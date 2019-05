Roland-Garros EN DIRECT : Tsitsipas, Moutet et Parry sur le pont en attendant Tsonga

11H25 : MC ENROE A UN MESSAGE POUR KYRGIOS...

Vidéo - Le Commissioner s'en prend à Kyrgios : "Avant d'effacer l'histoire du tennis, écris la tienne !" 02:38

11H23 : MOUTET DEJA DEBREAKE

Le break d'avance de Moutet n'a pas duré très longtemps. Pella a debreaké et est revenu à 2-2 dans le premier set.

11H19 : CA COMMENCE MOINS BIEN POUR PARRY

Diane Parry, seulement 16 ans et déjà au second tour de Roland-Garros, a été breakée dès le début du match par son adversaire Elise Mertens.

Vidéo - "Diane Parry est le plus gros espoir du tennis français" 01:04

11H16 : TSITSIPAS ET MOUTET BREAKENT D'ENTREE

Le Grec, qui affronte Hugo Dellien, a volé dès le début du match le service de son adversaire, tout comme Moutet qui mène désormais 2-0 dans le premier set.



11H11 : C'EST PARTI POUR MOUTET SUR LE COURT N°7, PARRY SUR LE 14 ET TSITSIPAS SUR LE SIMONNE-MATHIEU

11h05 : Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Eurosport.fr pour suivre en direct la troisième journée à Roland-Garros. Une nouvelle fois, le menu est alléchant : Lucas Pouille et Gaël Monfils entrent en lice.