTZMAN

Leonardo Mayer a pris le deuxième set face à son compatriote, en l'emportant 6-3. Mayer met plus de coups gagnants que son adversaire (31 à 13), mais il commet aussi plus de fautes (27 à 18).

19H56 : FINALEMENT, CILIC S'INCLINE FACE À DIMITROV

La tête de série numéro 11 dans ce tournoi est déjà dehors ! Battu lors d'un match de titans face à Grigor Dimitrov, Marin Cilic dit au revoir à la porte d'Auteuil après un match qui aura duré 4h23, et une défaite en cinq sets (6-7, 6-4, 4-6, 7-6, 6-3).

19H53 : CILIC QUI EFFACE DEUX BALLES DE MATCH

Match totalement fou face à Dimitrov. Alors qu'il a concédé deux balles de match dans le 5e set, après 4h21 d'un combat intense, Marin Cilic est toujours en vie, et sert à 5-3 désormais.

19H40 : AVEC L'AIDE DU FILET, HERBERT REUSSIT UNE NOUVELLE "REMONTADA"

Voici la balle de 4e set remportée par Pierre-Hugues Herbert

Vidéo - Avec l'aide précieuse du filet, Herbert a pris le 4e set et plongé le match dans la folie 00:30

19H33 : HERBERT S'ARRACHE ET S'OFFRE UN CINQUIEME SET

Va-t-il le refaire ? Après avoir gagné en 5 sets au premier tour en revenant de 2 sets à rien, Herbert vient d'égaliser face à Benoît Paire, deux sets partout, suite à un tie-break irrespirable, remporté 8-6.

19H24 : LE POINT MAGNIFIQUE ENTRE HERBERT ET PAIRE

Les deux joueurs ont livré une 4e manche dantesque, ponctuée notamment par ce point.

Vidéo - Benoît Paire et Pierre-Hugues Herbert jouent au ping-pong 00:55

19H22 : TIE BREAK DANS LE 4E SET ENTRE PAIRE ET HERBERT

Pierre-Hugues Herbert est en train de réussir un nouveau come-back.

19H18 : CA PASSE POUR VEKIC

La Croate a été renversante face à la Suédoise Rebecca Peterson. Après avoir perdu le premier set, elle s'est imposée en trois manches (1-6, 6-1, 6-2). Vekic, portée par ses 29 coups gagnants, passe au troisième tour où elle rencontrera soit Bencic soit Siegemund, qui s'affrontent en ce moment même sur le Chatrier.

19H15 : SCHWARTZMAN PREND LES DEVANTS

L'Argentin a pris le meilleur sur son compatriote Leonardo Mayer, dans le premier set, et l'emporte 6-4.

19H12 : WAWRINKA VAINQUEUR, ET GRAND SEIGNEUR

Geste de classe du triple vainqueur de Grand Chelem, qui, après sa victoire face à Garin, a réconforté un enfant, à l'étroit au bord du court alors que les spectateurs se pressaient pour réclamer un autographe.

Vidéo - Quand Wawrinka réconforte un petit garçon en larmes 00:29

19H09 : IL Y AURA UN 5E SET ENTRE CILIC ET DIMITROV

Dimitrov s'est imposé avec autorité dans le tie break (7-2) du 4e set, pour revenir à deux manches partout et pousser Cilic à une cinquième manche, alors qu'on joue déjà depuis 3h34 entre les deux joueurs !

19H00 : NE PARLEZ PAS DE "VICTOIRE FACILE" À NADAL

Après avoir disposé de l'Allemand Yannick Maden en trois sets (6-1, 6-2, 6-4) ce mercredi, Rafael Nadal est revenu sur sa victoire en conférence de presse, et son duel à venir face à David Goffin, "un joueur complet" selon les dires du taureau de Manacor.

Vidéo - Roland-Garros - Nadal : "Facile ? Je n'aime pas ce mot" 01:11

18H58 : FEDERER A DÉROULÉ FACE A OTTE : LES TEMPS FORTS DE SON MATCH

Vidéo - Beaucoup de contrôle, un service impérial : Federer a fait du bon boulot face à Otte 02:55

18h45 : CARRENO-BUSTA ATTEND PAIRE OU HERBERT

Celui qui se qualifiera dans la rencontre entre Paire et Herbert est fixé : il affrontera Pablo Carreno-Busta au tour suivant. L'Espagnol n'a fait qu'une bouchée d'Alex De Minaur, qui confirme ses difficultés à la Porte d'Auteuil (jamais mieux que ce deuxième tour, en trois participations). Le 25e joueur au classement ATP s'est incliné en trois manches (6-3, 6-1, 6-1), au bout d'1h52 d'un match à sens unique.

18H41 : HERBERT SE REBIFFE

Incroyable d'abnégation Pierre-Hugues Herbert ! Alors qu'il a été consulté à deux reprises par le kiné, et que Benoît Paire servait pour le match, le tombeur de Daniil Medvedev au tour précédent renverse son adversaire et remporte la 3e manche 7-5 !

18H37 : BERTENS ABANDONNE !

Grosse surprise dans le tableau féminin, Kiki Bertens, 4e joueuse au classement ATP et prétendante au titre, abandonne après seulement 4 jeux face à la Slovaque Kuzmova.

18H32 : MEYER OU SCHWARTZMAN POUR MAHUT ?

Les deux joueurs viennent tout juste de commencer leur affrontement sur le court numéro 6. Le vainqueur de ce duel retrouvera Mahut au troisième tour.

18H28 : BERTENS DANS LE DUR POUR COMMENCER

Kuzmova vient de breaker la numéro 4 mondiale Kiki Bertens, qui peut prétendre à la place de numéro 1 à la fin de la quinzaine, dans le deuxième tour.

18h27 : COMMENT WAWRINKA A LAMINÉ GARIN

Retrouvez les temps forts du match entre Stan Wawrinka et Christian Garin, où le Suisse s'est facilement imposé en 3 sets.

Vidéo - Wawrinka - Garin : les temps forts 02:49

18H23 : PARRY ÉLIMINÉE, MAIS PAS ABATTUE

Défaite au deuxième tour ce mercredi en deux sets (6-1, 6-3) par la numéro 20 mondiale Elise Mertens, la Française Diane Parry s'est tout de même déclarée "contente de [s]on tournoi".

Vidéo - Roland-Garros - Parry : "Contente de mon tournoi" 02:14

18h21 : LES MOTS DE MAHUT APRES SA VICTOIRE

Le Français a rappelé qu'il venait de loin, avant d'entrer dans ce tournoi. D'où sa surprise et son bonheur de se retrouver au troisième tour.

Vidéo - Mahut : "Il y a trois semaines je n'étais pas sûr d'honorer ma wild card" 01:39

18h11 : KRAJINOVIC REMPORTE LE MATCH MARATHON DU JOUR

Une chose est sûre, c'est que Stefanos Tsitsipas sera plus frais que son adversaire, Filip Krajinovic, lors du troisième tour. Le Serbe, 60e mondial, s'offre son plus beau résultat en carrière à Roland-Garros, au terme d'un match à rallonge, qui aura finalement duré 4 heures et 15 minutes. Il s'impose après 5 sets face à l'Espagnol Roberto Carballes Baena (6-4, 6-4, 6-7, 3-6, 8-6).

18H09 : REVIVEZ LA BELLE VICTOIRE DE NICOLAS MAHUT EN VIDEO

Les plus beaux points de la victoire du Français face à Philippe Kohlschreiber sont à voir dans la vidéo ci-desssous.

Vidéo - Cette fois, pas de marathon mais toujours le même plaisir pour Mahut 02:58

18H06 : CILIC DÉCROCHE LE TROISIEME SET

Le Croate conclu sur un jeu blanc, après avoir breaké à 3 partout dans le troisième set face à Dimitrov. Il remporte finalement cette manche 6 jeux à 4 et mène désormais deux sets à un dans cette rencontre accrochée, qui dure déjà depuis 2h37.

17h58 : VEKIC ET KONTA SUR LES COURTS

Les têtes de série numéro 23 et 26 dans le tableau féminin ont commencé leur match. Vekic affronte la Suédoise Peterson, tandis que Konta joue face à l'Américaine Davis.

17H54 : FEDERER S'IMPOSE EN 3 SETS

Encore un match parfaitement maîtrisé pour le numéro 3 mondial, qui domine Oscar Otte en 3 sets (6-4, 6-3, 6-4). L'homme aux 20 titres en Grand Chelem s'est même offert le luxe de passer 1h36 sur le court seulement, soit 5 minutes de moins que lors de son premier tour. Il affrontera Ruud au tour suivant.

Vidéo - Comment finir un match avec classe ? Federer a la recette avec sa volée amortie de revers 01:08

17h47 : LE BEAU REVERS DOS AU COURT DE FEDERER

Le Suisse a signé un point de grande classe face à Otte lors de son match du deuxième tour.

Vidéo - Impitoyable, Federer a fait courir Otte et assure le spectacle 00:43

17h44 : PAIRE CONTINUE SON RÉCITAL

Un nouveau set empoché 6-2 face à son compatriote Pierre-Hugues Herbert, et voilà Benoît Paire à un set du troisième tour. Large domination du récent vainqueur du tournoi de Marrakech pour le moment.

17H42 : QUI POUR AFFRONTER HERBERT OU PAIRE AU TROISIEME TOUR ?

Pour l'instant, on serait tenté de dire Pablo Carreno-Busta, qui mène face à l'Australien Alex De Minaur (6-3, 1-0).

17H38 : LES LARMES DE MAHUT APRES SA VICTOIRE

Le Français, qui vivra un troisième tour en simple à Roland-Garros pour la troisième fois de sa carrière, s'est montré très ému à la fin de son match face à Philipp Kohlschreiber. Un concentré d'émotions à revivre en vidéo.

Vidéo - Heureux et en larmes, Mahut a savouré avec son fils 01:11

17H33 : CA PASSE AUSSI POUR RUUD

Le Norvégien de 20 ans atteint pour la première fois de sa carrière un troisième tour lors d'un tournoi du Grand Chelem. Tombeur de Gulbis un peu plus tôt cette semaine, le 63e mondial a triomphé de la tête de série numéro 29 Matteo Berrettini en trois sets (6-4, 7-5, 6-3). La tâche s'annoncera plus compliquée lors du prochain match, puisqu'il affrontera selon toute vraisemblance Roger Federer.

Vidéo - Ruud - Berrettini : les temps forts 02:55

17h30 : WAWRINKA PASSE SANS ENCOMBRE AU TROISIEME TOUR

Stanislas Wawrinka n'aura jamais tremblé face au 37e mondial, le Chilien Christian Garin, battu en trois sets (6-1, 6-4, 6-0). Avec ses 7 aces et 28 points gagnants, le Suisse confirme sa montée en puissance sur terre battue, il retrouvera soit Cilic, soit Dimitrov lors du 3e tour.

17H25 : DIMITROV ÉGALISE FACE À CILIC

Sur sa sixième balle de break du deuxième set, Grigor Dimitrov réussi enfin à prendre le service de son adversaire, et remporte le deuxième set 6-4, après avoir perdu la première manche au tie break.

17h19 : FEDERER EMPOCHE LE DEUXIEME SET FACE À OTTE

6-3 pour l'Helvète dans le deuxième set, lui qui a remporté la première manche sur le score de 6-4. Tout va bien pour le vainqueur de l'édition 2009 jusqu'ici, alors que l'Allemand a du mal à exister.

17h18 : PAIRE FACILE FACE À HERBERT

Après 47 minutes de jeu, Paire mène déjà 6-2, 3-0, service à suivre, face à un Herbert dépité, qui en a jeté sa raquette sur le 25e coup gagnant du match de son compatriote.

17h10 : WAWRINKA FAIT LA PASSE DE DEUX

Le lauréat de l'édition 2015 a remporté un deuxième set de suite lors de son match face à Garin (6-4). Il n'est plus qu'à un set du match.

17H04 : UN 5E SET A SUIVRE ENTRE CARBALLES BAENA ET KRAJONOVIC

Tsitsipas va devoir attendre pour connaître le nom de son adversaire au troisième tour. Krajinovic avait remporté les deux premiers sets (6-4, 6-4), mais l'Espagnol Carballes Baena est toujours en vie, après avoir remporté les deux suivants (7-6, 6-3).

17H02 : PREMIER SET POUR PAIRE

Il n'y a pas eu de match dans cette première manche entre Benoît Paire et Pierre-Hugues Herbert. Le premier s'impose 6-2, en 29 minutes.

16H57 : NICOLAS MAHUT AU TROISIEME TOUR

La belle histoire continue pour le Français, qui atteint, à 37 ans, le troisième tour de Roland-Garros pour la troisième fois de sa carrière. Le 252e mondial a livré une très belle performance (41 coups gagnants), pour sortir Philipp Kohlschreiber en 3 sets (6-3, 6-3, 6-3) ! Il affrontera au prochain match Mayer ou Schwartzman, qui jouent un peu plus tard aujourd'hui. "C'est complètement fou", a commenté le Français au micro d'Eurosport après la rencontre.

16h49 : FEDERER GAGNE LE PREMIER SET

Le Suisse n'a eu besoin que d'un break, à 4 partout, pour s'adjuger la première manche.

16h46 : DOUBLE BREAK D'ENTRÉE POUR PAIRE

Benoît Paire a parfaitement négocié son début de match face à son compatriore Pierre-Hugues Herbert, à qui il a pris son service par deux fois, pour mener 3 jeux à rien désormais dans la première manche, et va désormais servir pour empocher un quatrième jeu de suite.

16h42 : REVIVEZ LA DEFAITE DE GASQUET EN VIDEO

Les meilleurs points du match entre Londero et Gasquet, perdu en 4 manches par le Français, sont à revoir ci-dessous.

Vidéo - Londero - Gasquet : les temps forts 02:43

16h37 : CILIC REMPORTE LA PREMIERE MANCHE 7-6 FACE A DIMITROV

Sans surprise, le match entre les deux joueurs est très accroché. Le Croate et le Bulgare ont pris chacun une fois le service de l'adversaire, mais c'est bien Cilic qui a pris le meilleur sur son adversaire au tie-break, remporté 7-3.

16h32 : DEBUT DU DUEL PAIRE-HERBERT

Les deux Français croisent le fer pour une place au troisième tour !

16h24 : WAWRINKA EN BONNE VOIE

Le Suisse a remporté le premier set face à Christian Garin, 6 jeux à 1.

16h21 : 2 SETS 0 POUR MAHUT

Ca sent bon pour le Français, qui a récidivé et remporté le deuxième set 6-3 face à Philipp Kohlschreiber.

16h19 : FEDERER, VERS UNE NOUVELLE DEMONSTRATION ?

Après avoir atomisé Sonego lors de son entrée en lice (6-2, 6-4, 6-4), dimanche, Roger Federer vient de commencer son match du deuxième tour face à Otte.

16h15 : MLADENOVIC N'A PAS FAIT LE POIDS

Il n'y aura pas eu de miracle pour Kristina Mladenovic, sortie au deuxième tour, après un match à sens unique face à Petra Martic, 31e mondiale. La Croate s'impose en 2 sets (6-2, 6-1), après 1h05 de jeu. Elle retrouvera la numéro 2 mondial Pliskova au prochain tour.

Vidéo - Les temps forts de Martic - Mladenovic 02:41

16h05 : LE SUPERBE POINT DE NADAL

S'il ne s'est pas éternisé sur les courts aujourd'hui, lors de sa victoire en 3 sets face à Maden, Rafael Nadal a tout de même pris le temps de régaler le public, comme sur ce point.

Vidéo - Nadal n'est jamais battu : la preuve avec ce point sorti de nulle part 01:05

16h00 : TSONGA ÉLIMINÉ

Kei Nishikori s'impose en 4 sets (4-6, 6-4, 6-4, 6-4), après 3 heures et 2 minutes d'un combat intense où le Français aura fini par craquer face au numéro 7 mondial. Nishikori affrontera le Croate Djere lors du prochain match.

Vidéo - Tsonga était bien parti, il a moins bien fini : le résumé de son match face à Nishikori 02:52

15H50 : WAWRINKA AFFRONTE GARIN

Le vainqueur de l'édition 2015 et finaliste en 2017 fait face au Chilien Christian Garin sur le court numéro 1. Le match vient tout juste de démarrer.

15h45 : MLADENOVIC DÉPASSÉE

La 53e mondiale n'arrive pas à poser de problème à Petra Martic, qui a remporté le premier set haut la main (6-2), après 37 minutes de jeu.

15h38 : UN DUEL DE GROS BRAS ENTRE DIMITROV ET CILIC

Qui du Bulgare de 28 ans, qui n'a jamais passé le troisième tour de Roland-Garros, et du Croate, tête de série numéro 11 et quart de finaliste l'an passé, va s'imposer ?

15h34 : MAHUT S'OFFRE LE PREMIER SET

Le Français n'a pas tremblé, et conclut parfaitement son jeu de service pour remporter la première manche face à Kohlschreiber (6-3).

15h32 : RICHARD GASQUET ÉLIMINÉ

C'est fini pour Richard Gasquet dans cette édition 2019 de Roland Garros. Le tricolore s'incline en 4 manches (6-2, 3-6, 6-3, 6-4) face à Juan Ignacio Londero, 78e mondial. L'Argentin affrontera Moutet au prochain tour.

15H29 : MAHUT COMMENCE BIEN

Opposé à Philipp Kohlschreiber, après son premier tour dantesque face à Marco Cecchinato, Nicolas Mahut mène 5-3 dans la première manche. Et va servir pour le set.

15h22 : GASQUET NE VA PAS BIEN NON PLUS

Alors qu'il menait 3-0 dans le 4e set, Richard Gasquet vient de perdre 5 jeux d'affilée... Londero n'est plus qu'à un jeu du match.

15h18 : NISHIKORI PREND LE 3E SET, TSONGA DOS AU MUR

Double demi-finaliste à Roland-Garros, Tsonga est près de la sortie, après ce nouveau set perdu face à Nishikori (6-4), lors duquel il a craqué sur les points importants, après une belle bataille.

15H10 : PLISKOVA ATTEND MLADENOVIC

La numéro 2 mondiale n'a fait qu'une bouchée de Kucova, facilement battue en 2 sets (6-2, 6-2), en 56 minutes à peine, grâce notamment à 29 coups gagnants (pour seulement 11 fautes directes). Elle pourrait retrouver Kristina Mladenovic au prochain tour, si la tricolore s'impose face à Martic, dans un match qui se déroule en ce moment même.

15h02 : MLADENOVIC ENTRE EN PISTE

La Française en est à l'échauffement, sur le court Suzanne-Lenglen, où elle s'apprête à affronter au 2e tour la Croate Petra Martic, la tête de série numéro 31 qui a sorti Ons Jabeur au tour précédent en deux sets.

14h50 : GASQUET MENÉ 2 SETS À 1

Ca va mal pour Richard Gasquet sur le court numéro 1. Le 39e au classement ATP, qui a perdu le troisième acte de son duel face à Juan Ignacio Londero (6-3), est désormais mené deux sets à un.

14H47 : NADAL A FAIT DURER LE SUSPENSE, MAIS S'IMPOSE EN 3 MANCHES

Breaké à deux reprises dans le dernier set, Rafael Nadal finit par s'imposer en 3 set (6-1, 6-2, 6-4) face à Yannick Maden, 114e mondial. L'Espagnol retrouvera au troisième tour Goffin, qu'il a battu lors des 3 premières confrontations entre les deux joueurs sur terre battue.

14H35 : GOFFIN IMPÉRIAL FACE À KECMANOVIC

En 1h49 et trois sets (6-2, 6-4, 6-3), le Belge, tête de série numéro 27 et probablement futur adversaire de Rafael Nadal, s'est facilement imposé face à Kecmanovic.

14H30 : MOUTET : "J'AI FAIT UN TRES BON MATCH"

Le Français, qualifié au troisième tour où il pourrait retrouver son compatriote Richard Gasquet, s'est montré très heureux de sa performance.

Vidéo - Moutet au troisième tour : "Un exploit ? Je n'aime pas trop ce mot" 01:34

14H20 : GASQUET DE RETOUR

1 set partout entre Gasquet et Londero désormais. Battu 6-2 dans la première manche, le tricolore l'a emporté 6-3.

Richard Gasquet lors du deuxième tour de Roland-GarrosGetty Images

14H18 : TSONGA RATTRAPÉ...

Le Manceau, breaké d'entrée, a vu Kei Nishikori prendre la deuxième manche (6-4), logiquement. Même si le Français a sûrement gagné le point du match, à voir ci dessous

Vidéo - Un rallye de fou conclu par un smash superbe : Tsonga a régalé le court Philippe-Chatrier 01:04

14h15 : PLISKOVA SUR LE COURT SIMONNE-MATHIEU

La numéro 2 mondiale vient de débuter son match face à la Slovaque Kristina Kucova. Va-t-elle réussir à égaler sa meilleure perfomance porte d'Auteuil (troisième tour, en 2018) ?

14H05 : CA VA MIEUX POUR GASQUET

Le tricolore a breaké dans le deuxième set, où il mène 4-2, avant de servir, face à Londero.

13H59 : TSITSIPAS AU TROISIEME TOUR

Le demi-finaliste de l'Open d'Australie cette année a eu besoin de 4 sets pour venir à bout du Bolivien Hugo Dellin (4-6, 6-0, 6-3, 7-5). Il atteint pour la première fois de sa carrière le troisième tour de Roland-Garros, où il affrontera le vainqueur du duel entre Carballes Baena et Krajinovic.

Vidéo - Tsitsipas, quatre sets pour une première 03:02

13h56 : NADAL CONTINUE SA BALADE

Il aura cette fois fallu 41 minutes à l'Espagnol pour remporter le 2e set, face au 114e mondial Yannick Maden. L'Allemand a cette fois réussi à prendre 2 jeux au taureau de Manacor.

Rafael Nadal sfida il tedesco Yannick Maden al secondo turno del Roland Garros. Nadal-MadenGetty Images

13h50 : PREMIER SET PERDU POUR GASQUET

Le Français a perdu 4 jeux de suite pour finalement s'incliner 6-2 dans la première manche, face à l'Argentin Londero.

13H42 : MOUTET L'EMPORTE !

C'est fait pour Corentin Moutet, qui s'impose finalement 7-5 dans le quatrième set ! Le Français, 110e joueur mondial, bat la tête de série numéro 19 Guido Pella en 2 heures et 31 minutes (6-3, 6-1, 2-6, 7-5).

Vidéo - De la maîtrise et une grosse frayeur : comment Moutet a fait tomber Pella 02:59

13H39 : TSONGA ARRACHE LE PREMIER SET

Avec autorité, le Français, premier à perdre sa mise en jeu dans ce match, est revenu, et s'offre le set sur un break blanc (6-4).

13h29 : MOUTET CRAQUE

Alors qu'il s'est procuré deux balles de matches sur le service de son adversaire, le tricolore vient de nouveau de perdre sa mise en jeu, et ne mène plus que 5-4 dans le 4e set... Guido Pella va servir désormais.

13h24 : TSONGA BREAKE

Le Français est désormais mené 4-3 par Nishikori. Le Japonais va servir pour confirmer le break.

13h22 : GASQUET EN PISTE

Vainqueur de Mischa Zverev au premier tour en trois sets, Richard Gasquet a démarré son match face à l'Argentin Londero sur le court numéro 1.

13H20 : MOUTET FAIT DURER LE PLAISIR

Alors qu'il menait 5-0 dans le 4e set, Corentin Moutet s'est fait légèrement rattrapé par Guido Pella, qui n'est plus mené que 5-2, service à suivre.

13H16 : LES TEMPS FORTS DE LA QUALIFICATION DE MUGURUZA

La Lauréate de l'édition 2016 de Roland-Garros est passée sans encombre contre la Suédoise Larsson (victoire en deux sets, 6-4, 6-1), voici les plus beaux moments de son match.

13H15 : NADAL EMPOCHE TRES FACILEMENT LE PREMIER SET

L'Espagnol n'a eu besoin que de 38 minutes pour l'emporter 6-1 lors de la première manche face à Yannick Maden, 114e mondial.

13H12 : PARRY SORTIE, MAIS PAS SANS PANACHE

Vidéo - Un marathon dingue et un smash raté : Parry s'est au moins offert le point du match 00:50

13H08 : STEPHENS PASSE AU TROISIEME TOUR

La finaliste de l'an passé n'a pas tremblé face à l'Espagnole Sorribes Tormo et s'impose en deux sets (6-1, 7-6).

Vidéo - Sorribes n'a pas pu rivaliser contre Stephens 02:58

13H03 : CA COMMENCE BIEN POUR TSONGA

Le Français mène 2 jeux à 1 dans le premier set face à Nishikori, et il a déjà l'air bien en jambes.

12H57 : TOUT ROULE POUR NADAL

L'Espagnol mène déjà 4-0 dans le premier set.

12H52 : TSONGA EN PISTE SUR LE CHATRIER

Jo-Wilfried Tsonga entre en lice sur le Chatrier. Il affronte Kei Nishikori, 5e à l'ATP.

12H46 : MOUTET PERD LE TROISIÈME SET

Moutet a coulé dans ce troisième set qu'il perd 6-2. Pendant ce temps, Tsitsipas mène 3-1 dans le troisième set.

12H37 : NADAL CA COMMENCE

Le deuxième tour commence pour Rafael Nadal, N°2 mondial qui affronte Yannick Maden sur le Lenglen.

12H33 : C'EST TERMINÉ POUR PARRY

Diane Parry, est éliminée au deuxième tour par Elise Mertens, 20e mondial (6-1, 6-3).

Mertens, trop forte pour Parry

12H32 : TSITSIPAS S'EST RÉVEILLÉ

C'est la bulle pour Dellien qui vient de prendre 6-0 par un Tsitsipas survolté.

12H30 : CA DEVIENT COMPLIQUÉ POUR PARRY

Parry perd à nouveau son service, Mertens sert désormais pour le match à 5-3.

12H26 : PELLA DÉROULE

Moutet semble de plus en plus en difficulté dans ce troisième set, et ça fait 3-0 pour Pella !

Corentin Moutet lors de l'édition 2019 de Roland-Garros.Eurosport

12H21 : MOUTET PERD SON SERVICE

Il n'a pas réitéré ses deux bons débuts de sets, Moutet est breaké d'entrée dans le troisième set.

12H18 : PARRY NE LÂCHE RIEN

La Française ne compte pas laisser filer le match et recolle à 3-3 dans le deuxième set.

12H13 : DOUBLE BREAK POUR TSITSIPAS

Ca fait désormais 3-0 pour Tsitsipas dans le deuxième set. C'est terminé pour Larsson, éliminée en deux sets par Muguruza (6-4, 6-1).

12H07 : TSITSIPAS SE REPREND

Tsitsipas a pris le service de son adversaire dès le début du deuxième set, et ça fait 2-0. Moutet emporte le deuxième set (6-1) !

12H04 : MOUTET DÉROULE

Le Français fait le show sur le court N°7, et mène désormais 5-1 dans le deuxième set.

11H58 : DELLIEN PREND LE PREMIER SET

Gros retournement de situation ! Tsitsipas perd le premier set après avoir breaké d'entrée de jeu (4-6).

11H54 : FEDERER VOUS EXPLIQUE LE REVERS SLICÉ EN 60 SECONDES

Vidéo - Federer a 60 secondes pour vous expliquer... le revers slicé 00:58

11H52 : MUGURUZA MÈNE

Garbine Muguruza a remporté le premier set contre Johanna Larsson (6-4) et mène 2-0 dans le second.

11H49 : MOUTET POURSUIT SUR SA LANCÉE

C'est la grande forme pour Moutet qui breake, encore une fois, son adversaire dès le début du second set.

11H42 : LE PREMIER SET POUR MOUTET, TSITSIPAS DEBREAKÉ

Corentin Moutet a expédié le premier set en 35 minutes (6-3). Dellien est parvenu à débreaker Tsitsipas et a pris l'ascendant dans le premier set (4-3). Ca se complique pour Parry qui a perdu le premier set (6-1).

11H39 : SVITOLINA PREMIÈRE QUALIFIÉE DU JOUR

Elina Svitolina est la première qualifiée de la journée pour le troisième tour. Elle a profité de l'abandon de sa compatriote Kateryna Kozlova, touchée aux côtes. Muguruza a été passée sur le Lenglen, Nadal jouera bien en deuxième match de la journée.

11H32 : MOUTET REBREAKE

Le Français reprend l'avantage dans le premier set et mène désormais 4-2. De son côté Mertens a pris l'avantage sur Parry (4-0 au premier set), et Tsitsipas sert à 3-2.

11H29 : LE POINT METÉO

Contrairement à hier, la météo devrait être clémente, pas de pluie à l'horizon !

11H25 : MC ENROE A UN MESSAGE POUR KYRGIOS...

11H23 : MOUTET DEJA DEBREAKÉ

Le break d'avance de Moutet n'a pas duré très longtemps. Pella a debreaké et est revenu à 2-2 dans le premier set.

11H19 : CA COMMENCE MOINS BIEN POUR PARRY

Diane Parry, seulement 16 ans et déjà au second tour de Roland-Garros, a été breakée dès le début du match par son adversaire Elise Mertens.

Vidéo - "Diane Parry est le plus gros espoir du tennis français" 01:04

11H16 : TSITSIPAS ET MOUTET BREAKENT D'ENTRÉE

Le Grec, qui affronte Hugo Dellien, a volé dès le début du match le service de son adversaire, tout comme Moutet qui mène désormais 2-0 dans le premier set.



11H11 : C'EST PARTI POUR MOUTET SUR LE COURT N°7, PARRY SUR LE 14 ET TSITSIPAS SUR LE SIMONNE-MATHIEU

Tout savoir sur la journée de mercredi

Le programme de mercredi

11h05 : Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Eurosport.fr pour suivre en direct la quatrième journée à Roland-Garros. Une nouvelle fois, le menu est alléchant : Stefanos Tsitsipas, Diane Parry, Corentin Moutet, Rafael Nadal, Roger Federer...