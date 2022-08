A quelle heure débuteront les rencontres à l'US Open 2022 ?

Comme chaque année, la prise d'antenne pour l' US Open s'effectuera à partir de 17h, heure française.

Les traditionnelles night sessions new-yorkaises débuteront elles à 1h du matin et se prolongeront dans la nuit.

Finale dames : le 11 septembre à 22h sur Eurosport , l'application Eurosport et Eurosport.fr

Finale messieurs : le 11 septembre à 22h sur Eurosport , l'application Eurosport et Eurosport.fr

Comme pour chaque Grand Chelem, l'Eurosport Tennis Club sera votre rendez-vous quotidien chaque jour, à partir de 23h15. Autour d'Olivier Canton et Thomas Bihel, nos experts reviendront sur les temps forts du jour. Au programme : débats, analyses, Palettes et les plus beaux points du tournoi.

Le programme complet de l'US Open 2022

Qualifications : du 23 au 26 août 2022

Simple messieurs et dames

1er tour : 28 et 30 août

2e tour : 31 août et 1er septembre

3e tour : 2 et 3 septembre

8es de finale : 4 et 5 septembre

1/4 de finale : 6 et 7 septembre

Demi-finales : 8 septembre (dames) et 9 septembre (messieurs)

Finale Dames : 10 septembre

Finale Messieurs : 11 septembre

Serena, la légende qui a tout surmonté

Double messieurs et dames

1er tour : 31 août et 1er septembre

2e tour : 2 et 3 septembre

8es de finale : 4 et 5 septembre

1/4 de finale : 6 et 7 septembre

Demi-finales : 8 septembre

Finale Messieurs : 9 ou 10 septembre (à déterminer selon la finale du double mixte)

Finale Dames : 11 septembre

Comment regarder l'US Open 2022 en direct vidéo et sur quelles chaînes ?

L'US Open sera à regarder en direct sur Eurosport 1 et Eurosport 2. Tous les matches des tournois simples, doubles, fauteuils et juniors seront à vivre en direct, en intégralité et sans pub sur l'application Eurosport et Eurosport.fr.

Toutes les informations sur la diffusion de l'US Open sont à retrouver ici

Quel est le tableau de l'US Open 2022 ?

Le tirage au sort de l'US Open 2022 a été effectué le jeudi 25 août 2022 sur les coups de 18h, heure française.

Le tableau complet est à retrouver ici

